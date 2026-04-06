Ausgewählter Artikel:

» (09.04.2026) Sonntagsblatt

Musik für queere Hochzeiten: Songs und Künstler:innen, die wirklich passen

Viele klassische Hochzeitslieder spiegeln heterosexuelle Beziehungen wider  in Pronomen, Rollenbildern, Perspektiven. Queere Paare müssen das nicht einfach hinnehmen. Eine Auswahl an Songs, die sich anfühlen können wie die eigene Geschichte.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

09. April 2026

» Stonewall Riots: Der Tag, an dem die dritte Bürgerrechtsbewegung begann

Ein Aufruhr in New York wurde zur Geburtsstunde der Homosexuellen-Bewegung. Thomas Sparr erzählt die Geschichte des Christopher Street Days neu  und stellt gängige Gewissheiten infrage. S.a.: Warum das neue Buch "Come out!" eine vertane Chance ist (20.03.2026)

» "Ein katastrophales Signal"  Thüringer CSDs schlagen Alarm

Rückzug der staatlichen Unterstützung? Die Entwicklung rund um den CSD in Dresden sorgt in Thüringen, Erfurt und Jena für besorgte Stimmen.

» Wie der Mainzer CSD jetzt Teil der offiziellen Stadtgeschichte wird

Der Verein Schwuguntia hat dem Stadthistorischen Museum Mainz Objekte aus über 30 Jahren CSD übergeben. Sie sollen Teil einer künftigen Ausstellung über queeres Leben in der Stadt werden.

» Abgeordnete weisen auf "rechtliche Schlupflöcher" bei der gleichgeschlechtlichen Ehe hin.

Eines der Themen, das von den Abgeordneten der Nationalversammlung im Zusammenhang mit dem Entwurf des Gesetzes über die Personenstandsregistrierung (geändert) Beachtung und Anregungen erhielt, ist die Gesetzeslücke in Bezug auf die gleichgeschlechtliche Ehe.

» Musik für queere Hochzeiten: Songs und Künstler:innen, die wirklich passen

Viele klassische Hochzeitslieder spiegeln heterosexuelle Beziehungen wider  in Pronomen, Rollenbildern, Perspektiven. Queere Paare müssen das nicht einfach hinnehmen. Eine Auswahl an Songs, die sich anfühlen können wie die eigene Geschichte.

» Queere Thronfolger: Wie tolerant wären die europäischen Königshäuser?

In Sachen LGBT-Rechte haben die niederländischen Royals die Nase vorn. Wie tolerant die anderen Königshäuser im Bezug auf queere Thronfolger wären, verraten wir Ihnen im Video.

08. April 2026

» AfD und Kirche: Die instrumentalisierte Glaubensbotschaft der Rechten

Die neue Rechte greift gezielt auf christliche Begriffe zurück, um ihre Positionen anschlussfähig zu machen. Der Theologe Johannes Sabel erklärt im Interview, wie daraus politische Nähe entsteht  und warum die Reaktionen der Kirchen auffallend still bleiben.

» Verwaltungsgericht Zagreb: Adoptionsverfahren in gleichgeschlechtlichen Familien dürfen nicht gestoppt werden

Das Verwaltungsgericht Zagreb hat in einem endgültigen Urteil bestätigt, dass Adoptionsverfahren in gleichgeschlechtlichen Familien nicht abgebrochen, sondern im besten Interesse des Kindes zu Ende geführt werden müssen, berichtete der Verein Rainbow Families.

» 10 Jahre "Trauung für alle": Wie offen ist Kirche heute?

10 Jahre "Trauung für alle" in der EKBO: Wie haben Paare den Beschluss erlebt? Und wie ist die Lage heute  echte Akzeptanz oder weiterhin Vorurteile in Gemeinden?

» Ende eines Doppellebens: Mia Stieglers mutiger Neuanfang

Mia Stiegler fand nach ihrem Doppelleben den Mut zur Transition. Heute lebt sie als Frau in Zwiesel  gestützt von Partnerin, Kindern und wahrer Identität.

» 90-jährige DJ-Oma und queerer Kirchenchor: Dieses Festival geht neue Wege

Bei der "c/o pop" treffen Nachwuchstalente verschiedener Musikrichtungen auf ausgesuchte Etablierte. Kreative Programmideen kommen nicht zu kurz.

» Russisch-ukrainische Frauengruppe: Ein Kampf für queeres Leben

Im Stuttgarter Frauenkulturzentrum Sarah treffen sich geflüchtete Frauen aus Russland und der Ukraine, beraten LGBTQ-Personen und finden Gleichgesinnte.

07. April 2026

» Madame Macron: Der Rufmord aus dem Netz

Eine Verschwörung über Brigitte Macron wird millionenfach geteilt  bis daraus ein Prozess wird. Wer verdient daran, wer glaubt daran, und wer zahlt den Preis?

» Ein Beschluss verändert die Kirche

Von Ausgrenzung zur Anerkennung: Zehn Jahre Trauung für alle in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO). Wie ein Beschluss die Kirche verändert hat.

» Rote Flagge gegen Homophobie: Arlo Parks' Album "Ambiguous Desire"

Mit ihrem neuen Album präsentiert sich die britische Sängerin von einer komplett neuen Seite: Tanzbarer, elektronischer Pop und offene Texte.

» Parlamentswahl in Ungarn: Hauptsache, nicht Orbán

Vor der Wahl stehen nicht nur LGBTIQA+Community vor einem Dilemma. Die Opposition bietet kaum Vertrauen  bleibt aber die einzige Chance auf Veränderung.

» Frauen, die auf Männer stehen, die auf Männer stehen

Der Sex und die Liebesgeschichte der männlichen Protagonisten in "Heated Rivalry" sind vor allem bei weiblichem Publikum beliebt. Was das über Frauen  und Männer  aussagt

» HIV-Versorgung: Medizinischer Fortschritt braucht politische Weitsicht

Die Behandlung von HIV gilt als eine der größten medizinischen Erfolgsgeschichten  doch genau dieses Modell stößt zunehmend an strukturelle Grenzen. Moderne Therapien leisten weit mehr, als klassische Bewertungsverfahren erfassen können. Warum Deutschland seine Bewertungs- und Regulierungsmechanismen modernisieren muss, um medizinischen Fortschritt nicht auszubremsen, schreibt Christian Wißkirchen im Standpunkt.

» Nicht-binäre Person klagt: 17.500 Euro, weil Nikolas "Herr" genannt wurde

Wenn am Arbeitsgericht Berlin eine Güteverhandlung ansteht, haben sich die Parteien meist nach 15 Minuten geeinigt. Doch dieses Verfahren ist anders. Nikolas T. hat das Deutsche Vergabenetzwerk verklagt. Die Firma suchte einen Referenten/eine Referentin für Vergaberecht. T. bewarb sich auf die Stellenanzeige, bekam eine Absage: gesuchte Qualifikationen nicht erfüllt. Die E-Mail der Absage begann mit den Worten: "Sehr geehrter Herr T. ". Wegen dieser Anrede treffen sich die Beteiligten nun vor Gericht.

06. April 2026

» Wenn queere Stimmen sichtbar werden

Adriana Zinner verwandelt Themen wie Queerness, ADHS und Feminismus in Kunst. Zwischen Selbstfindung und Mut zur Sichtbarkeit zeigt sie, wie Kreativität politisch wirken kann.