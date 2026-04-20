Ausgewählter Artikel:

» (22.04.2026) WDR

Homosexuelles Vogel-Paar stiehlt Ei im Wuppertaler Zoo

Zwei Pinguin-Männchen klauen ein Ei. Das homosexuelle Pärchen brütet es nun aus. Die Beiden sind bereits Wiederholungstäter.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

22. April 2026

» Eklat um Theaterprojekt in Sachsen: Pornografische Bilder im Bastelmaterial

Ein abgebrochenes Schulprojekt in Sachsen hat ein Nachspiel im Bundestag. Die AfD wettert gegen "Gender-Projekte" und politische Bildung. S.a.: Rechte Empörung über "Schwulen-Porno-Skandal" an Schule (17.04.2026)

» Homosexuelles Vogel-Paar stiehlt Ei im Wuppertaler Zoo

Zwei Pinguin-Männchen klauen ein Ei. Das homosexuelle Pärchen brütet es nun aus. Die Beiden sind bereits Wiederholungstäter.

» Homosexualität im Fußball: Ein Trainer aus Hamburg zieht zwölf Jahre nach seinem Outing Bilanz

Amateurtrainer Kevin Reichmann, der sich vor zwölf Jahren outete, spricht über Homosexualität im Fußball und die Veränderungen in den letzten Jahren.

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» Queerfeindlichkeit: Wie umgehen mit hasserfüllten Christ:innen?

Manche Christ:innen reagieren voller Hass, wenn sie mit queeren Themen konfrontiert sind. evangelisch.de-Blogger und Psychotherapeut Christian Höller zeigt, was wir dagegen tun können.

» Geschlechtergerechte Sprache in Schulbüchern?Verlag zieht beim Gendern klare Grenze

Soll in Schulbüchern gegendert werden? Ein großer Verlag aus Braunschweig hat diesbezüglich klar geregelte Vorgaben.

» So erlebt eine Bremer Drag Queen Hass im Netz

Tobias Wöltjen liest sie alle: die Hasskommentare, die auf Social Media auf ihn hereinprasseln. Für seine Arbeit braucht er ein dickes Fell.

» Woke schlägt zurück: US-Kaffeekette verliert Kampf um Regenbogen-Fahnen

Eine bekannte Kaffeekette drohte nach einem Besitzerwechsel ihr Image als LGBTQIA+-freundliche Firma zu verlieren. Doch der Widerstand war zu gross.

» Körper, die einander glauben

Der cis Blick sieht trans Körper oft nur als Schrecken oder Fetisch  T4T entzieht sich dieser Logik

» Toleranz und Unbehagen

Der Diskurs um Homophobie und Hassverbrechen aus muslimisch-migrantischer Ecke spaltet die LGBTIQ+-Community, wird politisiert und hat es sogar ins Regierungsprogramm geschafft. Der Blick auf die Realität ergibt ein vielschichtiges Bild.

» "Viele Männer glauben mir nicht, dass ich lesbisch bin"

In Filmen, im Dorf, selbst auf dem Christopher Street Day: Lesbisches Leben ist in Deutschland wenig präsent. Vier Frauen über die Angst vor Anfeindungen und den Wunsch nach mehr Sichtbarkeit. Protokolle von Ania Kozlowska

Bezahltes Probeabo nötig

» Urteil zu LGBTIQ+-Rechten in Ungarn: Die Menschenwürde gilt

Der Europäische Gerichtshof verurteilt Ungarn, weil das Land sexuelle Minderheiten diskriminiere. Dem neuen Regierungschef Magyar dürfte das gelegen kommen.

21. April 2026

» Wenn Politiker Gesetze umgehen: Hendrik Streeck und die Debatte um Leihmutterschaft

In Deutschland verboten, im Ausland längst etabliert: Der Fall um Hendrik Streeck und sein durch eine Leihmutterschaft geborenes Kind zeigt, wie nationale Gesetze umgangen werden.

» Schutzraum und Trendsetter: Kölns erste Disco für Homosexuelle

Das "Pimpernel" war mehr als nur ein Club. Seine Bedeutung reichte weit über die Kölner Stadtgrenzen hinaus. Auch Promis waren Stammgäste. Eine bis dahin unbekannte Krankheit besiegelte das Aus.

» Am Donnerstag beginnt das 3. Queer Music Festival Leipzig

Live-Musik, DJ- und Tanzkurse, Kino, Quiz und einen Clubabend bietet die dritte Ausgabe des Queer Music Festivals in Leipzig. Am 23. April geht es los.

» Ein Fassanstich, der bleibt  queere Community feiert in der Regenbogenalm

Eine Gaudi mit erinnerungswürdigem Fassanstich gab's am Sonntag in der Almhütte Royal auf dem Cannstatter Wasen. In der Herzlbar feierte die queere Community die Vielfalt.

» Warum Vielfalt unsere Gesellschaft ehrlicher macht

Vielfalt fordert heraus und verunsichert. Doch statt Bedrohung steckt darin eine Chance, meint Maike Schwinum. Warum Offenheit und Zuhören unsere Gesellschaft stärker machen als Angst und Abwehr.

» Regenbogen löst Welle an Hasskommentaren aus

Ein Radweg in Niederanven und die "Pride" in der Hauptstadt führen zu heftigen Reaktionen im Netz. Gemeindeverantwortliche und Rosa Lëtzebuerg halten dagegen.

» Wie diese Bremer Betroffenen mit Hass im Netz umgehen

Tobias Wöltjen ist als Drag Queen auf Social Media unterwegs. Sein ständiger Begleiter: Hasskommentare. Angezeigt hat er bislang niemanden. Doch das wäre wichtig, findet Bremens Innensenatorin.

» Erstmals findet am 27. Juni in Gummersbach ein "Christopher Street Day" statt

Am Montag haben die beiden Organisatorinnen und weitere Engagierte im Rahmen einer Fotoaktion das Datum für den CSD bekanntgegeben.

20. April 2026

» Kontrolle bis unter die Bettdecke: Wie die Taliban Afghanistan umbauen

Die Taliban haben in Afghanistan ein neues Strafgesetzbuch eingeführt, das tief blicken lässt, wie sie sich die afghanische Gesellschaft vorstellen. Während Gewalt gegen Frauen kaum noch unter Strafe steht, droht bei Homosexualität der Tod. Der langjährige Afghanistan-Korrespondent Peter Hornung hat sich die neuen Paragraphen angeschaut und erzählt in dieser 11KM-Folge, welche drastischen Folgen sie haben  und warum vom Rest der Welt so wenig Kritik kommt.