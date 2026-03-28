Ausgewählter Artikel:

» (31.03.2026) Westfälische Nachrichten

Vielfalt der Familien feiern: Drag-Queen liest Kindern in Münsters Stadtbücherei vor

Drag-Queen Saroxa hat in Münster Kindern vorgelesen  und ihnen dabei queere Lebensrealitäten und vielfältige Familienformen spielerisch nähergebracht. Zwei Kinderbücher standen dabei im Vordergrund.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

31. März 2026

» Vielfalt der Familien feiern: Drag-Queen liest Kindern in Münsters Stadtbücherei vor

Drag-Queen Saroxa hat in Münster Kindern vorgelesen  und ihnen dabei queere Lebensrealitäten und vielfältige Familienformen spielerisch nähergebracht. Zwei Kinderbücher standen dabei im Vordergrund.

» Gewalt gegen Sachsens CSD-Teilnehmer: "An- und Abreisen werden zu Angsträumen"

Eine Umfrage zeigt, wie sich rechtsextreme Gegendemos auf die Teilnehmer von Pride-Paraden in Sachsen auswirkt.

» Besuch beim Frankfurter Drag-Make-up-Workshop  "Gib mir diesen cuten Smile"

In einem Studio im Frankfurter Ostend lernen Teilnehmer die Kunst des Drag-Make-ups. Die Verwandlung ist aufwendig und dauert bis spät in die Nacht.

» Beleidigungsprozess in Hamburg: "Bazille" und "Schande" kosten 150 Tagessätze

Das Hamburger Amtsgericht verurteilt einen Mann wegen homophober Beleidigung. Er stand nicht zum ersten Mal vor Gericht.

» Rob Reiner und Ehefrau Michele für LGBTQ+ Einsatz geehrt

Rob Reiner und seine Frau Michele sind für ihren Einsatz zur Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe geehrt worden. Der Hollywood-Regisseur und seine Partnerin  die am 14. Dezember in ihrem Zuhause in Brentwood, Kalifornien, tot aufgefunden wurden  wurden bei einem Gala-Dinner der Human Rights Campaign am Samstagabend (28. März) in Los Angeles für ihre Aktivistenarbeit gewürdigt.

» Queerer Kinderwunsch: "Das ist ja keine normale Schwangerschaft"

Unsere Autorin erwartet ein Kind. Warum der Weg dorthin für queere Personen oft weit ist  und auch selten einfach. Ein Erfahrungsbericht.

» Offener Brief: Die Demokratie braucht eine lebendige Zivilgesellschaft

An die Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend Karin Prien

30. März 2026

» Karnevalisten verabschieden Karin Houck: Ein tränenreicher Abschied im Düsseldorfer Nähkörbchen

Nach mehr als 50 Jahren hinter der Theke in der Altstadt ist nun Schluss: Karin Houck wurde am Sonntag verabschiedet, denn "ihr" Nähkörbchen schließt. Die KG Regenbogen war mit der Kneipe eng verbunden und organisierte einen gebührenden Abschied.

» Trans Rechte in Indien: Kontrolle statt Selbstbestimmung

Indien galt als Vorreiter bei den Rechten von trans Personen. Nun hat die Regierung von Narendra Modi diesen Kurs trotz Protesten umgedreht. S.a.: Rückschritt statt Schutz: Indiens neue trans Gesetzgebung sorgt für Empörung (27.03.2026)

» Feminismus in Senegal: Der Tag der Ernte wird kommen

Nach queeren Menschen könnten Frauengruppen ins Visier der Regierung Senegals geraten, fürchtet die Aktivistin Awa Fall-Diop. Doch sie kämpft weiter.

» Schon ein Fall Liebich ist zu viel (Kommentar)

Das Selbstbestimmungsgesetz hat geholfen. Doch es braucht Sicherungen gegen Missbrauch.

» Wunsch-Vorname für Studierende möglich

Studierende der Universität Klagenfurt können seit kurzem selbst gewählte Vornamen für das interne System beantragen. Das Angebot richtet sich unter anderem an Transpersonen, also Menschen, deren Geschlechtsidentität nicht mit dem Geschlecht übereinstimmt, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde.

» Transfrauen zwischen Ablehnung, Angst und Aktivismus: Die Realität im Jahr 2026

Wie steht es um die Rechte von Transfrauen im Jahr 2026? Weniger gut. Doch Aufgeben ist keine Möglichkeit  es geht um Überleben

» Gegen Vorurteile und für Vielfalt auf Bielefelder Altstadtplatz

Auf dem neuen Klosterplatz soll an die Geschichte der queeren Bewegung in Bielefeld erinnert werden. In der Bezirksvertretung gibt es dafür breite Zustimmung.

» "The Voice"-Star Malou Lovis Kreyelkamp will Vorbild sein

"The Voice"-Star Malou Kreyelkamp kämpft gegen queere Unsichtbarkeit. Sie hofft, mit ihrem Coming-out jungen Menschen ein Vorbild zu sein.

» Mit Dolores habt ihr nicht gerechnet  ein jüdisch-queeres Rachemusical

Queer, jüdisch, Nazi-Jägerin: Dolores erobert die Bühnen Berlins und der Welt  als Tänzerin und als Transperson  bis die Nazis ihre Schwester Ida deportieren. Dolores schwört Vergeltung. Hörspiel von Tucké Royale.

29. März 2026

» Kolumne von Wolfgang Kubicki: Die Queer-Theorie ist nicht liberal 💩

Jeder Mensch hat das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben. Diese liberale Haltung wurde in den zurückliegenden Jahren immer mehr als Einfallstor für dezidiert illiberale Ideologien genutzt. Zum Beispiel die Queer-Ideologie, die damit besonders erfolgreich war.

» Homophobie in Nigeria: ein Opfer berichtet

Über Dating-Apps in Fallen gelockt, misshandelt und erpresst: In Nigeria sind sogenannte "Kito"-Angriffe auf queere Menschen keine Seltenheit. Betroffene berichten von Gewalt, Angst und fehlendem Schutz.

» Deshalb lieben Frauen Filme und Serien mit Schwulen  und was Fanfiction damit zu tun hat

"Heated Rivalry" ist eines der grössten queeren Medienphänome. Die Serie über zwei schwule Eishockeyspieler hat grösstenteils ein weibliches Publikum.

28. März 2026

» Palm Springs: Queerste Stadt der USA

Beitrag von Gudrun Engel, ARD Washington