Ausgewählter Artikel:

» (14.04.2026) Süddeutsche Zeitung

Spät queer: Wenn Frauen in ihren 20ern merken, dass sie auf Frauen stehen

Tia, Toni und Ronia sind Mitte zwanzig  und entdecken erst jetzt, dass sie auf Frauen stehen. Warum erkennen so viele Frauen ihre queere Identität erst spät?

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Die neusten Meldungen der Presseschau:

14. April 2026

» Dragqueen spielt Dragqueen in Harvey Fiersteins "Torch Song"

Der English Drama Workshop des Göttinger ThOP bringt queere Geschichte auf die Bühne. Renelopé Fauxwell übernimmt die Hauptrolle des Arnold Beckoff.

» Kickl lobt Orbáns "historische Verdienste" im "Kampf gegen LGBTIQ-Kult"

Ungarns Premier war ein Vorbild der Rechten. In der FPÖ leckt man Wunden  an der Parteispitze und an der Basis. Bei den US-Midterms könnte die nächste bittere Schlappe blühen

» Baran Kok: Wie ein kurdischer, schwuler Rapper den Deutschrap aufmischt

Zwischen Hype und Hass: Baran Kok rappt am liebsten über Schwänze  und bricht damit alle Tabus im Deutschrap. Seine EP "Fag Life" und die ausverkaufte Tour beweisen, dass die Zeit für schwulen Rap gekommen ist.

» Wenn "Queer-Tanz" auf Klosterleben trifft: Theatergruppe Pilsach begeistert

Besser hätte es für die Laienschauspielgruppe in Pilsach kaum laufen können: Sämtliche Aufführungen der Komödie "Ach du lieber Gott" waren bereits kurz nach Vorverkaufsstart ausverkauft, auch an den Abendkassen gab es keine Karten mehr. Die Theatergruppe und ihre rasante Komödie sorgten für zahlreiche Lacher und viel Lob.

» Die gute Nachricht des Tages: Marcel Schneider bekommt Bundesverdienstkreuz

Promi-Friseur Marcel Schneider wird mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet! Anfang April hat er in einem Brief erfahren, dass Ministerpräsident Markus Söder ihn für die Auszeichnung vorgeschlagen hat.

» Mainzer Gautor erneut in Gaytor umbenannt

Das Mainzer Gautor hat bei Google Maps erneut einen neuen Namen bekommen. Es ist nicht das erste Mal.

» Spät queer: Wenn Frauen in ihren 20ern merken, dass sie auf Frauen stehen

Tia, Toni und Ronia sind Mitte zwanzig  und entdecken erst jetzt, dass sie auf Frauen stehen. Warum erkennen so viele Frauen ihre queere Identität erst spät?

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13. April 2026

» "Bin geschockt"  Transmann wird in Heimat abgeschoben

Abschiebung Transmann Österreich: Ein 22-jähriger Kolumbianer wird trotz laufender Transformation am Ostersonntag nach Bogotá ausgeflogen.

» Eine Transfrau klagt an: Das Selbstbestimmungsgesetz ist ein Irrweg mit gefährlichen Folgen 💩

Vom Fitnessstudio bis zum Frauengefängnis: Warum das Selbstbestimmungsgesetz aus Sicht einer Transfrau unbedingt angepasst werden sollte.

» Melissa Etheridge: "Rise" ist kraftvolles Comeback mit Country-Rock

Fünf Jahre nach ihrem letzten Werk meldet sich Melissa Etheridge mit ihrem 17. Studioalbum eindrucksvoll zurück. Die Country-Rock-Platte "Rise" vereint elf Songs über Hoffnung und Resilienz.

» Christliche Fundamentalisten in Bremen: Eine Allianz gegen den säkularen Staat

Als Opfer von Christenverfolgung inszeniert sich die Trump-nahe "Alliance Defending Freedom" bei Olaf Latzel. Die Kirche missioniert dennoch mit ihm.

» "Alessandro Nell'Indie": Tausend und eine Spitzennote

Im Theater an der Wien erweckt ein glitzerndes Männer-Ensemble die Barockoper zum Leben: Lustig, queer  aber auch lang

» Den­ke­r*in­nen zur Krise der Demokratie: Ist die liberale Demokratie noch zu retten?

Zehn kluge Menschen aus Philosophie, Soziologie, Politik-, Geschichts-, Literatur-, Gender- und Integrationsforschung antworten: ja, nein, vielleicht.

12. April 2026

» Theater in Georgien: Die Kunst des Widerstandes

Die prorussische Regierung Georgiens will das Theater auf Linie bringen. Schon wer einen nackten Po zeigt, wird der LGBTQ-Propaganda beschuldigt. Eine kleine Bühne wehrt sich.

» Vorschlag zur vollständigen Anerkennung beider Elternteile in LGBT-Familien auf der Geburtsurkunde eines Kindes.

Was die Registrierung von Geburten von Kindern in LGBT-Familien betrifft, so erkennt das geltende Recht laut Abgeordnetem Duong Minh Anh (Delegation der Nationalversammlung von Hanoi), Vizepräsidentin des Frauenverbands von Hanoi, nur eine Person auf der Geburtsurkunde an, was zu einer Situation führt, in der "Kinder zwar in der Realität eine Familie haben, aber keine vollständige rechtliche Familie".

» Und alle gingen zum Regenbogen: Viktor Orbán ist schon länger angezählt

DER STANDARD war im vergangenen Juni auf der verbotenen Pride in Budapest und sah Menschen, die sich die Freiheit nahmen und auf die Straße gingen

» Wie sich Viktor Orbáns Regime auf queere Menschen auswirkt und worauf sie jetzt hoffen

Pride-Verbot, Aberkennung von Regenbogenfamilien und trans Personen: Unter dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán (Fidesz) verschärften sich die Gesetze gegen die queeren Communities in Ungarn. Die NGO Háttér Society spricht vor den Wahlen am Sonntag über die Folgen. Die luxemburgisch-ungarische Beáta Fülöp blickt aus der Ferne auf ihr Geburtsland  und äußert einen Wunsch.

» Corine Mauch tritt nach 17 Jahren zurück

Ende Mai geht eine Ära zu Ende. Nach 17 Jahren tritt Corine Mauch als Stadtpräsidentin von Zürich zurück. Wie die SP-Politikerin ihr Image als "graue Mauch" loswurde und worauf sie sich nun am meisten freut.

11. April 2026

» Galerie im ehemaligen Knast: Aufgesperrte Zellen der Kunst

Im ehemaligen Frauengefängnis in Berlin-Lichterfelde ist zu spüren, wie eng es da im Knast zuging. Heute gibt es in den Zellen queere Kunst zu sehen.

» Empörung durchbuchstabiert: Wie "Nius" Ressentiments als Buch verkauft

Ein Sachbuch von Nius hat es an die Spitze der Bestseller-Liste geschafft. Es ist eine gute Geschäftsidee  und arg traurig zu lesen.