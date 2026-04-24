Ausgewählter Artikel:

» (25.04.2026) TAG24

Konkurrentin ins Bett gespuckt: "Jessica hat keinen Freifahrtschein, nur weil sie trans ist!"

Die Realitystar Academy (Joyn): Lukas Küchen (25) erklärt TAG24 ausführlich, warum er Transfrau Jessica Zemer (25) für den Exit nominiert hat.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

25. April 2026

» Experte über Dobrick: "Einzelnes Coming-out ist kein Befreiungsschlag"

St. Paulis U19-Trainer Christian Dobrick hat seine Homosexualität öffentlich gemacht. Das sorgte für viele Schlagzeilen. Doch sorgt es auch für Veränderungen?

» "Lesbisch zu sein, war und ist mehr als eine sexuelle Orientierung"

Die queere Community streitet sich immer wieder darüber, ob sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität wählbar sind. Jess Sigerist hat dazu eine klare Meinung: Lesbisch zu sein, kann durchaus eine aktive Entscheidung sein.

» Russisches Gericht verbietet Erfolgsroman, der Homosexualität thematisiert

"Sommer mit Pionierhalstuch" schildert die erste Liebe zweier Teenager. Die Autorinnen Katerina Silwanowa und Elena Malisowa haben das Land aus Sorge vor Übergriffen verlassen

» Konkurrentin ins Bett gespuckt: "Jessica hat keinen Freifahrtschein, nur weil sie trans ist!"

Die Realitystar Academy (Joyn): Lukas Küchen (25) erklärt TAG24 ausführlich, warum er Transfrau Jessica Zemer (25) für den Exit nominiert hat.

» MKSM im Interview: Pride-Tour 2026 zwischen Protest, Community und Musik

Mit der bislang größten Pride-Tour seiner Karriere geht MKSM 2026 auf die CSD-Bühnen in ganz Deutschland. Zwischen großen Städten und kleineren Orten spricht der Künstler über die Bedeutung von Sichtbarkeit, den Wandel der Szene in Zeiten von wachsendem gesellschaftlichem Druck und darüber, warum CSDs heute mehr denn je Orte von Protest, Zusammenhalt und Empowerment sind. Im Gespräch mit Frontstage Magazine gibt MKSM persönliche Einblicke in seine Entwicklung, seine Musik und die Verantwortung, die mit jeder Pride-Bühne einhergeht.

» Viel Amore auf der Empore  queere Community setzt im Wasenwirt ein Zeichen

Unbeschwert feiern und gleichzeitig Sichtbarkeit und Aufklärung schaffen: Im Wasenwirt kam die queere Community am Donnerstag auf der Empore zusammen  inklusive ernster Botschaft.

» Eine Regenbogenflagge fürs Rathaus: Vorbereitungen für den CSD Soest laufen

Mit einem Termin mit Bürgermeister Marcus Schiffer ist der CSD Soest 2026 offiziell in die Vorbereitungsphase gestartet. Eine Regenbogenflagge soll am Rathaus gehisst werden.

» Wie der Papst die deutschen Bischöfe bremst  ohne sie zu stoppen

Zu Segensfeiern für gleichgeschlechtliche Paare in Deutschland äußerte sich jüngst auch der Papst. Leo XIV. bleibt seiner Linie treu  und der seines Vorgängers. Wie es dennoch für die Kirche in Deutschland weitergeht.

» "Wir segnen Autos, Tiere, aber wollen es homosexuellen Paaren verwehren?": Wirbel um Haltung des Papstes

Der Münchner Erzbischof verteidigt die Segnung homosexueller Paare. Auch Staatskanzleichef Herrmann unterstützt die umstrittene Entscheidung.

» Kommentar: Wichtig, dass Kardinal und Staatsminister klare Kante für homosexuelle Katholiken zeigen

Christentum heißt Mitmenschlichkeit. Daher ist es gut, dass Kardinal Marx seine Haltung zur Trauung homosexueller Paare vor dem Papst verteidigt, findet FT-Leiter Manuel Eser.

» Freikirche in Leipzig: Unbezahlter Dienst an Gott

Die Zeal Church inszeniert sich als Kirche für Junge. Doch hinter der modernen Fassade erleben Mitglieder teils Ausbeutung und Queerfeindlichkeit.

24. April 2026

» CSD im Kreis Heinsberg: Kreisstadt wird erstmals Gastgeberin des CSD

Zum fünften CSD im Kreis Heinsberg gibt es eine Premiere: Erstmals zieht ein Demonstrationszug durch die Innenstadt. Rund 300 Teilnehmende haben sich bereits angemeldet.

» Transgender-Influencerin spricht offen über Hass und Drohungen

Jolina Mennen spricht offen über Hasskommentare und eine konkrete Bedrohung gegen sie. Die Bremer Content Creatorin fordert mehr Schutz im Netz  und bekommt viel Zuspruch.

» Dragqueen aus Erfurt mit Wurzeln in Klieve: "Nastja Areshky" im Podcast "Dicke Lippe"

Glitzer, Glamour, Geschlechteridentität  diese drei Themen eint Tim Friesen aus Klieve mit seiner Dragpersona Nastja Areshky. Er steht mittlerweile seit vier Jahren als Dragqueen Nastja auf den Bühnen Deutschlands und performt sogar in seiner eigenen Dragshow.

» Jesuit Martin: Papst Leo XIV. hält an Segnung homosexueller Paare fest

Hat Papst Leo XIV. die deutschen Bischöfe in der Debatte um Segnungen homosexueller Paare zurückgepfiffen? Der bekannte Jesuit und Queer-Aktivist James Martin ordnet ein.

» Aktivist über Queerfeindlichkeit: "Die homophobe Fratze des politischen Establishments"

Bart Staszewski fotografierte "LGBT-freie Zonen" in Polen und sorgte so für ihre Abschaffung. Nun setzt er sich für die Ehe für alle ein.

» Regenbogen-Radweg in Niederanven ist schon beschmutzt

Unbekannte haben das bunte Stück Asphalt mit Reifenspuren und einer obszönen Zeichnung verunstaltet. Der Bürgermeister geht von einer Dummheit unter Jugendlichen aus.

» Adam (43) infizierte "so viele Männer wie möglich" mit HIV

Ein heute 43-jähriger Brite infizierte gezielt junge Männer mit HIV und vergewaltigte mehrere. Nun wurde er in England zu lebenslanger Haft verurteilt.

» Hauptsache Sport: schwule Fußballer

Ein schwuler Fußballer  Wir haben mit einem homosexuellen Spieler darüber gesprochen, welche Herausforderungen das im männerdominierten Profisport mit sich bringt.

» Queeres Leben abseits der Szene: "Allein die Präsenz schafft Sicherheit"

Constanze Körner organisiert die Tage für lesbische* Sichtbarkeit in Marzahn. Denn Queers haben dort zunehmend Angst vor rechter Gewalt.