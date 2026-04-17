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» (19.04.2026) evangelisch.de

Anglikaner in Wales beschließen Homo-Segnung

Fünf Jahre lang hat die anglikanische Kirche in Wales beraten. Nun wurde  anders als in der englischen Mutterkirche  ein Vorschlag zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paare angenommen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

19. April 2026

» Mehr als ein Coming-out: Rose Vandreys Weg auf die Musicalbühne

In einer Hotellobby in Hamburg sitzt eine junge Frau, die schon jetzt wirkt, als hätte sie mehrere Leben gelebt. Rose Vandrey ist 23, Musicaldarstellerin, frischgebackene Absolventin der Stage School Hamburg. Auf der Bühne des First Stage Theaters stand sie bereits in Produktionen wie "Rent", "Kein Pardon" und "Fame". Wer ihr zuhört, merkt schnell: Ihre Geschichte ist keine von lauten Brüchen. Es ist eine Geschichte von Mut  und von einem erstaunlichen Maß an Selbstreflexion.

» Was treibt die Künstlerinnen und Künstler von FLINTA* an?

Ioana Casapu kommt aus Rumänien. Sie erzählt hier, wie sie sich mit denen zusammenfindet, die in Berlin auch gleichzeitig fremd und zu Hause sind.

» Ex-Kandidat möchte Inka Bause bei "Bauer sucht Frau" vertreten - RTL-Moderatorin reagiert begeistert

Dieser ehemalige Show-Teilnehmer bewirbt sich als "Vertretung" für Inka Bause, falls diese mal bei "Bauer sucht Frau" ausfällt  Kostüm inklusive.

» Neue "Affenpocken"-Variante: 9 Fälle in Österreich bestätigt

In Österreich wurden heuer bereits zehn Fälle von Mpox (früher Affenpocken) bestätigt. Bei fast allen Fällen handelt es sich um die neue, ansteckendere Variante "Klade Ib".

» LGBTQ-Serie "Queeres Leben in Passau": Rechtsanwalt Reidel fordert mehr Toleranz

Der Passauer Christian Reidel lebt offen mit einem 39 Jahre jüngeren Transmann zusammen. Früher war er mit einer Frau verheiratet und hat zwei Kinder. Heute identifiziert sich der 60-Jährige als gay, das ist der englische Begriff für homosexuell. Von Schubladendenken hält der Rechtsanwalt aber eigentlich nichts. Was er sich wünscht? "Mehr Toleranz."

» Anglikaner in Wales beschließen Homo-Segnung

Fünf Jahre lang hat die anglikanische Kirche in Wales beraten. Nun wurde  anders als in der englischen Mutterkirche  ein Vorschlag zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paare angenommen.

» Eklat nach homophoben Drohungen: Co-Präsidentin der Jungen EVP wechselt die Partei

Nach queerfeindlichen Anfeindungen tritt die lesbische Politikerin Lea Blattner per sofort aus der EVP aus. Sie fühlt sich von der Partei im Stich gelassen.

» Queeres Volleyballturnier bringt 250 Sportlerinnen nach Graz

Rund um Ostern fand die größte queere Sportveranstaltung in der Steiermark statt. Etwa 250 Gäste reisten aus dem In- und Ausland an, um dabei zu sein.

» Erster queerer Fanblock bei Fußball-WM-Qualifikationsspiel

Beim Länderspiel der ÖFB-Frauen in Ried gegen Deutschland fand sich hinter dem Tor ein Block aus Fans aus der LGBTQI+-Szene.

18. April 2026

» Eurovision Song Contest in Wien: Kann der ESC unpolitisch sein?

Der Eurovision Song Contest in Wien sorgt schon vorab für Kontroversen. Mehrere Länder boykottieren das Event  wegen Israel.

» Niederlage für Viktor Orbán: Endlich wieder queere Hoffnung?

Meine innere Karte der Orte, an denen ich als nichtbinäre Person halbwegs sicher bin, wurde immer kleiner. Vielleicht ändert sich das jetzt wieder.

» Wehrpflicht und Geschlecht: Wer gilt als Mann, und wer entscheidet das?

Die Bundeswehr orientiert sich am Geschlechtseintrag  Interessenverbände warnen vor Diskriminierung. Die Debatte um die Wehrpflicht stellt das Selbstbestimmungsgesetz infrage.

» Erstes queeres Team: "Frost Ibex" will zeigen, was Eishockey alles sein kann

Das erste queere Eishockey-Team Deutschlands kommt aus Berlin. Das Ziel von "Frost Ibex Berlin": Ein offener Safe Space zu sein und den Sport für alle zugänglich zu machen. Auch die Eisbären Berlin unterstützen.

» House-Szene: Wie sich DJ Hovr gegen Queerfeindlichkeit wehrt

Der queere, fränkische Artist DJ Hovr erlebt derzeit viele queerfeindliche Kommentare, teils aus der eigenen Musikszene. Das Label "Stil vor Talent" zog bereits Konsequenzen und trennte sich von einem Künstler  Anfeindungen kommen sogar aus Russland.

» "Manche sehen Regenbogenfarben und fühlen sich provoziert"

Nach den heftigen Reaktionen auf einen Regenbogen-Radweg kritisiert Content-Creator Yannick Schumacher vor allem den Umgang mit der Kommentarspalte.

» Denkanstoß: Nicht Lifestyle und nicht modische Entgleisung

Unsere Autorin macht sich Gedanken zu einem Presbyteriumsbeschluss aus dem Jahr 1995. Die Entscheidung von damals wirkt noch heute nach.

» Zwischen Sparpolitik und Rechtsstaat: Die Zukunft der behördenunabhängigen Asylverfahrensberatung

Im Koalitionsvertrag 2025 zwischen CDU, CSU und SPD wurde bereits angekündigt, die Asylverfahrensberatung "ergebnisoffen" zu evaluieren. Nun zeichnen sich jedoch konkretere und deutlich einschneidendere Schritte ab. Nach aktuellen Überlegungen des Bundesinnenministeriums unter Alexander Dobrindt (CSU) soll wohl ab dem Jahr 2027 die staatliche Förderung für die behördenunabhängige Asylverfahrensberatung entfallen. Ebenfalls betroffen sind spezialisierte Rechtsberatungsangebote, insbesondere für queere und weitere vulnerable Antragstellende. Die geplanten Maßnahmen gehen in ihrer Wirkung weit über einen Finanzierungsabbau hinaus. Sie wirken sich erheblich auf die Fairness der Asylverfahren und deren effiziente Durchführung aus.

» Chappell Roan: "Schwierig", "undankbar", "kinderhassend"

Die queere Pop-Ikone traf ein Shitstorm wegen eines Vorfalls in einem Hotel  mit dem sie gar nichts zu tun hatte

17. April 2026

» Bekannter Männer-Treffpunkt schockiert Kölnerin: Frau berichtet von unschöner Szene

Eine Frau will im Cranachwäldchen in Köln-Niehl Fotos machen. Dabei macht sie einige pikante Beobachtungen. Andere Kölner klären sie schnell auf.

» LGBTQ in Malaysia: "Auch Aktivisten können Spaß haben"

Gavin Chow über die LGBTQ-Community in Malaysia, Lobbyarbeit und einen schwulen Schönheitswettbewerb