Ausgewählter Artikel:

» (27.03.2026) TAG24

Grüner, queerer Bürgermeister in München: Model spricht von wichtigem Zeichen

Am Sonntag wurde Dominik Krause (Grüne) zu Münchens Oberbürgermeister gewählt. Genderfluid-Model Felix Nieder sieht die Wahl als gesamtgesellschaftliche Chance.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

27. März 2026

» Geschlechtertests für Sportlerinnen: Kein Schritt nach vorne, dafür drei Schritte zurück

Das IOC führt Gentests für Frauen ein und schließt transgender Athletinnen aus. Es ist ein Schritt zurück in die Vergangenheit, der auch politisch motiviert ist, kommentiert Raphael Späth.

» Indien kippt Selbstbestimmung von Transmenschen

In Indien sorgt ein neues Gesetz für Proteste. Dort hat das Parlament ein neues Transgender-Gesetz verabschiedet. Die bisherige Selbstbestimmung der geschlechtlichen Identität wird abgeschafft. Ersetzt wird diese durch eine zweistufige Prüfung durch ein Ärzte-Gremium und einen Regierungsvertreter. Was das für die Transmenschen in Indien bedeutet, erläutert SRF-Südasienkorrespondentin Maren Peters.

» Coming-out von St. Paulis U19-Trainer: "Ich habe mich sehr gefreut"

Almuth Schult und Roman Gerth sprechen in Folge 83 des RND-Podcasts "Almuths Pausen-T" über den Hamburger Jugendtrainer Christian Dobrick. Schult hofft auf einen Ruck durch den Profifußball.

» Neuer Pastor zieht mit seinem Ehemann ins Pfarrhaus  und öffnet Türen für Vielfalt

Der neue evangelische Pastor in Warnemünde lebt mit seinem Ehemann. Vorbehalte in der Gemeinde spürt er nicht. Nach dem Umzug laufen nun die Vorbereitungen auf das Osterfest.

» Der Fragensteller

Warum ist Homosexualität für viele Muslime ein Problem? Das fragt sich auch Influencer Ali Darwich. Beim Fastenbrechen wirbt er für Toleranz.

» Sie verprügelten und beraubten Homosexuelle  nun kommen sie für lange Zeit hinter Gitter

Ein Schweizer und ein Brasilianer lockten Männer mit fingierten Sex-Dates in die Falle.

» Japans Oberstes Gericht prüft die Verfassungsmäßigkeit von gleichgeschlechtlicher Ehe

Der Oberste Gerichtshof in Japan hat entschieden, mehrere Verfahren zur gleichgeschlechtlichen Ehe an die Große Kammer mit allen 15 Richterinnen und Richtern zu übergeben. Mit diesem Schritt wird zum ersten Mal eine einheitliche verfassungsrechtliche Bewertung vorgenommen, nachdem unterschiedliche Urteile zur Verfassungsmäßigkeit der bestehenden Regelungen vorliegen.

» Grüner, queerer Bürgermeister in München: Model spricht von wichtigem Zeichen

Am Sonntag wurde Dominik Krause (Grüne) zu Münchens Oberbürgermeister gewählt. Genderfluid-Model Felix Nieder sieht die Wahl als gesamtgesellschaftliche Chance.

» Queere Popband popsch: "Wenn es uns schon Propaganda vorgeworfen wird, dann machen wir es aber richtig"

Das Wiener Band popsch über queere Sichtbarkeit, politische Rückschritte, Streitkultur  und ihr neues Album "Gay Propaganda".

» Pro-Bono-Projekt: Neue Identity für Queerer Leuchtturm St. Pauli

Wie Sherpa fur den queeren Leuchtturm St. Pauli pro bono eine Identity entwickelte, die mit dem visionären Wohnprojekt wachsen kann.

» "Sicherer Raum": Erstes offenes Treffen von "Queer im Woid" im Jugendcafé Zwiesel

Im Landkreis Regen startet ein neues, offenes Treffen für queere Menschen und ihre Verbündeten: "Queer im Woid" lädt zum ersten Mal am Sonntag, 29. März, ab 19 Uhr ins Jugendcafé Zwiesel ein.

26. März 2026

» Organisatorin über Liebe via Powerpoint: "Wir schaffen nicht nur einen Ort zum Daten"

Bessere Quote als Bumble: Flinta* stellen Single-Friends mit einem Pitch vor. Wieso es dabei auch um Safe Spaces für Lesben geht, erklärt Nina Weßling.

» GNTM: Kandidatin Kim spricht nach Exit über Transfeindlichkeit im Netz  "war geschockt"

GNTM-Kandidatin Kim polarisierte die Fans wie kaum eine andere  doch die Reaktionen im Netz gingen weit über Kritik hinaus. Nach ihrem Exit bricht die Berlinerin ihr Schweigen über die schockierende Welle an Transfeindlichkeit, die sie während der Show traf.

» Warum das Coming-out von Trainer Dobrick immer noch etwas besonderes ist

St. Paulis U-19-Trainer Christian Dobrick hat seine Homosexualität öffentlich gemacht und den Männerfußball zugleich scharf kritisiert. Eigentlich sollte so ein Coming-out im Jahr 2026 keine große Sache mehr sein. Ist es aber doch. Das Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt ist im organisierten Sport auch in NRW längst angekommen  zumindest in Projekten, Netzwerken und Kampagnen. Auf dem Platz und in den Köpfen scheint die Normalität aber noch nicht überall da zu sein.

» "Inakzeptabel": Kontroverse auf Mallorca um riesige Gemälde an Schulwand

Die vier Jahre alten Werke zeigen sich küssende gleichgeschlechtliche Paare. Einem Insel-Politiker und einer Gruppe von spanischen Rechtsanwälten gehen die Darstellungen zu weit

» Zwischen Verbot und Wandel: Homosexualität in der Armee im Fokus der Forschung

Wissenschaftler gaben Einblick in das Forschungsprojekt "Armee und Homosexualität"

» "Rassistischer Feminismus"?: Boris Palmer fordert differenzierte Auseinandersetzung mit Alice Schwarzer

Das Queere Zentrum wirft Alice Schwarzer "rassistischen Feminismus" vor. Boris Palmer fordert eine differenzierte Auseinandersetzung mit der Autorin.

» Queeres Event für alle: Düssel-Cup in Düsseldorf  diese Wettkämpfe und Events sind geplant

Das internationale Multisportevent setzt neben sportlichen Leistungen bewusst auf Vielfalt und Austausch  und zieht dafür Aktive aus ganz Europa in die Landeshauptstadt.

» Queere Wege vor der Wende

Homosexuelle Handlungen wurden in der DDR früher ­entkriminalisiert als in Westdeutschland. Trotzdem blieben gesellschaftliche Tabus Alltag. Vor allem die Geschichten von Lesben und trans Personen rücken erst seit ­wenigen Jahren stärker in den Blick der historischen Forschung

Kostenloses Probeabo nötig

» Pride in Zürich: Gemeinderat will Stadt in Regenbogenfarben leuchten lassen

Das Parlament überwies einen Vorstoss der linken Ratsseite. Ein Zweiter für mehr Unterstützung für Party-Veranstalter am Pride-Wochenende erhielt ebenfalls Zustimmung.