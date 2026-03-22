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» (25.03.2026) Welt

Münchens schwuler OB: Die Kehrseite der neuen Normalität 💩

München hat erstmals einen schwulen Oberbürgermeister. Das macht kaum noch Schlagzeilen wie einst bei Klaus Wowereit oder Ole von Beust. Aber diese Normalität ist von einer neuen Intoleranz bedroht.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

25. März 2026

» Umbau und Unruhe: Projekte von "Demokratie leben" auf dem Prüfstand

Familienministerin Prien will das Förderprogramm "Demokratie leben" neu aufstellen und zahlreichen Projekten die Mittel streichen. Worum geht es und warum entzündet sich daran eine Debatte?

» Dobricks Coming-out als Auftrag an Vereine und Verbände: Schwule Fußballer sollten sich nicht mehr wie Außerirdische fühlen müssen

Christian Dobrick hat als erster Trainer eines Bundesligisten öffentlich gemacht, schwul zu sein. Dass er diesen Schritt bei St. Pauli geht, ist kein Zufall. Doch es darf nicht bei einzelnen Inseln der Offenheit bleiben.

» Münchens schwuler OB: Die Kehrseite der neuen Normalität 💩

München hat erstmals einen schwulen Oberbürgermeister. Das macht kaum noch Schlagzeilen wie einst bei Klaus Wowereit oder Ole von Beust. Aber diese Normalität ist von einer neuen Intoleranz bedroht.

» Schweizer Werbung wird diverser

Der Verein Protocole Gisler hat die Schweizer Videowerbung für das Jahr 2025 analysiert.

» Homosexuelle Politiker: Stationen einer mühevollen Emanzipation

Homosexuelle Politiker gelten heute als Normalfall. Aktivisten und Aktivistinnen mussten dafür Kämpfe ausfechten, die nicht in Vergessenheit geraten sollten.

» Queeres Kino: Verboten, verwegen, visionär

Queeres Kino in Deutschland ist eng mit gesellschaftlichen Kämpfen um Sichtbarkeit verbunden. Die neue Generation queerer Filmschaffender führt Fort, was Ikonen wie Rosa von Praunheim oder Ulrike Ottinger vor ihnen aufgebaut haben.

» ACK-Chef sieht Ökumene-Konflikt über Umgang mit queeren Menschen

Gender und Sexualität sind Streitpunkte zwischen Kirchen, sagt der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen. Zugleich bleibe der Wille groß, im Gespräch zu bleiben und gemeinsame Positionen zu vertreten.

24. März 2026

» Reise nach New York: Die queeren USA nicht vergessen

Menschen wie un­se­re*r Autor*in, die weder männlich noch weiblich sind, dürfen nicht in die USA reisen. Elya Maurice Conrad war trotzdem dort und wurde überrascht.

» Zwei Herzen in einer Brust: Diego ist MMA-Fighter  und Drag-Queen!

Während Diego Garijo tagsüber als MMA-Kämpfer seinen Lebensunterhalt erboxt, wird er nachts zur Drag-Queen. Dann tauscht der gebürtige Mexikaner Bart und Tattoos gegen roten Lippenstift und künstliche Nägel und tanzt als Lola durch die Nacht.

» Exklusiv: The Kinks kontern Mobys "Lola"-Kritik: "Wer zum Teufel ist Moby?"

"Ich kritisiere eigentlich niemanden gern", sagt Dave Davies zu ROLLING STONE. "Aber seine Musik hat mir nicht besonders gefallen. Und ich mag ihn nicht, weil er diesen ganzen Mist über etwas verbreitet, das ihn nichts angeht."

» Kanton Wallis will Inklusion von LGBTIQ-Personen stärken

Das Wallis will seinen Kampf gegen Diskriminierungen von LGBTIQ-Personen verstärken. Nachdem 2022 ein erster Aktionsplan verabschiedet worden war, umfasst die kantonale Strategie 2035 nun 50 konkrete Massnahmen, die in den nächsten zehn Jahren schrittweise umgesetzt werden sollen.

23. März 2026

» "Dorian Gray" am Berliner Ensemble: Ein Zauber, der viele erfasst

Heiki Riipinen inszeniert Oscar Wildes ewigen Bestseller am Berliner Ensemble als Feier queeren Lebens. Die dürfte gerne länger dauern.

» "Ich bin ein queerer Mensch": Wie Lutz van der Horst den Mut fand, zu sich zu stehen

Lutz van der Horst hat auf der Leipziger Buchmesse 2026 seinen ersten Roman vorgestellt. Darin verarbeitet der Comedian sein eigenes Coming Out  und er ermutigt auch andere queere Menschen, zu sich zu stehen.

» Keine Angst vor "Frühsexualisierung": Warum Aufklärung über Vielfalt unseren Kindern nicht schadet

Schadet es Kindern, über sexuelle Vielfalt aufgeklärt zu werden? Nein, sagt die Wissenschaft - denn die Warnung vor der sogenannten "Frühsexualisierung" ist vor allem eins: eine politische Instrumentalisierung.

» Carla Maurer: Kirche und Queerness -Zwischen Unsicherheit und Zugehörigkeit

Tagblatt-Kolumnistin Carla Maurer fragt sich in ihrem Gedankenstrich, woran queere Menschen erkennen, ob sie in einer Kirche wirklich willkommen sind  und sagt, warum ein kleines Regenbogenzeichen dabei den Unterschied machen kann.

» Woran erkenne ich, dass ich bisexuell bin  und nicht nur etwas neugierig?

Der März ist "Bisexual+ Health Awareness Month" und damit eine wichtige Aufklärungszeit für ebenjene Community. Aber wer zählt eigentlich dazu? Für die "Frage der Liebe" sprachen wir mit einer Sexologin über Definitionen und Herausforderungen bisexueller Liebe und Lust.

22. März 2026

» Gewalt gegen queere Menschen nimmt auch im Saarland zu  wo gibt es Hilfe?

Im Saarland gibt es immer mehr Übergriffe auf queere Menschen. Das macht vielen Angst. Der LSVD+ Saar rät, auch verbale Attacken anzuzeigen.

» Geschlechtstests im Boxen: Hochoffiziell zur Frau erklärt

Olympiasiegerin Lin Yu-ting wurde bei den Spielen 2024 vorgeworfen, keine Frau zu sein. Nach elend langen Untersuchungen darf sie nun wieder boxen.

» Erinnert ihr euch? Diese LGBT*-Hochzeit bei "Sturm der Liebe" schlug Wellen

Die erste LGBT*-Hochzeit bei "Sturm der Liebe" bewegte viele Zuschauer. Der Moment um "Boris" und "Tobias" bleibt bis heute besonders.

» Yannik Zamboni zeigt erstmals seinen neuen Freund

Yannik Zamboni ist verliebt! Der Basler Modemacher und das portugiesische Model Sérgio Simões sind seit vier Monaten ein Paar. Die beiden lernten sich im September 2025 über die Gay-Dating-App Grindr in Zürich kennen.