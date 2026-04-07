Ausgewählter Artikel:

» (10.04.2026) Landeszeitung

Nur ein Stück Stoff? Wie sich Männer fühlen, wenn sie in der Öffentlichkeit Röcke tragen

Ungewöhnliches Bild in Lüneburg: Beim "Rethink Masculinity Day" erscheinen Männer im Rock auf dem Marktplatz  und regen zum Nachdenken über Rollenbilder an. Manche tragen schon jahrelang Rock, andere zum ersten Mal. Wie sie sich damit fühlen, und welche Gedanken sie sich machen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

10. April 2026

» Angriff auf deutsche Strand-Urlauber auf Mallorca: Schwulenhasser vor Gericht

Nach Angaben der Ermittler handelte der Mann einzig und allein aus "Feindseligkeit und Ablehnung gegenüber der sexuellen Orientierung" der Opfer

» Verein Queer Euskirchen zeigt, wie Hass und Hetze die Solidarität beflügelt

"Worte des Hasses, Antwort der Vernunft" ist der Titel der Ausstellung im Begegnungs- und Kulturort Simons Glück.

» Maja T. meldet sich aus dem Knast: "Die Hölle in der Hölle"

Die taz dokumentiert einen Gastbeitrag von Maja T., verfasst im ungarischen Gefängnis, versendet an den Vater und gekürzt von der taz.

» Nur ein Stück Stoff? Wie sich Männer fühlen, wenn sie in der Öffentlichkeit Röcke tragen

Ungewöhnliches Bild in Lüneburg: Beim "Rethink Masculinity Day" erscheinen Männer im Rock auf dem Marktplatz  und regen zum Nachdenken über Rollenbilder an. Manche tragen schon jahrelang Rock, andere zum ersten Mal. Wie sie sich damit fühlen, und welche Gedanken sie sich machen.

» CSDs in Sachsen: Viele Teilnehmende misstrauen bei Gefahr der Polizei

Auf CSDs in Sachsen kommt es immer wieder zu Angriffen auf queere Menschen. Wie eine neue Studie zeigt, haben jedoch viele CSD-Teilnehmende nicht das Gefühl, sich in Gefahrensituationen auf die Polizei verlassen zu können.

09. April 2026

» Stonewall Riots: Der Tag, an dem die dritte Bürgerrechtsbewegung begann

Ein Aufruhr in New York wurde zur Geburtsstunde der Homosexuellen-Bewegung. Thomas Sparr erzählt die Geschichte des Christopher Street Days neu  und stellt gängige Gewissheiten infrage. S.a.: Warum das neue Buch "Come out!" eine vertane Chance ist (20.03.2026)

» "Ein katastrophales Signal"  Thüringer CSDs schlagen Alarm

Rückzug der staatlichen Unterstützung? Die Entwicklung rund um den CSD in Dresden sorgt in Thüringen, Erfurt und Jena für besorgte Stimmen.

» Wie der Mainzer CSD jetzt Teil der offiziellen Stadtgeschichte wird

Der Verein Schwuguntia hat dem Stadthistorischen Museum Mainz Objekte aus über 30 Jahren CSD übergeben. Sie sollen Teil einer künftigen Ausstellung über queeres Leben in der Stadt werden.

» Abgeordnete weisen auf "rechtliche Schlupflöcher" bei der gleichgeschlechtlichen Ehe hin.

Eines der Themen, das von den Abgeordneten der Nationalversammlung im Zusammenhang mit dem Entwurf des Gesetzes über die Personenstandsregistrierung (geändert) Beachtung und Anregungen erhielt, ist die Gesetzeslücke in Bezug auf die gleichgeschlechtliche Ehe.

» Musik für queere Hochzeiten: Songs und Künstler:innen, die wirklich passen

Viele klassische Hochzeitslieder spiegeln heterosexuelle Beziehungen wider  in Pronomen, Rollenbildern, Perspektiven. Queere Paare müssen das nicht einfach hinnehmen. Eine Auswahl an Songs, die sich anfühlen können wie die eigene Geschichte.

» Queere Thronfolger: Wie tolerant wären die europäischen Königshäuser?

In Sachen LGBT-Rechte haben die niederländischen Royals die Nase vorn. Wie tolerant die anderen Königshäuser im Bezug auf queere Thronfolger wären, verraten wir Ihnen im Video.

08. April 2026

» AfD und Kirche: Die instrumentalisierte Glaubensbotschaft der Rechten

Die neue Rechte greift gezielt auf christliche Begriffe zurück, um ihre Positionen anschlussfähig zu machen. Der Theologe Johannes Sabel erklärt im Interview, wie daraus politische Nähe entsteht  und warum die Reaktionen der Kirchen auffallend still bleiben.

» Verwaltungsgericht Zagreb: Adoptionsverfahren in gleichgeschlechtlichen Familien dürfen nicht gestoppt werden

Das Verwaltungsgericht Zagreb hat in einem endgültigen Urteil bestätigt, dass Adoptionsverfahren in gleichgeschlechtlichen Familien nicht abgebrochen, sondern im besten Interesse des Kindes zu Ende geführt werden müssen, berichtete der Verein Rainbow Families.

» 10 Jahre "Trauung für alle": Wie offen ist Kirche heute?

10 Jahre "Trauung für alle" in der EKBO: Wie haben Paare den Beschluss erlebt? Und wie ist die Lage heute  echte Akzeptanz oder weiterhin Vorurteile in Gemeinden?

» Ende eines Doppellebens: Mia Stieglers mutiger Neuanfang

Mia Stiegler fand nach ihrem Doppelleben den Mut zur Transition. Heute lebt sie als Frau in Zwiesel  gestützt von Partnerin, Kindern und wahrer Identität.

» 90-jährige DJ-Oma und queerer Kirchenchor: Dieses Festival geht neue Wege

Bei der "c/o pop" treffen Nachwuchstalente verschiedener Musikrichtungen auf ausgesuchte Etablierte. Kreative Programmideen kommen nicht zu kurz.

» Russisch-ukrainische Frauengruppe: Ein Kampf für queeres Leben

Im Stuttgarter Frauenkulturzentrum Sarah treffen sich geflüchtete Frauen aus Russland und der Ukraine, beraten LGBTQ-Personen und finden Gleichgesinnte.

07. April 2026

» Madame Macron: Der Rufmord aus dem Netz

Eine Verschwörung über Brigitte Macron wird millionenfach geteilt  bis daraus ein Prozess wird. Wer verdient daran, wer glaubt daran, und wer zahlt den Preis?

» Ein Beschluss verändert die Kirche

Von Ausgrenzung zur Anerkennung: Zehn Jahre Trauung für alle in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO). Wie ein Beschluss die Kirche verändert hat.

» Rote Flagge gegen Homophobie: Arlo Parks' Album "Ambiguous Desire"

Mit ihrem neuen Album präsentiert sich die britische Sängerin von einer komplett neuen Seite: Tanzbarer, elektronischer Pop und offene Texte.