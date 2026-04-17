Ausgewählter Artikel:

» (18.04.2026) Rheinische Post

Denkanstoß: Nicht Lifestyle und nicht modische Entgleisung

Unsere Autorin macht sich Gedanken zu einem Presbyteriumsbeschluss aus dem Jahr 1995. Die Entscheidung von damals wirkt noch heute nach.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

18. April 2026

» Niederlage für Viktor Orbán: Endlich wieder queere Hoffnung?

Meine innere Karte der Orte, an denen ich als nichtbinäre Person halbwegs sicher bin, wurde immer kleiner. Vielleicht ändert sich das jetzt wieder.

» Wehrpflicht und Geschlecht: Wer gilt als Mann, und wer entscheidet das?

Die Bundeswehr orientiert sich am Geschlechtseintrag  Interessenverbände warnen vor Diskriminierung. Die Debatte um die Wehrpflicht stellt das Selbstbestimmungsgesetz infrage.

» Erstes queeres Team: "Frost Ibex" will zeigen, was Eishockey alles sein kann

Das erste queere Eishockey-Team Deutschlands kommt aus Berlin. Das Ziel von "Frost Ibex Berlin": Ein offener Safe Space zu sein und den Sport für alle zugänglich zu machen. Auch die Eisbären Berlin unterstützen.

» House-Szene: Wie sich DJ Hovr gegen Queerfeindlichkeit wehrt

Der queere, fränkische Artist DJ Hovr erlebt derzeit viele queerfeindliche Kommentare, teils aus der eigenen Musikszene. Das Label "Stil vor Talent" zog bereits Konsequenzen und trennte sich von einem Künstler  Anfeindungen kommen sogar aus Russland.

» "Manche sehen Regenbogenfarben und fühlen sich provoziert"

Nach den heftigen Reaktionen auf einen Regenbogen-Radweg kritisiert Content-Creator Yannick Schumacher vor allem den Umgang mit der Kommentarspalte.

» Denkanstoß: Nicht Lifestyle und nicht modische Entgleisung

Unsere Autorin macht sich Gedanken zu einem Presbyteriumsbeschluss aus dem Jahr 1995. Die Entscheidung von damals wirkt noch heute nach.

» Zwischen Sparpolitik und Rechtsstaat: Die Zukunft der behördenunabhängigen Asylverfahrensberatung

Im Koalitionsvertrag 2025 zwischen CDU, CSU und SPD wurde bereits angekündigt, die Asylverfahrensberatung "ergebnisoffen" zu evaluieren. Nun zeichnen sich jedoch konkretere und deutlich einschneidendere Schritte ab. Nach aktuellen Überlegungen des Bundesinnenministeriums unter Alexander Dobrindt (CSU) soll wohl ab dem Jahr 2027 die staatliche Förderung für die behördenunabhängige Asylverfahrensberatung entfallen. Ebenfalls betroffen sind spezialisierte Rechtsberatungsangebote, insbesondere für queere und weitere vulnerable Antragstellende. Die geplanten Maßnahmen gehen in ihrer Wirkung weit über einen Finanzierungsabbau hinaus. Sie wirken sich erheblich auf die Fairness der Asylverfahren und deren effiziente Durchführung aus.

» Chappell Roan: "Schwierig", "undankbar", "kinderhassend"

Die queere Pop-Ikone traf ein Shitstorm wegen eines Vorfalls in einem Hotel  mit dem sie gar nichts zu tun hatte

17. April 2026

» Bekannter Männer-Treffpunkt schockiert Kölnerin: Frau berichtet von unschöner Szene

Eine Frau will im Cranachwäldchen in Köln-Niehl Fotos machen. Dabei macht sie einige pikante Beobachtungen. Andere Kölner klären sie schnell auf.

» LGBTQ in Malaysia: "Auch Aktivisten können Spaß haben"

Gavin Chow über die LGBTQ-Community in Malaysia, Lobbyarbeit und einen schwulen Schönheitswettbewerb

» Gender Gap: Queer oder doch nur gay?

Toni Patzak hakt dort nach, wo es wehtut. Diesmal geht es um Queerness als Lifestyle und Gays, die vielleicht doch nicht queer sind.

» Dragqueen aus Würzburg: Die Menschen sind verwirrt oder fasziniert

Paul Brandin aus Würzburg schminkt sich seit drei Jahren regelmäßig zur Dragqueen. Was er über die queere Szene in Würzburg denkt

» Pacha-Residentin regt sich auf über das Wort DJane  darf man das noch sagen?

Eine Debatte, die in der Szene immer wieder geführt wird. Pacha-Residentin regt sich auf über das Wort DJane  darf man das noch sagen?

» "Betreiberin untergetaucht": Croque-Laden in Hamburg plötzlich dicht

Hausgemachte Croques und Snacks: Das Café im "Magnus-Hirschfeld-Centrum" in Winterhude hatte erst im Januar wieder eröffnet. Doch nun, nach nur drei Monaten, ist schon wieder Schluss. "Aus persönlichen Gründen" schloss die Betreiberin ganz plötzlich die Türen  trotz laufenden Mietvertrags.

» Diese neue Bar folgt auf die Kultkneipe Nähkörbchen

Ein Düsseldorfer Gastro-Trio baut das ehemalige Nähkörbchen komplett um und eröffnet dort bald die neue Kostbar Carlstadt. Das Konzept ist ambitioniert, für die queere Szene soll der Laden ein Anlaufpunkt bleiben. Wir durften vor der Eröffnung vorbeischauen.

» Xhem über Dating und Homo-Feindlichkeit

Der selbsternannte "Zycho" Xhem spricht mit Miriam Davoudvandi über das Aufwachsen in einer homo-feindlichen Umgebung und seinen Dating-Erfahrungen in Berlin.

» "Brauche einen Partner, der meine Bisexualität mitträgt"

Der Schweizer Schauspieler Bruno Cathomas spricht über Sexualität, Scham und offene Beziehungen.

» Arbeitshilfe Queer und Gender: Als Mensch auf Menschen zugehen

Die neue Publikation der Hannoverschen Landeskirche "Ich möchte einfach Mensch sein" erweist sich als praktische Hilfe sowie kirchliches Statement. Katharina Payk hat die "Arbeitshilfe für eine gendersensible und queerfreundliche christliche Praxis" unter die Lupe genommen.

» Ahrensburg wird bunt: Erster CSD für den Sommer geplant

hrensburg (Kreis Stormarn) bekommt seinen eigenen Christopher Street Day (CSD). Am 27. Juni veranstaltet der Verein CSD Ahrensburg erstmals eine Parade mit drei Fahrzeugen über eine Strecke von drei Kilometern durch die Stadt.

» Frida Kahlo  Queere Kunst der ersten Stunde

Beitrag von Helen Roth, SWR