Ausgewählter Artikel:

» (29.03.2026) watson

Deshalb lieben Frauen Filme und Serien mit Schwulen  und was Fanfiction damit zu tun hat

"Heated Rivalry" ist eines der grössten queeren Medienphänome. Die Serie über zwei schwule Eishockeyspieler hat grösstenteils ein weibliches Publikum.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

29. März 2026

» Kolumne von Wolfgang Kubicki: Die Queer-Theorie ist nicht liberal 💩

Jeder Mensch hat das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben. Diese liberale Haltung wurde in den zurückliegenden Jahren immer mehr als Einfallstor für dezidiert illiberale Ideologien genutzt. Zum Beispiel die Queer-Ideologie, die damit besonders erfolgreich war.

» Homophobie in Nigeria: ein Opfer berichtet

Über Dating-Apps in Fallen gelockt, misshandelt und erpresst: In Nigeria sind sogenannte "Kito"-Angriffe auf queere Menschen keine Seltenheit. Betroffene berichten von Gewalt, Angst und fehlendem Schutz.

» Deshalb lieben Frauen Filme und Serien mit Schwulen  und was Fanfiction damit zu tun hat

"Heated Rivalry" ist eines der grössten queeren Medienphänome. Die Serie über zwei schwule Eishockeyspieler hat grösstenteils ein weibliches Publikum.

28. März 2026

» Palm Springs: Queerste Stadt der USA

Beitrag von Gudrun Engel, ARD Washington

» Start der Genossenschaft: Ihr könnt eintreten!

Es geht los: Jetzt könnt ihr in die neu gegründete SIEGESSÄULE Queere Medien Genossenschaft i. G. eintreten und Mitglied werden. Die ersten 100 sind schon dabei!

» Todesfall in Gay-Bar  drei Männer stehen vor Gericht

In einer Wiener Bar starb ein Gast, drei Männer sollen ihm nicht geholfen haben. Dem Barkeeper wurde sogar Missbrauch vorgeworfen  Prozess!

» Eltern ohne Filter: Wie Schauspieler Brix als trans Mann und Vater seinen Weg geht

In dieser Folge trifft unser Host Tim Winterscheid den Schauspieler Brix Schaumburg. Brix ist 36, trans Mann und Vater einer fünfjährigen Tochter. Tim hat er von seiner Kindheit und seinem Weg zur Vaterschaft erzählt und darüber, was es bedeutet, als trans Mann Papa zu sein.

27. März 2026

» Mehr kulturelle Räume für queere Menschen in Siegen

Studierende der Universität Siegen haben mit "Queere Seiten" ein Literaturprojekt gestartet, das gezielt queere Schreibinteressierte anspricht. Die Initiative schafft einen Raum für Austausch, gemeinsames Schreiben und öffentliche Lesungen.

» Geschlechtertests für Sportlerinnen: Kein Schritt nach vorne, dafür drei Schritte zurück

Das IOC führt Gentests für Frauen ein und schließt transgender Athletinnen aus. Es ist ein Schritt zurück in die Vergangenheit, der auch politisch motiviert ist, kommentiert Raphael Späth.

» Indien kippt Selbstbestimmung von Transmenschen

In Indien sorgt ein neues Gesetz für Proteste. Dort hat das Parlament ein neues Transgender-Gesetz verabschiedet. Die bisherige Selbstbestimmung der geschlechtlichen Identität wird abgeschafft. Ersetzt wird diese durch eine zweistufige Prüfung durch ein Ärzte-Gremium und einen Regierungsvertreter. Was das für die Transmenschen in Indien bedeutet, erläutert SRF-Südasienkorrespondentin Maren Peters.

» Coming-out von St. Paulis U19-Trainer: "Ich habe mich sehr gefreut"

Almuth Schult und Roman Gerth sprechen in Folge 83 des RND-Podcasts "Almuths Pausen-T" über den Hamburger Jugendtrainer Christian Dobrick. Schult hofft auf einen Ruck durch den Profifußball.

» Neuer Pastor zieht mit seinem Ehemann ins Pfarrhaus  und öffnet Türen für Vielfalt

Der neue evangelische Pastor in Warnemünde lebt mit seinem Ehemann. Vorbehalte in der Gemeinde spürt er nicht. Nach dem Umzug laufen nun die Vorbereitungen auf das Osterfest.

» Der Fragensteller

Warum ist Homosexualität für viele Muslime ein Problem? Das fragt sich auch Influencer Ali Darwich. Beim Fastenbrechen wirbt er für Toleranz.

» Sie verprügelten und beraubten Homosexuelle  nun kommen sie für lange Zeit hinter Gitter

Ein Schweizer und ein Brasilianer lockten Männer mit fingierten Sex-Dates in die Falle.

» Japans Oberstes Gericht prüft die Verfassungsmäßigkeit von gleichgeschlechtlicher Ehe

Der Oberste Gerichtshof in Japan hat entschieden, mehrere Verfahren zur gleichgeschlechtlichen Ehe an die Große Kammer mit allen 15 Richterinnen und Richtern zu übergeben. Mit diesem Schritt wird zum ersten Mal eine einheitliche verfassungsrechtliche Bewertung vorgenommen, nachdem unterschiedliche Urteile zur Verfassungsmäßigkeit der bestehenden Regelungen vorliegen.

» Grüner, queerer Bürgermeister in München: Model spricht von wichtigem Zeichen

Am Sonntag wurde Dominik Krause (Grüne) zu Münchens Oberbürgermeister gewählt. Genderfluid-Model Felix Nieder sieht die Wahl als gesamtgesellschaftliche Chance.

» Queere Popband popsch: "Wenn es uns schon Propaganda vorgeworfen wird, dann machen wir es aber richtig"

Das Wiener Band popsch über queere Sichtbarkeit, politische Rückschritte, Streitkultur  und ihr neues Album "Gay Propaganda".

» Pro-Bono-Projekt: Neue Identity für Queerer Leuchtturm St. Pauli

Wie Sherpa fur den queeren Leuchtturm St. Pauli pro bono eine Identity entwickelte, die mit dem visionären Wohnprojekt wachsen kann.

» "Sicherer Raum": Erstes offenes Treffen von "Queer im Woid" im Jugendcafé Zwiesel

Im Landkreis Regen startet ein neues, offenes Treffen für queere Menschen und ihre Verbündeten: "Queer im Woid" lädt zum ersten Mal am Sonntag, 29. März, ab 19 Uhr ins Jugendcafé Zwiesel ein.

26. März 2026

» Organisatorin über Liebe via Powerpoint: "Wir schaffen nicht nur einen Ort zum Daten"

Bessere Quote als Bumble: Flinta* stellen Single-Friends mit einem Pitch vor. Wieso es dabei auch um Safe Spaces für Lesben geht, erklärt Nina Weßling.