Ausgewählter Artikel:

» (24.04.2026) JPGAMES.DE

"Kingdom Come"-Schöpfer feiert Gayming-Award, findet "woken Unsinn" aber überflüssig

2015 sprach sich Daniel Vávra  seines Zeichens Creative Director von Kingdom Come: Deliverance  öffentlich für "GamerGate" aus und positionierte die Marke als Bollwerk gegen die "Woke-Brigade".

Die neusten Meldungen der Presseschau:

24. April 2026

» "Kingdom Come"-Schöpfer feiert Gayming-Award, findet "woken Unsinn" aber überflüssig

2015 sprach sich Daniel Vávra  seines Zeichens Creative Director von Kingdom Come: Deliverance  öffentlich für "GamerGate" aus und positionierte die Marke als Bollwerk gegen die "Woke-Brigade".

23. April 2026

» Äußerungen zu Homosexualität  Urteil aus Finnland falsch wiedergegeben

Das Oberste Gericht Finnlands hat eine christdemokratische Politikerin wegen Äußerungen über Homosexualität zu einer Geldstrafe und zur Zurückziehung einer Veröffentlichung verurteilt. Der Fall von Päivi Räsänen wird auch in konservativen und christlichen Medien in Deutschland besprochen. Auf einer Facebook-Seite wird ein Sharepic verbreitet, das den Eindruck erweckt, als sei Räsänen für die Wiedergabe eines Bibelzitats verurteilt worden. ""Als Mann und Frau schuf er sie" strafbar!" steht darauf. Begleitend heißt es, dass Räsänen eine Broschüre mit diesem Zitat als Titel veröffentlicht habe: "Darin zitiert sie die Heilige Schrift zu Ehe und Geschlechtlichkeit. Keine Aufrufe zur Gewalt. Keine Beschimpfungen. Klassische christliche Lehre." Dennoch sei sie verurteilt worden.

» Baran Kok im DIFFUS Print-Magazin: "Darf eine Schw****** Spaß haben?"

Für unser neues Print-Magazin haben wir Baran-Kok zum Interview und Foto-Shoot getroffen.

» Kim de l'Horizons "Blutbuch" im Theater: Laub abwerfen, ausharren, an neuem Laub arbeiten

Für den Debütroman "Blutbuch" über Identitätssuche bekam Kim de l'Horizon den Deutschen Buchpreis. In Berlin kommt der Roman nun auch ins Theater.

» Feuer gelegt und Regenbogenflagge zerstört: Gezielter Angriff auf HOSI Tirol

In der Nacht auf Mittwoch wurde eine Regenbogenflagge vor den Vereinsräumen in Innsbruck heruntergerissen und zerrissen. HOSI-Tirol Obperson Jayjay Kaiser ortet eine "gezielte Handlung".

» LGBTI-Label für Basel bleibt unverbindlicher Vorschlag

Die Basler Regierung erhält nicht den Auftrag, sich um das LGBTI-Label zu bewerben. Der Grosse Rat hat am Mittwoch die einstige Motion als unverbindlicher Anzug im Sinne von Prüfen und Berichten überwiesen.

» Wie war das mit den Vorbildern?

Ein FAZ-Redakteur findet, dass Orbáns Gesetz zum Verbot von Darstellung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften maßlos sei  aber sonst richtig.

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» Homosexuellen-Initiative begrüßt Segnungen im Münchner Erzbistum

Der Münchner Kardinal Reinhard Marx will den seelsorglichen Umgang mit homosexuellen Paaren künftig liberaler regeln. Von der Arbeitsgruppe "Homosexuelle und Kirche" gibt es dafür Applaus.

» Springhart: Angriffe gegen Queere nicht hinnehmbar

Die evangelische Landesbischöfin Heike Springhart betont die gesellschaftliche Verantwortung der Kirche. In der Evangelischen Landeskirche in Baden seien alle willkommen, unabhängig von Geschlecht, sexueller Orientierung und Herkunft.

22. April 2026

» Eklat um Theaterprojekt in Sachsen: Pornografische Bilder im Bastelmaterial

Ein abgebrochenes Schulprojekt in Sachsen hat ein Nachspiel im Bundestag. Die AfD wettert gegen "Gender-Projekte" und politische Bildung. S.a.: Rechte Empörung über "Schwulen-Porno-Skandal" an Schule (17.04.2026)

» Homosexuelles Vogel-Paar stiehlt Ei im Wuppertaler Zoo

Zwei Pinguin-Männchen klauen ein Ei. Das homosexuelle Pärchen brütet es nun aus. Die Beiden sind bereits Wiederholungstäter.

» Homosexualität im Fußball: Ein Trainer aus Hamburg zieht zwölf Jahre nach seinem Outing Bilanz

Amateurtrainer Kevin Reichmann, der sich vor zwölf Jahren outete, spricht über Homosexualität im Fußball und die Veränderungen in den letzten Jahren.

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» Queerfeindlichkeit: Wie umgehen mit hasserfüllten Christ:innen?

Manche Christ:innen reagieren voller Hass, wenn sie mit queeren Themen konfrontiert sind. evangelisch.de-Blogger und Psychotherapeut Christian Höller zeigt, was wir dagegen tun können.

» Geschlechtergerechte Sprache in Schulbüchern?Verlag zieht beim Gendern klare Grenze

Soll in Schulbüchern gegendert werden? Ein großer Verlag aus Braunschweig hat diesbezüglich klar geregelte Vorgaben.

» So erlebt eine Bremer Drag Queen Hass im Netz

Tobias Wöltjen liest sie alle: die Hasskommentare, die auf Social Media auf ihn hereinprasseln. Für seine Arbeit braucht er ein dickes Fell.

» Woke schlägt zurück: US-Kaffeekette verliert Kampf um Regenbogen-Fahnen

Eine bekannte Kaffeekette drohte nach einem Besitzerwechsel ihr Image als LGBTQIA+-freundliche Firma zu verlieren. Doch der Widerstand war zu gross.

» Körper, die einander glauben

Der cis Blick sieht trans Körper oft nur als Schrecken oder Fetisch  T4T entzieht sich dieser Logik

» Toleranz und Unbehagen

Der Diskurs um Homophobie und Hassverbrechen aus muslimisch-migrantischer Ecke spaltet die LGBTIQ+-Community, wird politisiert und hat es sogar ins Regierungsprogramm geschafft. Der Blick auf die Realität ergibt ein vielschichtiges Bild.

» "Viele Männer glauben mir nicht, dass ich lesbisch bin"

In Filmen, im Dorf, selbst auf dem Christopher Street Day: Lesbisches Leben ist in Deutschland wenig präsent. Vier Frauen über die Angst vor Anfeindungen und den Wunsch nach mehr Sichtbarkeit. Protokolle von Ania Kozlowska

Bezahltes Probeabo nötig

» Urteil zu LGBTIQ+-Rechten in Ungarn: Die Menschenwürde gilt

Der Europäische Gerichtshof verurteilt Ungarn, weil das Land sexuelle Minderheiten diskriminiere. Dem neuen Regierungschef Magyar dürfte das gelegen kommen.