Ausgewählter Artikel:

» (07.04.2026) Tagesspiegel Background

HIV-Versorgung: Medizinischer Fortschritt braucht politische Weitsicht

Die Behandlung von HIV gilt als eine der größten medizinischen Erfolgsgeschichten  doch genau dieses Modell stößt zunehmend an strukturelle Grenzen. Moderne Therapien leisten weit mehr, als klassische Bewertungsverfahren erfassen können. Warum Deutschland seine Bewertungs- und Regulierungsmechanismen modernisieren muss, um medizinischen Fortschritt nicht auszubremsen, schreibt Christian Wißkirchen im Standpunkt.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

07. April 2026

» Frauen, die auf Männer stehen, die auf Männer stehen

Der Sex und die Liebesgeschichte der männlichen Protagonisten in "Heated Rivalry" sind vor allem bei weiblichem Publikum beliebt. Was das über Frauen  und Männer  aussagt

» HIV-Versorgung: Medizinischer Fortschritt braucht politische Weitsicht

Die Behandlung von HIV gilt als eine der größten medizinischen Erfolgsgeschichten  doch genau dieses Modell stößt zunehmend an strukturelle Grenzen. Moderne Therapien leisten weit mehr, als klassische Bewertungsverfahren erfassen können. Warum Deutschland seine Bewertungs- und Regulierungsmechanismen modernisieren muss, um medizinischen Fortschritt nicht auszubremsen, schreibt Christian Wißkirchen im Standpunkt.

» Nicht-binäre Person klagt: 17.500 Euro, weil Nikolas "Herr" genannt wurde

Wenn am Arbeitsgericht Berlin eine Güteverhandlung ansteht, haben sich die Parteien meist nach 15 Minuten geeinigt. Doch dieses Verfahren ist anders. Nikolas T. hat das Deutsche Vergabenetzwerk verklagt. Die Firma suchte einen Referenten/eine Referentin für Vergaberecht. T. bewarb sich auf die Stellenanzeige, bekam eine Absage: gesuchte Qualifikationen nicht erfüllt. Die E-Mail der Absage begann mit den Worten: "Sehr geehrter Herr T. ". Wegen dieser Anrede treffen sich die Beteiligten nun vor Gericht.

06. April 2026

» Wenn queere Stimmen sichtbar werden

Adriana Zinner verwandelt Themen wie Queerness, ADHS und Feminismus in Kunst. Zwischen Selbstfindung und Mut zur Sichtbarkeit zeigt sie, wie Kreativität politisch wirken kann.

» Kreuz und queer: Ein Katholik in Berlin lebt den Widerspruch

Katholisch. Verheiratet. Schwul. Für Stefan Rolle kein Gegensatz  für die Kirche offiziell schon. Warum er seiner Kirche treu bleibt, obwohl sie seine Liebe als Sünde sieht.

» Diese Interviewfragen brachten Stephen Fry ins Schwitzen

Turbulente Runde bei "The Assembly": Der Schauspieler Stephen Fry wurde jetzt über seine privaten Leidenschaften ausgefragt.

» Feuilletonpodcast: Wo breitbeinige Heteros und trans Männer sich weinend umarmen

Heidi Klum sucht seit 20 Jahren "Germany's Next Topmodel". Früher zählte Disziplin und Dünnsein. Heute zählt Energie. Ist das eine Erleichterung oder eine neue Zumutung?

» Christopher Street Day in Dresden: Politischer geht es nicht

Die Weisung der Landesdirektion Sachsen, das politische CSD-Straßenfest als Veranstaltung einzustufen, ist instinktlos, kommentiert DNN-Chefreporter Thomas Baumann-Hartwig.

» Fest des Friedens  Queer und katholisch

Homosexualität lehnt die Katholische Kirche nach wie vor ab, obwohl sich oft zitierte Bibeltexte eher auf heidnische Gottesverehrung und Lebensführung beziehen dürften. Viele Bibelwissenschaftler verstehen diese Texte als zeitgebundene Kulturkritik, die bis heute unterschiedlich bewertet wird  zum Leidwesen vieler. Doch auch in Berlin gibt es Katholiken, die offen schwul und lesbisch leben. Im Gespräch: Lissy Eichert, St. Christophorus-Gemeinde

05. April 2026

» Ein Chor will wachsen: Vorsingen beim "Born2Sing"

2024 gegründet, umfasst der Chor eine Vielzahl an BIPOC- und LGBT-Künstlerinnen und Künstlern. Auch Hümeyra Yilmaz möchte hier mitsingen.

» Polizei soll Daten über trans Personen bekommen  die Community wehrt sich dagegen

Die Polizei soll automatisch sensible Informationen über trans und non-binäre Personen bekommen. Betroffene fürchten negative Folgen  und hoffen auf einen Wandel.

04. April 2026

» Die Karfreitagskolumne: Queere Rechte, Kolonialismus und die Internationale der Reaktion

Für queere Menschen hat sich hier in den zurückliegenden Jahrzehnten viel zum Besseren gewendet. Was vor nicht gar zu langer Zeit noch als abnorm und abstoßend galt, auch rechtlicher Repression unterlag, ist mittlerweile Teil der von vielen Menschen akzeptierten Bandbreite sexuellen Begehrens und geschlechtlicher Vielfalt. Die Streichung des § 175 StGB, Eheöffnung, die Anerkennung des diversen Geschlechtseintrags, das Selbstbestimmungsgesetz  all das hat unsere Lebensrealität positiv verändert.

» Queer-Slam in Hannover: Mutige Texte gegen Hass und für Sichtbarkeit

Ende September findet in Hannover die deutschsprachige Poetry-Slam-Meisterschaft SLAM 2026 statt. Bereits jetzt startet ein dreimonatiges Vorprogramm. Auftakt macht der erste Queer-Slam Hannovers.

» "Katastrophales Signal"  CSDs in Thüringen schlagen Alarm

Rechte Akteure greifen queere Sichtbarkeit an, während staatliche Unterstützung wackelt. Der Streit um den CSD Dresden verstärkt auch in Thüringen Sorgen.

» Weniger Einnahmen, hohe Kosten: Fällt der Bremer CSD dieses Jahr aus?

Seit 2017 wurde in Bremen der Christopher Street Day jedes Jahr gefeiert. 2026 könnte die Veranstaltung allerdings ausfallen  weil das Geld fehlt.

» Essen hält an Regenbogen-Straße fest  auffällige Markierung wird erneuert

Die Stadt Essen setzt erneut ein wichtiges Zeichen: Es wird wieder bunt! Eine Straßenmarkierung wird in Regenbogenfarben erneuert.

» "Politik hofiert islamistische Verbände": Liberale Imamin kämpft gegen Islamismus in Deutschland

In der Moschee von Seyran Ates beten Frauen, Männer und queere Menschen gemeinsam. Dafür erhält die Juristin und Imamin Morddrohungen. Und doch sagt sie: Die Radikalen werden niemals siegen.

» Luxemburg will HIV-Vorsorge für Hausärzte öffnen

Die HIV-Vorsorge PrEP könnte in Luxemburg künftig auch außerhalb von Kliniken verfügbar werden. Geschulte Hausärzte sollen den Zugang erleichtern.

03. April 2026

» Transpersonen in Basel: Mehrheit wechselt zum männlichen Geschlecht

Seit 2022 ist die Änderung des Geschlechtseintrags in der Schweiz unbürokratischer möglich. Neue Zahlen des Bundesamts für Statistik zeigen nun: In den beiden Basel machten im vergangenen Jahr 38 Personen von diesem Recht Gebrauch.

» Julius Tolksdorf, 19: "Die Kritik an der Gen Z als ,faul' finde ich schwierig"

Wie junge Menschen in die Zukunft blicken: Julius Tolksdorf sieht mit Sorge auf das konservative BWL-Umfeld. Und er wehrt sich gegen das Urteil, die Gen Z sei faul.