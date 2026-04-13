Ausgewählter Artikel:

» (16.04.2026) taz

Geflüchtete aus Senegal in Deutschland: "Sicher" trotz Anti-Homosexuellen-Gesetz

Senegal bestraft Homosexuelle mit bis zu 10 Jahren Haft. Die Bundesregierung sieht keinen Grund, die Einstufung als "sicheren Herkunftsstaaten" zu ändern.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

16. April 2026

» Queer, aber unpolitisch

Der Streit um die Versammlungseigenschaft des Dresdner CSD als fatales Signal

» Geflüchtete aus Senegal in Deutschland: "Sicher" trotz Anti-Homosexuellen-Gesetz

Senegal bestraft Homosexuelle mit bis zu 10 Jahren Haft. Die Bundesregierung sieht keinen Grund, die Einstufung als "sicheren Herkunftsstaaten" zu ändern.

» Niederanven verteidigt Regenbogen-Radweg

Ein bunt gestrichener Radweg sorgt online für heftige Reaktionen. Bürgermeister Fréd Ternes zeigt sich schockiert über die Kommentare.

» Asylbetrug in Grossbritannien: "Hier ist keiner schwul"

Eine Undercover-Recherche der BBC deckt auf: Juristen und Beraterinnen helfen Migranten, Asyl zu bekommen, indem sie Homosexualität vortäuschen.

15. April 2026

» Homophobie in Russland: Sogar Familien zeigen queere Verwandte an

Anfangs war Online-Dating für queere Menschen in Russland vergleichsweise sicher. Neue Gesetze befeuern jedoch Hetze und Denunziation, bis hin zu offener Gewalt.

» Trotz Trump-Offensive: Warum Diversity für Unternehmen unverzichtbar ist

Viele Unternehmen streichen ihre DEI-Programme. Doch der demografische Wandel macht Diversity unverzichtbar für den Arbeitsmarkt.

» Yuriko Backes liefert neue Einblicke zur Causa Centre LGBTIQ Cigale

Schlechtes Arbeitsklima, mögliche Interessenskonflikte und Verstrickungen: Das Centre LGBTIQ Cigale sorgte im Februar für Aufsehen. Die Gleichstellungskommission am Montag liefert jetzt neue Einblicke.

» Nach queerfeindlichen Kommentaren: Stil vor Talent wirft Artist raus

Das Label Stil vor Talent hat einen Künstler mit sofortiger Wirkung aus dem Label entfernt. Auslöser war ein queerfeindlicher Vorfall im Umfeld von DJ HOVR. Mit seinem Statement zieht das Berliner Label nicht nur eine klare Grenze, sondern erinnert auch daran, wo House historisch herkommt.

» GiroLive Panthers Osnabrück übernehmen Schirmherrschaft des diesjährigen CSD

Auch in diesem Jahr wird in Osnabrück der Christopher Street Day gefeiert. Am 30. Mai will man so für die Rechte und gegen Ausgrenzung der queeren Gemeinschaft gemeinsam einstehen. Die Schirmherrschaft für den diesjährigen CSD übernimmt die Basketball-Frauenmannschaft der GiroLive Panthers Osnabrück. Damit übernehmen sie das Amt von Heidi Reichinnek.

» Freisings erster Christopher Street Day kommt zur richtigen Zeit

Am 11. Juli findet der erste Christopher Street Day in Freising statt. In Zeiten wachsender Intoleranz ist die Veranstaltung wichtiger denn je.

14. April 2026

» Dragqueen spielt Dragqueen in Harvey Fiersteins "Torch Song"

Der English Drama Workshop des Göttinger ThOP bringt queere Geschichte auf die Bühne. Renelopé Fauxwell übernimmt die Hauptrolle des Arnold Beckoff.

» Kickl lobt Orbáns "historische Verdienste" im "Kampf gegen LGBTIQ-Kult"

Ungarns Premier war ein Vorbild der Rechten. In der FPÖ leckt man Wunden  an der Parteispitze und an der Basis. Bei den US-Midterms könnte die nächste bittere Schlappe blühen

» Baran Kok: Wie ein kurdischer, schwuler Rapper den Deutschrap aufmischt

Zwischen Hype und Hass: Baran Kok rappt am liebsten über Schwänze  und bricht damit alle Tabus im Deutschrap. Seine EP "Fag Life" und die ausverkaufte Tour beweisen, dass die Zeit für schwulen Rap gekommen ist.

» Wenn "Queer-Tanz" auf Klosterleben trifft: Theatergruppe Pilsach begeistert

Besser hätte es für die Laienschauspielgruppe in Pilsach kaum laufen können: Sämtliche Aufführungen der Komödie "Ach du lieber Gott" waren bereits kurz nach Vorverkaufsstart ausverkauft, auch an den Abendkassen gab es keine Karten mehr. Die Theatergruppe und ihre rasante Komödie sorgten für zahlreiche Lacher und viel Lob.

» Die gute Nachricht des Tages: Marcel Schneider bekommt Bundesverdienstkreuz

Promi-Friseur Marcel Schneider wird mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet! Anfang April hat er in einem Brief erfahren, dass Ministerpräsident Markus Söder ihn für die Auszeichnung vorgeschlagen hat.

» Mainzer Gautor erneut in Gaytor umbenannt

Das Mainzer Gautor hat bei Google Maps erneut einen neuen Namen bekommen. Es ist nicht das erste Mal.

» Spät queer: Wenn Frauen in ihren 20ern merken, dass sie auf Frauen stehen

Tia, Toni und Ronia sind Mitte zwanzig  und entdecken erst jetzt, dass sie auf Frauen stehen. Warum erkennen so viele Frauen ihre queere Identität erst spät?

Bezahltes Probeabo nötig

13. April 2026

» "Bin geschockt"  Transmann wird in Heimat abgeschoben

Abschiebung Transmann Österreich: Ein 22-jähriger Kolumbianer wird trotz laufender Transformation am Ostersonntag nach Bogotá ausgeflogen.

» Eine Transfrau klagt an: Das Selbstbestimmungsgesetz ist ein Irrweg mit gefährlichen Folgen 💩

Vom Fitnessstudio bis zum Frauengefängnis: Warum das Selbstbestimmungsgesetz aus Sicht einer Transfrau unbedingt angepasst werden sollte.

» Melissa Etheridge: "Rise" ist kraftvolles Comeback mit Country-Rock

Fünf Jahre nach ihrem letzten Werk meldet sich Melissa Etheridge mit ihrem 17. Studioalbum eindrucksvoll zurück. Die Country-Rock-Platte "Rise" vereint elf Songs über Hoffnung und Resilienz.