Ausgewählter Artikel:

» (21.04.2026) Leipziger Volkszeitung

Am Donnerstag beginnt das 3. Queer Music Festival Leipzig

Live-Musik, DJ- und Tanzkurse, Kino, Quiz und einen Clubabend bietet die dritte Ausgabe des Queer Music Festivals in Leipzig. Am 23. April geht es los.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

21. April 2026

» Wenn Politiker Gesetze umgehen: Hendrik Streeck und die Debatte um Leihmutterschaft

In Deutschland verboten, im Ausland längst etabliert: Der Fall um Hendrik Streeck und sein durch eine Leihmutterschaft geborenes Kind zeigt, wie nationale Gesetze umgangen werden.

» Schutzraum und Trendsetter: Kölns erste Disco für Homosexuelle

Das "Pimpernel" war mehr als nur ein Club. Seine Bedeutung reichte weit über die Kölner Stadtgrenzen hinaus. Auch Promis waren Stammgäste. Eine bis dahin unbekannte Krankheit besiegelte das Aus.

» Am Donnerstag beginnt das 3. Queer Music Festival Leipzig

Live-Musik, DJ- und Tanzkurse, Kino, Quiz und einen Clubabend bietet die dritte Ausgabe des Queer Music Festivals in Leipzig. Am 23. April geht es los.

» Ein Fassanstich, der bleibt  queere Community feiert in der Regenbogenalm

Eine Gaudi mit erinnerungswürdigem Fassanstich gab's am Sonntag in der Almhütte Royal auf dem Cannstatter Wasen. In der Herzlbar feierte die queere Community die Vielfalt.

» Warum Vielfalt unsere Gesellschaft ehrlicher macht

Vielfalt fordert heraus und verunsichert. Doch statt Bedrohung steckt darin eine Chance, meint Maike Schwinum. Warum Offenheit und Zuhören unsere Gesellschaft stärker machen als Angst und Abwehr.

» Regenbogen löst Welle an Hasskommentaren aus

Ein Radweg in Niederanven und die "Pride" in der Hauptstadt führen zu heftigen Reaktionen im Netz. Gemeindeverantwortliche und Rosa Lëtzebuerg halten dagegen.

» Wie diese Bremer Betroffenen mit Hass im Netz umgehen

Tobias Wöltjen ist als Drag Queen auf Social Media unterwegs. Sein ständiger Begleiter: Hasskommentare. Angezeigt hat er bislang niemanden. Doch das wäre wichtig, findet Bremens Innensenatorin.

» Erstmals findet am 27. Juni in Gummersbach ein "Christopher Street Day" statt

Am Montag haben die beiden Organisatorinnen und weitere Engagierte im Rahmen einer Fotoaktion das Datum für den CSD bekanntgegeben.

20. April 2026

» Kontrolle bis unter die Bettdecke: Wie die Taliban Afghanistan umbauen

Die Taliban haben in Afghanistan ein neues Strafgesetzbuch eingeführt, das tief blicken lässt, wie sie sich die afghanische Gesellschaft vorstellen. Während Gewalt gegen Frauen kaum noch unter Strafe steht, droht bei Homosexualität der Tod. Der langjährige Afghanistan-Korrespondent Peter Hornung hat sich die neuen Paragraphen angeschaut und erzählt in dieser 11KM-Folge, welche drastischen Folgen sie haben  und warum vom Rest der Welt so wenig Kritik kommt.

» Warum lieben Girls und Gays den ESC so?

"What the Song Contest?" erklärt die Bedeutung des Eurovision Song Contests für die queere und LGBTQIA+-Community

» Erster CSD in Freising: "Mehr als eine Demo"

Am 11. Juli findet in Freising der Christopher Street Day statt  zum allerersten Mal. Das Organisationsteam will ein Zeichen setzen für die Rechte und Sichtbarkeit der queeren Community im Landkreis.

» Diversity in Unternehmen: Unsere queere Vielfalt wird gebraucht

Seit Donald Trump LGBTQ+-Rechte attackiert, werfen viele US-Unternehmen ihre Diversity-Programme über Bord. In Europa passiert das Gegenteil  aus gutem Grund.

19. April 2026

» Mehr als ein Coming-out: Rose Vandreys Weg auf die Musicalbühne

In einer Hotellobby in Hamburg sitzt eine junge Frau, die schon jetzt wirkt, als hätte sie mehrere Leben gelebt. Rose Vandrey ist 23, Musicaldarstellerin, frischgebackene Absolventin der Stage School Hamburg. Auf der Bühne des First Stage Theaters stand sie bereits in Produktionen wie "Rent", "Kein Pardon" und "Fame". Wer ihr zuhört, merkt schnell: Ihre Geschichte ist keine von lauten Brüchen. Es ist eine Geschichte von Mut  und von einem erstaunlichen Maß an Selbstreflexion.

» Was treibt die Künstlerinnen und Künstler von FLINTA* an?

Ioana Casapu kommt aus Rumänien. Sie erzählt hier, wie sie sich mit denen zusammenfindet, die in Berlin auch gleichzeitig fremd und zu Hause sind.

» Ex-Kandidat möchte Inka Bause bei "Bauer sucht Frau" vertreten - RTL-Moderatorin reagiert begeistert

Dieser ehemalige Show-Teilnehmer bewirbt sich als "Vertretung" für Inka Bause, falls diese mal bei "Bauer sucht Frau" ausfällt  Kostüm inklusive.

» Neue "Affenpocken"-Variante: 9 Fälle in Österreich bestätigt

In Österreich wurden heuer bereits zehn Fälle von Mpox (früher Affenpocken) bestätigt. Bei fast allen Fällen handelt es sich um die neue, ansteckendere Variante "Klade Ib".

» LGBTQ-Serie "Queeres Leben in Passau": Rechtsanwalt Reidel fordert mehr Toleranz

Der Passauer Christian Reidel lebt offen mit einem 39 Jahre jüngeren Transmann zusammen. Früher war er mit einer Frau verheiratet und hat zwei Kinder. Heute identifiziert sich der 60-Jährige als gay, das ist der englische Begriff für homosexuell. Von Schubladendenken hält der Rechtsanwalt aber eigentlich nichts. Was er sich wünscht? "Mehr Toleranz."

» Anglikaner in Wales beschließen Homo-Segnung

Fünf Jahre lang hat die anglikanische Kirche in Wales beraten. Nun wurde  anders als in der englischen Mutterkirche  ein Vorschlag zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paare angenommen.

» Eklat nach homophoben Drohungen: Co-Präsidentin der Jungen EVP wechselt die Partei

Nach queerfeindlichen Anfeindungen tritt die lesbische Politikerin Lea Blattner per sofort aus der EVP aus. Sie fühlt sich von der Partei im Stich gelassen.

» Queeres Volleyballturnier bringt 250 Sportlerinnen nach Graz

Rund um Ostern fand die größte queere Sportveranstaltung in der Steiermark statt. Etwa 250 Gäste reisten aus dem In- und Ausland an, um dabei zu sein.