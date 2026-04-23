Ausgewählter Artikel:

» (24.04.2026) t-online

Transgender-Influencerin spricht offen über Hass und Drohungen

Jolina Mennen spricht offen über Hasskommentare und eine konkrete Bedrohung gegen sie. Die Bremer Content Creatorin fordert mehr Schutz im Netz  und bekommt viel Zuspruch.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

24. April 2026

» CSD im Kreis Heinsberg: Kreisstadt wird erstmals Gastgeberin des CSD

Zum fünften CSD im Kreis Heinsberg gibt es eine Premiere: Erstmals zieht ein Demonstrationszug durch die Innenstadt. Rund 300 Teilnehmende haben sich bereits angemeldet.

» Transgender-Influencerin spricht offen über Hass und Drohungen

Jolina Mennen spricht offen über Hasskommentare und eine konkrete Bedrohung gegen sie. Die Bremer Content Creatorin fordert mehr Schutz im Netz  und bekommt viel Zuspruch.

» Dragqueen aus Erfurt mit Wurzeln in Klieve: "Nastja Areshky" im Podcast "Dicke Lippe"

Glitzer, Glamour, Geschlechteridentität  diese drei Themen eint Tim Friesen aus Klieve mit seiner Dragpersona Nastja Areshky. Er steht mittlerweile seit vier Jahren als Dragqueen Nastja auf den Bühnen Deutschlands und performt sogar in seiner eigenen Dragshow.

» Jesuit Martin: Papst Leo XIV. hält an Segnung homosexueller Paare fest

Hat Papst Leo XIV. die deutschen Bischöfe in der Debatte um Segnungen homosexueller Paare zurückgepfiffen? Der bekannte Jesuit und Queer-Aktivist James Martin ordnet ein.

» Aktivist über Queerfeindlichkeit: "Die homophobe Fratze des politischen Establishments"

Bart Staszewski fotografierte "LGBT-freie Zonen" in Polen und sorgte so für ihre Abschaffung. Nun setzt er sich für die Ehe für alle ein.

» Regenbogen-Radweg in Niederanven ist schon beschmutzt

Unbekannte haben das bunte Stück Asphalt mit Reifenspuren und einer obszönen Zeichnung verunstaltet. Der Bürgermeister geht von einer Dummheit unter Jugendlichen aus.

» Adam (43) infizierte "so viele Männer wie möglich" mit HIV

Ein heute 43-jähriger Brite infizierte gezielt junge Männer mit HIV und vergewaltigte mehrere. Nun wurde er in England zu lebenslanger Haft verurteilt.

» Hauptsache Sport: schwule Fußballer

Ein schwuler Fußballer  Wir haben mit einem homosexuellen Spieler darüber gesprochen, welche Herausforderungen das im männerdominierten Profisport mit sich bringt.

» Queeres Leben abseits der Szene: "Allein die Präsenz schafft Sicherheit"

Constanze Körner organisiert die Tage für lesbische* Sichtbarkeit in Marzahn. Denn Queers haben dort zunehmend Angst vor rechter Gewalt.

» Ideen sammeln für den ersten CSD in Tönisvorst

Die Initiative "Tönisvorst ist bunt" möchte sich aktiv am Christopher Street Day in Tönisvorst beteiligen. Sie lädt zu einem Workshop ein, in dem Vorbereitungen getroffen werden.

» US-Bischöfe wollen bei LGBTQ-Themen dazulernen

Mehr Verständnis für queere Katholikinnen und Katholiken: 17 US-Bischöfe nahmen jetzt an Fortbildungen zum Thema teil. Sie berichten nach den Treffen von wichtigen Lernprozessen und offenen Fragen.

» "Kingdom Come"-Schöpfer feiert Gayming-Award, findet "woken Unsinn" aber überflüssig

2015 sprach sich Daniel Vávra  seines Zeichens Creative Director von Kingdom Come: Deliverance  öffentlich für "GamerGate" aus und positionierte die Marke als Bollwerk gegen die "Woke-Brigade".

23. April 2026

» Äußerungen zu Homosexualität  Urteil aus Finnland falsch wiedergegeben

Das Oberste Gericht Finnlands hat eine christdemokratische Politikerin wegen Äußerungen über Homosexualität zu einer Geldstrafe und zur Zurückziehung einer Veröffentlichung verurteilt. Der Fall von Päivi Räsänen wird auch in konservativen und christlichen Medien in Deutschland besprochen. Auf einer Facebook-Seite wird ein Sharepic verbreitet, das den Eindruck erweckt, als sei Räsänen für die Wiedergabe eines Bibelzitats verurteilt worden. ""Als Mann und Frau schuf er sie" strafbar!" steht darauf. Begleitend heißt es, dass Räsänen eine Broschüre mit diesem Zitat als Titel veröffentlicht habe: "Darin zitiert sie die Heilige Schrift zu Ehe und Geschlechtlichkeit. Keine Aufrufe zur Gewalt. Keine Beschimpfungen. Klassische christliche Lehre." Dennoch sei sie verurteilt worden.

» Baran Kok im DIFFUS Print-Magazin: "Darf eine Schw****** Spaß haben?"

Für unser neues Print-Magazin haben wir Baran-Kok zum Interview und Foto-Shoot getroffen.

» Kim de l'Horizons "Blutbuch" im Theater: Laub abwerfen, ausharren, an neuem Laub arbeiten

Für den Debütroman "Blutbuch" über Identitätssuche bekam Kim de l'Horizon den Deutschen Buchpreis. In Berlin kommt der Roman nun auch ins Theater.

» Feuer gelegt und Regenbogenflagge zerstört: Gezielter Angriff auf HOSI Tirol

In der Nacht auf Mittwoch wurde eine Regenbogenflagge vor den Vereinsräumen in Innsbruck heruntergerissen und zerrissen. HOSI-Tirol Obperson Jayjay Kaiser ortet eine "gezielte Handlung".

» LGBTI-Label für Basel bleibt unverbindlicher Vorschlag

Die Basler Regierung erhält nicht den Auftrag, sich um das LGBTI-Label zu bewerben. Der Grosse Rat hat am Mittwoch die einstige Motion als unverbindlicher Anzug im Sinne von Prüfen und Berichten überwiesen.

» Wie war das mit den Vorbildern?

Ein FAZ-Redakteur findet, dass Orbáns Gesetz zum Verbot von Darstellung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften maßlos sei  aber sonst richtig.

Bezahltes Probeabo nötig

» Homosexuellen-Initiative begrüßt Segnungen im Münchner Erzbistum

Der Münchner Kardinal Reinhard Marx will den seelsorglichen Umgang mit homosexuellen Paaren künftig liberaler regeln. Von der Arbeitsgruppe "Homosexuelle und Kirche" gibt es dafür Applaus.

» Springhart: Angriffe gegen Queere nicht hinnehmbar

Die evangelische Landesbischöfin Heike Springhart betont die gesellschaftliche Verantwortung der Kirche. In der Evangelischen Landeskirche in Baden seien alle willkommen, unabhängig von Geschlecht, sexueller Orientierung und Herkunft.