Ausgewählter Artikel:

» (30.03.2026) ORF

Wunsch-Vorname für Studierende möglich

Studierende der Universität Klagenfurt können seit kurzem selbst gewählte Vornamen für das interne System beantragen. Das Angebot richtet sich unter anderem an Transpersonen, also Menschen, deren Geschlechtsidentität nicht mit dem Geschlecht übereinstimmt, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

30. März 2026

» Trans Rechte in Indien: Kontrolle statt Selbstbestimmung

Indien galt als Vorreiter bei den Rechten von trans Personen. Nun hat die Regierung von Narendra Modi diesen Kurs trotz Protesten umgedreht. S.a.: Rückschritt statt Schutz: Indiens neue trans Gesetzgebung sorgt für Empörung (27.03.2026)

» Feminismus in Senegal: Der Tag der Ernte wird kommen

Nach queeren Menschen könnten Frauengruppen ins Visier der Regierung Senegals geraten, fürchtet die Aktivistin Awa Fall-Diop. Doch sie kämpft weiter.

» Schon ein Fall Liebich ist zu viel (Kommentar)

Das Selbstbestimmungsgesetz hat geholfen. Doch es braucht Sicherungen gegen Missbrauch.

» Wunsch-Vorname für Studierende möglich

Studierende der Universität Klagenfurt können seit kurzem selbst gewählte Vornamen für das interne System beantragen. Das Angebot richtet sich unter anderem an Transpersonen, also Menschen, deren Geschlechtsidentität nicht mit dem Geschlecht übereinstimmt, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde.

» Transfrauen zwischen Ablehnung, Angst und Aktivismus: Die Realität im Jahr 2026

Wie steht es um die Rechte von Transfrauen im Jahr 2026? Weniger gut. Doch Aufgeben ist keine Möglichkeit  es geht um Überleben

» Gegen Vorurteile und für Vielfalt auf Bielefelder Altstadtplatz

Auf dem neuen Klosterplatz soll an die Geschichte der queeren Bewegung in Bielefeld erinnert werden. In der Bezirksvertretung gibt es dafür breite Zustimmung.

» "The Voice"-Star Malou Lovis Kreyelkamp will Vorbild sein

"The Voice"-Star Malou Kreyelkamp kämpft gegen queere Unsichtbarkeit. Sie hofft, mit ihrem Coming-out jungen Menschen ein Vorbild zu sein.

» Mit Dolores habt ihr nicht gerechnet  ein jüdisch-queeres Rachemusical

Queer, jüdisch, Nazi-Jägerin: Dolores erobert die Bühnen Berlins und der Welt  als Tänzerin und als Transperson  bis die Nazis ihre Schwester Ida deportieren. Dolores schwört Vergeltung. Hörspiel von Tucké Royale.

29. März 2026

» Kolumne von Wolfgang Kubicki: Die Queer-Theorie ist nicht liberal 💩

Jeder Mensch hat das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben. Diese liberale Haltung wurde in den zurückliegenden Jahren immer mehr als Einfallstor für dezidiert illiberale Ideologien genutzt. Zum Beispiel die Queer-Ideologie, die damit besonders erfolgreich war.

» Homophobie in Nigeria: ein Opfer berichtet

Über Dating-Apps in Fallen gelockt, misshandelt und erpresst: In Nigeria sind sogenannte "Kito"-Angriffe auf queere Menschen keine Seltenheit. Betroffene berichten von Gewalt, Angst und fehlendem Schutz.

» Deshalb lieben Frauen Filme und Serien mit Schwulen  und was Fanfiction damit zu tun hat

"Heated Rivalry" ist eines der grössten queeren Medienphänome. Die Serie über zwei schwule Eishockeyspieler hat grösstenteils ein weibliches Publikum.

28. März 2026

» Palm Springs: Queerste Stadt der USA

Beitrag von Gudrun Engel, ARD Washington

» Start der Genossenschaft: Ihr könnt eintreten!

Es geht los: Jetzt könnt ihr in die neu gegründete SIEGESSÄULE Queere Medien Genossenschaft i. G. eintreten und Mitglied werden. Die ersten 100 sind schon dabei!

» Todesfall in Gay-Bar  drei Männer stehen vor Gericht

In einer Wiener Bar starb ein Gast, drei Männer sollen ihm nicht geholfen haben. Dem Barkeeper wurde sogar Missbrauch vorgeworfen  Prozess!

» Eltern ohne Filter: Wie Schauspieler Brix als trans Mann und Vater seinen Weg geht

In dieser Folge trifft unser Host Tim Winterscheid den Schauspieler Brix Schaumburg. Brix ist 36, trans Mann und Vater einer fünfjährigen Tochter. Tim hat er von seiner Kindheit und seinem Weg zur Vaterschaft erzählt und darüber, was es bedeutet, als trans Mann Papa zu sein.

27. März 2026

» Mehr kulturelle Räume für queere Menschen in Siegen

Studierende der Universität Siegen haben mit "Queere Seiten" ein Literaturprojekt gestartet, das gezielt queere Schreibinteressierte anspricht. Die Initiative schafft einen Raum für Austausch, gemeinsames Schreiben und öffentliche Lesungen.

» Geschlechtertests für Sportlerinnen: Kein Schritt nach vorne, dafür drei Schritte zurück

Das IOC führt Gentests für Frauen ein und schließt transgender Athletinnen aus. Es ist ein Schritt zurück in die Vergangenheit, der auch politisch motiviert ist, kommentiert Raphael Späth.

» Indien kippt Selbstbestimmung von Transmenschen

In Indien sorgt ein neues Gesetz für Proteste. Dort hat das Parlament ein neues Transgender-Gesetz verabschiedet. Die bisherige Selbstbestimmung der geschlechtlichen Identität wird abgeschafft. Ersetzt wird diese durch eine zweistufige Prüfung durch ein Ärzte-Gremium und einen Regierungsvertreter. Was das für die Transmenschen in Indien bedeutet, erläutert SRF-Südasienkorrespondentin Maren Peters.

» Coming-out von St. Paulis U19-Trainer: "Ich habe mich sehr gefreut"

Almuth Schult und Roman Gerth sprechen in Folge 83 des RND-Podcasts "Almuths Pausen-T" über den Hamburger Jugendtrainer Christian Dobrick. Schult hofft auf einen Ruck durch den Profifußball.

» Neuer Pastor zieht mit seinem Ehemann ins Pfarrhaus  und öffnet Türen für Vielfalt

Der neue evangelische Pastor in Warnemünde lebt mit seinem Ehemann. Vorbehalte in der Gemeinde spürt er nicht. Nach dem Umzug laufen nun die Vorbereitungen auf das Osterfest.