Ausgewählter Artikel:

» (17.04.2026) WDR Lokalzeit

Xhem über Dating und Homo-Feindlichkeit

Der selbsternannte "Zycho" Xhem spricht mit Miriam Davoudvandi über das Aufwachsen in einer homo-feindlichen Umgebung und seinen Dating-Erfahrungen in Berlin.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

17. April 2026

» Bekannter Männer-Treffpunkt schockiert Kölnerin: Frau berichtet von unschöner Szene

Eine Frau will im Cranachwäldchen in Köln-Niehl Fotos machen. Dabei macht sie einige pikante Beobachtungen. Andere Kölner klären sie schnell auf.

» LGBTQ in Malaysia: "Auch Aktivisten können Spaß haben"

Gavin Chow über die LGBTQ-Community in Malaysia, Lobbyarbeit und einen schwulen Schönheitswettbewerb

» Gender Gap: Queer oder doch nur gay?

Toni Patzak hakt dort nach, wo es wehtut. Diesmal geht es um Queerness als Lifestyle und Gays, die vielleicht doch nicht queer sind.

» Dragqueen aus Würzburg: Die Menschen sind verwirrt oder fasziniert

Paul Brandin aus Würzburg schminkt sich seit drei Jahren regelmäßig zur Dragqueen. Was er über die queere Szene in Würzburg denkt

» Pacha-Residentin regt sich auf über das Wort DJane  darf man das noch sagen?

Eine Debatte, die in der Szene immer wieder geführt wird. Pacha-Residentin regt sich auf über das Wort DJane  darf man das noch sagen?

» "Betreiberin untergetaucht": Croque-Laden in Hamburg plötzlich dicht

Hausgemachte Croques und Snacks: Das Café im "Magnus-Hirschfeld-Centrum" in Winterhude hatte erst im Januar wieder eröffnet. Doch nun, nach nur drei Monaten, ist schon wieder Schluss. "Aus persönlichen Gründen" schloss die Betreiberin ganz plötzlich die Türen  trotz laufenden Mietvertrags.

» Diese neue Bar folgt auf die Kultkneipe Nähkörbchen

Ein Düsseldorfer Gastro-Trio baut das ehemalige Nähkörbchen komplett um und eröffnet dort bald die neue Kostbar Carlstadt. Das Konzept ist ambitioniert, für die queere Szene soll der Laden ein Anlaufpunkt bleiben. Wir durften vor der Eröffnung vorbeischauen.

» Xhem über Dating und Homo-Feindlichkeit

Der selbsternannte "Zycho" Xhem spricht mit Miriam Davoudvandi über das Aufwachsen in einer homo-feindlichen Umgebung und seinen Dating-Erfahrungen in Berlin.

» "Brauche einen Partner, der meine Bisexualität mitträgt"

Der Schweizer Schauspieler Bruno Cathomas spricht über Sexualität, Scham und offene Beziehungen.

» Arbeitshilfe Queer und Gender: Als Mensch auf Menschen zugehen

Die neue Publikation der Hannoverschen Landeskirche "Ich möchte einfach Mensch sein" erweist sich als praktische Hilfe sowie kirchliches Statement. Katharina Payk hat die "Arbeitshilfe für eine gendersensible und queerfreundliche christliche Praxis" unter die Lupe genommen.

» Ahrensburg wird bunt: Erster CSD für den Sommer geplant

hrensburg (Kreis Stormarn) bekommt seinen eigenen Christopher Street Day (CSD). Am 27. Juni veranstaltet der Verein CSD Ahrensburg erstmals eine Parade mit drei Fahrzeugen über eine Strecke von drei Kilometern durch die Stadt.

» Frida Kahlo  Queere Kunst der ersten Stunde

Beitrag von Helen Roth, SWR

» Buch über russischen Kolonialismus: Das Ende des russischen Imperiums

Maksym Eristavi erforschte die lange Tradition des russischen Kolonialismus. Queer und ukrainisch zu sein gilt in Russland gleichermaßen als kriminell.

16. April 2026

» Queer, aber unpolitisch

Der Streit um die Versammlungseigenschaft des Dresdner CSD als fatales Signal

» Geflüchtete aus Senegal in Deutschland: "Sicher" trotz Anti-Homosexuellen-Gesetz

Senegal bestraft Homosexuelle mit bis zu 10 Jahren Haft. Die Bundesregierung sieht keinen Grund, die Einstufung als "sicheren Herkunftsstaaten" zu ändern.

» Niederanven verteidigt Regenbogen-Radweg

Ein bunt gestrichener Radweg sorgt online für heftige Reaktionen. Bürgermeister Fréd Ternes zeigt sich schockiert über die Kommentare.

» Asylbetrug in Grossbritannien: "Hier ist keiner schwul"

Eine Undercover-Recherche der BBC deckt auf: Juristen und Beraterinnen helfen Migranten, Asyl zu bekommen, indem sie Homosexualität vortäuschen.

15. April 2026

» Homophobie in Russland: Sogar Familien zeigen queere Verwandte an

Anfangs war Online-Dating für queere Menschen in Russland vergleichsweise sicher. Neue Gesetze befeuern jedoch Hetze und Denunziation, bis hin zu offener Gewalt.

» Trotz Trump-Offensive: Warum Diversity für Unternehmen unverzichtbar ist

Viele Unternehmen streichen ihre DEI-Programme. Doch der demografische Wandel macht Diversity unverzichtbar für den Arbeitsmarkt.

» Yuriko Backes liefert neue Einblicke zur Causa Centre LGBTIQ Cigale

Schlechtes Arbeitsklima, mögliche Interessenskonflikte und Verstrickungen: Das Centre LGBTIQ Cigale sorgte im Februar für Aufsehen. Die Gleichstellungskommission am Montag liefert jetzt neue Einblicke.