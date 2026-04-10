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» (13.04.2026) Heute.at

"Bin geschockt"  Transmann wird in Heimat abgeschoben

Abschiebung Transmann Österreich: Ein 22-jähriger Kolumbianer wird trotz laufender Transformation am Ostersonntag nach Bogotá ausgeflogen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

13. April 2026

» "Bin geschockt"  Transmann wird in Heimat abgeschoben

Abschiebung Transmann Österreich: Ein 22-jähriger Kolumbianer wird trotz laufender Transformation am Ostersonntag nach Bogotá ausgeflogen.

» Eine Transfrau klagt an: Das Selbstbestimmungsgesetz ist ein Irrweg mit gefährlichen Folgen 💩

Vom Fitnessstudio bis zum Frauengefängnis: Warum das Selbstbestimmungsgesetz aus Sicht einer Transfrau unbedingt angepasst werden sollte.

» Melissa Etheridge: "Rise" ist kraftvolles Comeback mit Country-Rock

Fünf Jahre nach ihrem letzten Werk meldet sich Melissa Etheridge mit ihrem 17. Studioalbum eindrucksvoll zurück. Die Country-Rock-Platte "Rise" vereint elf Songs über Hoffnung und Resilienz.

» Christliche Fundamentalisten in Bremen: Eine Allianz gegen den säkularen Staat

Als Opfer von Christenverfolgung inszeniert sich die Trump-nahe "Alliance Defending Freedom" bei Olaf Latzel. Die Kirche missioniert dennoch mit ihm.

» "Alessandro Nell'Indie": Tausend und eine Spitzennote

Im Theater an der Wien erweckt ein glitzerndes Männer-Ensemble die Barockoper zum Leben: Lustig, queer  aber auch lang

» Den­ke­r*in­nen zur Krise der Demokratie: Ist die liberale Demokratie noch zu retten?

Zehn kluge Menschen aus Philosophie, Soziologie, Politik-, Geschichts-, Literatur-, Gender- und Integrationsforschung antworten: ja, nein, vielleicht.

12. April 2026

» Theater in Georgien: Die Kunst des Widerstandes

Die prorussische Regierung Georgiens will das Theater auf Linie bringen. Schon wer einen nackten Po zeigt, wird der LGBTQ-Propaganda beschuldigt. Eine kleine Bühne wehrt sich.

» Vorschlag zur vollständigen Anerkennung beider Elternteile in LGBT-Familien auf der Geburtsurkunde eines Kindes.

Was die Registrierung von Geburten von Kindern in LGBT-Familien betrifft, so erkennt das geltende Recht laut Abgeordnetem Duong Minh Anh (Delegation der Nationalversammlung von Hanoi), Vizepräsidentin des Frauenverbands von Hanoi, nur eine Person auf der Geburtsurkunde an, was zu einer Situation führt, in der "Kinder zwar in der Realität eine Familie haben, aber keine vollständige rechtliche Familie".

» Und alle gingen zum Regenbogen: Viktor Orbán ist schon länger angezählt

DER STANDARD war im vergangenen Juni auf der verbotenen Pride in Budapest und sah Menschen, die sich die Freiheit nahmen und auf die Straße gingen

» Wie sich Viktor Orbáns Regime auf queere Menschen auswirkt und worauf sie jetzt hoffen

Pride-Verbot, Aberkennung von Regenbogenfamilien und trans Personen: Unter dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán (Fidesz) verschärften sich die Gesetze gegen die queeren Communities in Ungarn. Die NGO Háttér Society spricht vor den Wahlen am Sonntag über die Folgen. Die luxemburgisch-ungarische Beáta Fülöp blickt aus der Ferne auf ihr Geburtsland  und äußert einen Wunsch.

» Corine Mauch tritt nach 17 Jahren zurück

Ende Mai geht eine Ära zu Ende. Nach 17 Jahren tritt Corine Mauch als Stadtpräsidentin von Zürich zurück. Wie die SP-Politikerin ihr Image als "graue Mauch" loswurde und worauf sie sich nun am meisten freut.

11. April 2026

» Galerie im ehemaligen Knast: Aufgesperrte Zellen der Kunst

Im ehemaligen Frauengefängnis in Berlin-Lichterfelde ist zu spüren, wie eng es da im Knast zuging. Heute gibt es in den Zellen queere Kunst zu sehen.

» Empörung durchbuchstabiert: Wie "Nius" Ressentiments als Buch verkauft

Ein Sachbuch von Nius hat es an die Spitze der Bestseller-Liste geschafft. Es ist eine gute Geschäftsidee  und arg traurig zu lesen.

» Grundrechte in Gefahr: Sind Beschlüsse in Weimar und Dresden Vorboten für den "Kulturkampf"?

Rückzug der staatlichen Unterstützung? Die Entwicklung rund um die CSDs sorgt in Thüringen für besorgte Stimmen.

» Sabrina Carpenter  Keine Pop-Musik ohne die queere Community

US-Pop-Musikerin Sabrina Carpenter steht heute Nacht als Headlinerin auf der Bühne beim berühmten Coachella Festival in Kalifornien. Ihr Auftritt und sie wurde auch schon vorher ordentlich in Szene gesetzt. Aktuell ist die Musikerin Coverstar mit einem großen Interview im britischen Fashion-Magazin "Perfect".

» Diese Dragqueen definiert die Codes der Ästhetik neu.

Die Kunst des Drag wird nicht in ihrem wahren Wert gewürdigt. Dabei verfügen Dragqueens über grenzenlose Fantasie und reiche Kreativität.

» Ungarn: Wie queere Menschen auf die Wahl blicken

Die LGBTQI-Communitiy hofft auf einen Sieg von Orbans Herausforderer Magyar. Der hält sich mit Aussagen zu queeren Themen zurück. Mancher glaubt, dass sei die richtige Strategie.

» Heiratsvisum Thailand: Was gleichgeschlechtliche Paare wissen müssen

Seit Januar 2025 können gleichgeschlechtliche Paare in Thailand heiraten  aber gilt das Heiratsvisum auch für sie? Die Antwort überrascht viele.

» Warum in Kanada alle von MMIWG2SLGBTQQIA+ sprechen

Ein Akronym sollte kurz sein  das zeigt sich ja schon im deutschen Synonym «Abkürzung». Mit dieser Definition nahm es die Schöpferin oder der Schöpfer des neuen Akronyms MMIWG2SLGBTQQIA+ nicht ganz so genau.

10. April 2026

» Angriff auf deutsche Strand-Urlauber auf Mallorca: Schwulenhasser vor Gericht

Nach Angaben der Ermittler handelte der Mann einzig und allein aus "Feindseligkeit und Ablehnung gegenüber der sexuellen Orientierung" der Opfer