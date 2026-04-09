Ausgewählter Artikel:

» (12.04.2026) Schweizer Illustrierte

Corine Mauch tritt nach 17 Jahren zurück

Ende Mai geht eine Ära zu Ende. Nach 17 Jahren tritt Corine Mauch als Stadtpräsidentin von Zürich zurück. Wie die SP-Politikerin ihr Image als "graue Mauch" loswurde und worauf sie sich nun am meisten freut.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

12. April 2026

» Vorschlag zur vollständigen Anerkennung beider Elternteile in LGBT-Familien auf der Geburtsurkunde eines Kindes.

Was die Registrierung von Geburten von Kindern in LGBT-Familien betrifft, so erkennt das geltende Recht laut Abgeordnetem Duong Minh Anh (Delegation der Nationalversammlung von Hanoi), Vizepräsidentin des Frauenverbands von Hanoi, nur eine Person auf der Geburtsurkunde an, was zu einer Situation führt, in der "Kinder zwar in der Realität eine Familie haben, aber keine vollständige rechtliche Familie".

» Und alle gingen zum Regenbogen: Viktor Orbán ist schon länger angezählt

DER STANDARD war im vergangenen Juni auf der verbotenen Pride in Budapest und sah Menschen, die sich die Freiheit nahmen und auf die Straße gingen

» Wie sich Viktor Orbáns Regime auf queere Menschen auswirkt und worauf sie jetzt hoffen

Pride-Verbot, Aberkennung von Regenbogenfamilien und trans Personen: Unter dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán (Fidesz) verschärften sich die Gesetze gegen die queeren Communities in Ungarn. Die NGO Háttér Society spricht vor den Wahlen am Sonntag über die Folgen. Die luxemburgisch-ungarische Beáta Fülöp blickt aus der Ferne auf ihr Geburtsland  und äußert einen Wunsch.

» Corine Mauch tritt nach 17 Jahren zurück

Ende Mai geht eine Ära zu Ende. Nach 17 Jahren tritt Corine Mauch als Stadtpräsidentin von Zürich zurück. Wie die SP-Politikerin ihr Image als "graue Mauch" loswurde und worauf sie sich nun am meisten freut.

11. April 2026

» Galerie im ehemaligen Knast: Aufgesperrte Zellen der Kunst

Im ehemaligen Frauengefängnis in Berlin-Lichterfelde ist zu spüren, wie eng es da im Knast zuging. Heute gibt es in den Zellen queere Kunst zu sehen.

» Empörung durchbuchstabiert: Wie "Nius" Ressentiments als Buch verkauft

Ein Sachbuch von Nius hat es an die Spitze der Bestseller-Liste geschafft. Es ist eine gute Geschäftsidee  und arg traurig zu lesen.

» Grundrechte in Gefahr: Sind Beschlüsse in Weimar und Dresden Vorboten für den "Kulturkampf"?

Rückzug der staatlichen Unterstützung? Die Entwicklung rund um die CSDs sorgt in Thüringen für besorgte Stimmen.

» Sabrina Carpenter  Keine Pop-Musik ohne die queere Community

US-Pop-Musikerin Sabrina Carpenter steht heute Nacht als Headlinerin auf der Bühne beim berühmten Coachella Festival in Kalifornien. Ihr Auftritt und sie wurde auch schon vorher ordentlich in Szene gesetzt. Aktuell ist die Musikerin Coverstar mit einem großen Interview im britischen Fashion-Magazin "Perfect".

» Diese Dragqueen definiert die Codes der Ästhetik neu.

Die Kunst des Drag wird nicht in ihrem wahren Wert gewürdigt. Dabei verfügen Dragqueens über grenzenlose Fantasie und reiche Kreativität.

» Ungarn: Wie queere Menschen auf die Wahl blicken

Die LGBTQI-Communitiy hofft auf einen Sieg von Orbans Herausforderer Magyar. Der hält sich mit Aussagen zu queeren Themen zurück. Mancher glaubt, dass sei die richtige Strategie.

» Heiratsvisum Thailand: Was gleichgeschlechtliche Paare wissen müssen

Seit Januar 2025 können gleichgeschlechtliche Paare in Thailand heiraten  aber gilt das Heiratsvisum auch für sie? Die Antwort überrascht viele.

» Warum in Kanada alle von MMIWG2SLGBTQQIA+ sprechen

Ein Akronym sollte kurz sein  das zeigt sich ja schon im deutschen Synonym «Abkürzung». Mit dieser Definition nahm es die Schöpferin oder der Schöpfer des neuen Akronyms MMIWG2SLGBTQQIA+ nicht ganz so genau.

10. April 2026

» Angriff auf deutsche Strand-Urlauber auf Mallorca: Schwulenhasser vor Gericht

Nach Angaben der Ermittler handelte der Mann einzig und allein aus "Feindseligkeit und Ablehnung gegenüber der sexuellen Orientierung" der Opfer

» Verein Queer Euskirchen zeigt, wie Hass und Hetze die Solidarität beflügelt

"Worte des Hasses, Antwort der Vernunft" ist der Titel der Ausstellung im Begegnungs- und Kulturort Simons Glück.

» Maja T. meldet sich aus dem Knast: "Die Hölle in der Hölle"

Die taz dokumentiert einen Gastbeitrag von Maja T., verfasst im ungarischen Gefängnis, versendet an den Vater und gekürzt von der taz.

» Nur ein Stück Stoff? Wie sich Männer fühlen, wenn sie in der Öffentlichkeit Röcke tragen

Ungewöhnliches Bild in Lüneburg: Beim "Rethink Masculinity Day" erscheinen Männer im Rock auf dem Marktplatz  und regen zum Nachdenken über Rollenbilder an. Manche tragen schon jahrelang Rock, andere zum ersten Mal. Wie sie sich damit fühlen, und welche Gedanken sie sich machen.

» CSDs in Sachsen: Viele Teilnehmende misstrauen bei Gefahr der Polizei

Auf CSDs in Sachsen kommt es immer wieder zu Angriffen auf queere Menschen. Wie eine neue Studie zeigt, haben jedoch viele CSD-Teilnehmende nicht das Gefühl, sich in Gefahrensituationen auf die Polizei verlassen zu können.

09. April 2026

» Stonewall Riots: Der Tag, an dem die dritte Bürgerrechtsbewegung begann

Ein Aufruhr in New York wurde zur Geburtsstunde der Homosexuellen-Bewegung. Thomas Sparr erzählt die Geschichte des Christopher Street Days neu  und stellt gängige Gewissheiten infrage. S.a.: Warum das neue Buch "Come out!" eine vertane Chance ist (20.03.2026)

» "Ein katastrophales Signal"  Thüringer CSDs schlagen Alarm

Rückzug der staatlichen Unterstützung? Die Entwicklung rund um den CSD in Dresden sorgt in Thüringen, Erfurt und Jena für besorgte Stimmen.

» Wie der Mainzer CSD jetzt Teil der offiziellen Stadtgeschichte wird

Der Verein Schwuguntia hat dem Stadthistorischen Museum Mainz Objekte aus über 30 Jahren CSD übergeben. Sie sollen Teil einer künftigen Ausstellung über queeres Leben in der Stadt werden.