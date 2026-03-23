Ausgewählter Artikel:

» (26.03.2026) Mallorca Magazin

"Inakzeptabel": Kontroverse auf Mallorca um riesige Gemälde an Schulwand

Die vier Jahre alten Werke zeigen sich küssende gleichgeschlechtliche Paare. Einem Insel-Politiker und einer Gruppe von spanischen Rechtsanwälten gehen die Darstellungen zu weit

Die neusten Meldungen der Presseschau:

26. März 2026

» GNTM: Kandidatin Kim spricht nach Exit über Transfeindlichkeit im Netz  "war geschockt"

GNTM-Kandidatin Kim polarisierte die Fans wie kaum eine andere  doch die Reaktionen im Netz gingen weit über Kritik hinaus. Nach ihrem Exit bricht die Berlinerin ihr Schweigen über die schockierende Welle an Transfeindlichkeit, die sie während der Show traf.

» Warum das Coming-out von Trainer Dobrick immer noch etwas besonderes ist

St. Paulis U-19-Trainer Christian Dobrick hat seine Homosexualität öffentlich gemacht und den Männerfußball zugleich scharf kritisiert. Eigentlich sollte so ein Coming-out im Jahr 2026 keine große Sache mehr sein. Ist es aber doch. Das Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt ist im organisierten Sport auch in NRW längst angekommen  zumindest in Projekten, Netzwerken und Kampagnen. Auf dem Platz und in den Köpfen scheint die Normalität aber noch nicht überall da zu sein.

» "Inakzeptabel": Kontroverse auf Mallorca um riesige Gemälde an Schulwand

Die vier Jahre alten Werke zeigen sich küssende gleichgeschlechtliche Paare. Einem Insel-Politiker und einer Gruppe von spanischen Rechtsanwälten gehen die Darstellungen zu weit

» Zwischen Verbot und Wandel: Homosexualität in der Armee im Fokus der Forschung

Wissenschaftler gaben Einblick in das Forschungsprojekt "Armee und Homosexualität"

» "Rassistischer Feminismus"?: Boris Palmer fordert differenzierte Auseinandersetzung mit Alice Schwarzer

Das Queere Zentrum wirft Alice Schwarzer "rassistischen Feminismus" vor. Boris Palmer fordert eine differenzierte Auseinandersetzung mit der Autorin.

» Queeres Event für alle: Düssel-Cup in Düsseldorf  diese Wettkämpfe und Events sind geplant

Das internationale Multisportevent setzt neben sportlichen Leistungen bewusst auf Vielfalt und Austausch  und zieht dafür Aktive aus ganz Europa in die Landeshauptstadt.

» Queere Wege vor der Wende

Homosexuelle Handlungen wurden in der DDR früher ­entkriminalisiert als in Westdeutschland. Trotzdem blieben gesellschaftliche Tabus Alltag. Vor allem die Geschichten von Lesben und trans Personen rücken erst seit ­wenigen Jahren stärker in den Blick der historischen Forschung

Kostenloses Probeabo nötig

» Pride in Zürich: Gemeinderat will Stadt in Regenbogenfarben leuchten lassen

Das Parlament überwies einen Vorstoss der linken Ratsseite. Ein Zweiter für mehr Unterstützung für Party-Veranstalter am Pride-Wochenende erhielt ebenfalls Zustimmung.

25. März 2026

» Umbau und Unruhe: Projekte von "Demokratie leben" auf dem Prüfstand

Familienministerin Prien will das Förderprogramm "Demokratie leben" neu aufstellen und zahlreichen Projekten die Mittel streichen. Worum geht es und warum entzündet sich daran eine Debatte?

» Dobricks Coming-out als Auftrag an Vereine und Verbände: Schwule Fußballer sollten sich nicht mehr wie Außerirdische fühlen müssen

Christian Dobrick hat als erster Trainer eines Bundesligisten öffentlich gemacht, schwul zu sein. Dass er diesen Schritt bei St. Pauli geht, ist kein Zufall. Doch es darf nicht bei einzelnen Inseln der Offenheit bleiben.

» Münchens schwuler OB: Die Kehrseite der neuen Normalität 💩

München hat erstmals einen schwulen Oberbürgermeister. Das macht kaum noch Schlagzeilen wie einst bei Klaus Wowereit oder Ole von Beust. Aber diese Normalität ist von einer neuen Intoleranz bedroht.

» Schweizer Werbung wird diverser

Der Verein Protocole Gisler hat die Schweizer Videowerbung für das Jahr 2025 analysiert.

» Homosexuelle Politiker: Stationen einer mühevollen Emanzipation

Homosexuelle Politiker gelten heute als Normalfall. Aktivisten und Aktivistinnen mussten dafür Kämpfe ausfechten, die nicht in Vergessenheit geraten sollten.

» Queeres Kino: Verboten, verwegen, visionär

Queeres Kino in Deutschland ist eng mit gesellschaftlichen Kämpfen um Sichtbarkeit verbunden. Die neue Generation queerer Filmschaffender führt Fort, was Ikonen wie Rosa von Praunheim oder Ulrike Ottinger vor ihnen aufgebaut haben.

» ACK-Chef sieht Ökumene-Konflikt über Umgang mit queeren Menschen

Gender und Sexualität sind Streitpunkte zwischen Kirchen, sagt der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen. Zugleich bleibe der Wille groß, im Gespräch zu bleiben und gemeinsame Positionen zu vertreten.

24. März 2026

» Reise nach New York: Die queeren USA nicht vergessen

Menschen wie un­se­re*r Autor*in, die weder männlich noch weiblich sind, dürfen nicht in die USA reisen. Elya Maurice Conrad war trotzdem dort und wurde überrascht.

» Zwei Herzen in einer Brust: Diego ist MMA-Fighter  und Drag-Queen!

Während Diego Garijo tagsüber als MMA-Kämpfer seinen Lebensunterhalt erboxt, wird er nachts zur Drag-Queen. Dann tauscht der gebürtige Mexikaner Bart und Tattoos gegen roten Lippenstift und künstliche Nägel und tanzt als Lola durch die Nacht.

» Exklusiv: The Kinks kontern Mobys "Lola"-Kritik: "Wer zum Teufel ist Moby?"

"Ich kritisiere eigentlich niemanden gern", sagt Dave Davies zu ROLLING STONE. "Aber seine Musik hat mir nicht besonders gefallen. Und ich mag ihn nicht, weil er diesen ganzen Mist über etwas verbreitet, das ihn nichts angeht."

» Kanton Wallis will Inklusion von LGBTIQ-Personen stärken

Das Wallis will seinen Kampf gegen Diskriminierungen von LGBTIQ-Personen verstärken. Nachdem 2022 ein erster Aktionsplan verabschiedet worden war, umfasst die kantonale Strategie 2035 nun 50 konkrete Massnahmen, die in den nächsten zehn Jahren schrittweise umgesetzt werden sollen.

23. März 2026

» "Dorian Gray" am Berliner Ensemble: Ein Zauber, der viele erfasst

Heiki Riipinen inszeniert Oscar Wildes ewigen Bestseller am Berliner Ensemble als Feier queeren Lebens. Die dürfte gerne länger dauern.