Ausgewählter Artikel:

» (08.04.2026) Frankfurter Rundschau

AfD und Kirche: Die instrumentalisierte Glaubensbotschaft der Rechten

Die neue Rechte greift gezielt auf christliche Begriffe zurück, um ihre Positionen anschlussfähig zu machen. Der Theologe Johannes Sabel erklärt im Interview, wie daraus politische Nähe entsteht  und warum die Reaktionen der Kirchen auffallend still bleiben.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

08. April 2026

» AfD und Kirche: Die instrumentalisierte Glaubensbotschaft der Rechten

Die neue Rechte greift gezielt auf christliche Begriffe zurück, um ihre Positionen anschlussfähig zu machen. Der Theologe Johannes Sabel erklärt im Interview, wie daraus politische Nähe entsteht  und warum die Reaktionen der Kirchen auffallend still bleiben.

» Verwaltungsgericht Zagreb: Adoptionsverfahren in gleichgeschlechtlichen Familien dürfen nicht gestoppt werden

Das Verwaltungsgericht Zagreb hat in einem endgültigen Urteil bestätigt, dass Adoptionsverfahren in gleichgeschlechtlichen Familien nicht abgebrochen, sondern im besten Interesse des Kindes zu Ende geführt werden müssen, berichtete der Verein Rainbow Families.

» 10 Jahre "Trauung für alle": Wie offen ist Kirche heute?

10 Jahre "Trauung für alle" in der EKBO: Wie haben Paare den Beschluss erlebt? Und wie ist die Lage heute  echte Akzeptanz oder weiterhin Vorurteile in Gemeinden?

» Ende eines Doppellebens: Mia Stieglers mutiger Neuanfang

Mia Stiegler fand nach ihrem Doppelleben den Mut zur Transition. Heute lebt sie als Frau in Zwiesel  gestützt von Partnerin, Kindern und wahrer Identität.

» 90-jährige DJ-Oma und queerer Kirchenchor: Dieses Festival geht neue Wege

Bei der "c/o pop" treffen Nachwuchstalente verschiedener Musikrichtungen auf ausgesuchte Etablierte. Kreative Programmideen kommen nicht zu kurz.

» Russisch-ukrainische Frauengruppe: Ein Kampf für queeres Leben

Im Stuttgarter Frauenkulturzentrum Sarah treffen sich geflüchtete Frauen aus Russland und der Ukraine, beraten LGBTQ-Personen und finden Gleichgesinnte.

07. April 2026

» Madame Macron: Der Rufmord aus dem Netz

Eine Verschwörung über Brigitte Macron wird millionenfach geteilt  bis daraus ein Prozess wird. Wer verdient daran, wer glaubt daran, und wer zahlt den Preis?

» Ein Beschluss verändert die Kirche

Von Ausgrenzung zur Anerkennung: Zehn Jahre Trauung für alle in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO). Wie ein Beschluss die Kirche verändert hat.

» Rote Flagge gegen Homophobie: Arlo Parks' Album "Ambiguous Desire"

Mit ihrem neuen Album präsentiert sich die britische Sängerin von einer komplett neuen Seite: Tanzbarer, elektronischer Pop und offene Texte.

» Parlamentswahl in Ungarn: Hauptsache, nicht Orbán

Vor der Wahl stehen nicht nur LGBTIQA+Community vor einem Dilemma. Die Opposition bietet kaum Vertrauen  bleibt aber die einzige Chance auf Veränderung.

» Frauen, die auf Männer stehen, die auf Männer stehen

Der Sex und die Liebesgeschichte der männlichen Protagonisten in "Heated Rivalry" sind vor allem bei weiblichem Publikum beliebt. Was das über Frauen  und Männer  aussagt

» HIV-Versorgung: Medizinischer Fortschritt braucht politische Weitsicht

Die Behandlung von HIV gilt als eine der größten medizinischen Erfolgsgeschichten  doch genau dieses Modell stößt zunehmend an strukturelle Grenzen. Moderne Therapien leisten weit mehr, als klassische Bewertungsverfahren erfassen können. Warum Deutschland seine Bewertungs- und Regulierungsmechanismen modernisieren muss, um medizinischen Fortschritt nicht auszubremsen, schreibt Christian Wißkirchen im Standpunkt.

» Nicht-binäre Person klagt: 17.500 Euro, weil Nikolas "Herr" genannt wurde

Wenn am Arbeitsgericht Berlin eine Güteverhandlung ansteht, haben sich die Parteien meist nach 15 Minuten geeinigt. Doch dieses Verfahren ist anders. Nikolas T. hat das Deutsche Vergabenetzwerk verklagt. Die Firma suchte einen Referenten/eine Referentin für Vergaberecht. T. bewarb sich auf die Stellenanzeige, bekam eine Absage: gesuchte Qualifikationen nicht erfüllt. Die E-Mail der Absage begann mit den Worten: "Sehr geehrter Herr T. ". Wegen dieser Anrede treffen sich die Beteiligten nun vor Gericht.

06. April 2026

» Wenn queere Stimmen sichtbar werden

Adriana Zinner verwandelt Themen wie Queerness, ADHS und Feminismus in Kunst. Zwischen Selbstfindung und Mut zur Sichtbarkeit zeigt sie, wie Kreativität politisch wirken kann.

» Kreuz und queer: Ein Katholik in Berlin lebt den Widerspruch

Katholisch. Verheiratet. Schwul. Für Stefan Rolle kein Gegensatz  für die Kirche offiziell schon. Warum er seiner Kirche treu bleibt, obwohl sie seine Liebe als Sünde sieht.

» Diese Interviewfragen brachten Stephen Fry ins Schwitzen

Turbulente Runde bei "The Assembly": Der Schauspieler Stephen Fry wurde jetzt über seine privaten Leidenschaften ausgefragt.

» Feuilletonpodcast: Wo breitbeinige Heteros und trans Männer sich weinend umarmen

Heidi Klum sucht seit 20 Jahren "Germany's Next Topmodel". Früher zählte Disziplin und Dünnsein. Heute zählt Energie. Ist das eine Erleichterung oder eine neue Zumutung?

» Christopher Street Day in Dresden: Politischer geht es nicht

Die Weisung der Landesdirektion Sachsen, das politische CSD-Straßenfest als Veranstaltung einzustufen, ist instinktlos, kommentiert DNN-Chefreporter Thomas Baumann-Hartwig.

» Fest des Friedens  Queer und katholisch

Homosexualität lehnt die Katholische Kirche nach wie vor ab, obwohl sich oft zitierte Bibeltexte eher auf heidnische Gottesverehrung und Lebensführung beziehen dürften. Viele Bibelwissenschaftler verstehen diese Texte als zeitgebundene Kulturkritik, die bis heute unterschiedlich bewertet wird  zum Leidwesen vieler. Doch auch in Berlin gibt es Katholiken, die offen schwul und lesbisch leben. Im Gespräch: Lissy Eichert, St. Christophorus-Gemeinde

05. April 2026

» Ein Chor will wachsen: Vorsingen beim "Born2Sing"

2024 gegründet, umfasst der Chor eine Vielzahl an BIPOC- und LGBT-Künstlerinnen und Künstlern. Auch Hümeyra Yilmaz möchte hier mitsingen.