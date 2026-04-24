Ausgewählter Artikel:

» (26.04.2026) RND

Segnung homosexueller Paare: Am Rande des Erlaubten

Der Streit um die Segnung homosexueller Paare spaltet die katholische Kirche. Papst Leo XIV. hält an der vorsichtigen Linie seines Vorgängers fest  und scheint die deutsche Praxis zumindest zu tolerieren. Das ist ein Balanceakt für den Pontifex.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

26. April 2026

» Segnung homosexueller Paare: Am Rande des Erlaubten

Der Streit um die Segnung homosexueller Paare spaltet die katholische Kirche. Papst Leo XIV. hält an der vorsichtigen Linie seines Vorgängers fest  und scheint die deutsche Praxis zumindest zu tolerieren. Das ist ein Balanceakt für den Pontifex.

» ESC-Spaziergang in Wien: Wenn die Stadt zur großen Bühne wird

Von Staatsoper bis Rathausplatz zeigt eine Tour, wie ESC und queere Geschichte mit Wien verbunden sind.

» Islamunterricht an staatlichen Schulen: Ein Mittel gegen Islamismus und Extremismus?

Islamischer Religionsunterrichts an staatlichen Schulen kann Schüler resilienter machen gegen Antisemitismus, Frauenfeindlichkeit oder Homophobie. Eine aktuelle Studie stützt diese These, Kritiker zeigen aber auch Probleme auf.

» Erster CSD in Schwedt: "Wir werden nicht unsichtbar"

Schwedt ist bekannt für Öl und Industrie  an diesem Samstag kommt eine andere Energie in die Stadt: Regenbogenfahnen, junge Stimmen  die Mut sichtbar zu sein.

» Neue Hilfsangebote für Betroffene von digitaler Gewalt

Das Herstellen und Verbreiten gefälschter Nacktbilder soll in Zukunft strafbar sein. Wann das neue Gesetz beschlossen werden könnte, ist aber noch unklar. In Berlin entsteht derweil ein neues Hilfsangebot für queere Menschen, die von digitaler Gewalt betroffen sind.

25. April 2026

» Der Hausbesuch: Drag und Travestie sind sein Leben

Timo Neumann hat sich als Kind schon gern verkleidet, heute steht er als Dragqueen auf der Bühne. Er schneidet Kostüme  und Szenearchivar ist er auch noch.

» Experte über Dobrick: "Einzelnes Coming-out ist kein Befreiungsschlag"

St. Paulis U19-Trainer Christian Dobrick hat seine Homosexualität öffentlich gemacht. Das sorgte für viele Schlagzeilen. Doch sorgt es auch für Veränderungen?

» "Lesbisch zu sein, war und ist mehr als eine sexuelle Orientierung"

Die queere Community streitet sich immer wieder darüber, ob sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität wählbar sind. Jess Sigerist hat dazu eine klare Meinung: Lesbisch zu sein, kann durchaus eine aktive Entscheidung sein.

» Russisches Gericht verbietet Erfolgsroman, der Homosexualität thematisiert

"Sommer mit Pionierhalstuch" schildert die erste Liebe zweier Teenager. Die Autorinnen Katerina Silwanowa und Elena Malisowa haben das Land aus Sorge vor Übergriffen verlassen

» Konkurrentin ins Bett gespuckt: "Jessica hat keinen Freifahrtschein, nur weil sie trans ist!"

Die Realitystar Academy (Joyn): Lukas Küchen (25) erklärt TAG24 ausführlich, warum er Transfrau Jessica Zemer (25) für den Exit nominiert hat.

» MKSM im Interview: Pride-Tour 2026 zwischen Protest, Community und Musik

Mit der bislang größten Pride-Tour seiner Karriere geht MKSM 2026 auf die CSD-Bühnen in ganz Deutschland. Zwischen großen Städten und kleineren Orten spricht der Künstler über die Bedeutung von Sichtbarkeit, den Wandel der Szene in Zeiten von wachsendem gesellschaftlichem Druck und darüber, warum CSDs heute mehr denn je Orte von Protest, Zusammenhalt und Empowerment sind. Im Gespräch mit Frontstage Magazine gibt MKSM persönliche Einblicke in seine Entwicklung, seine Musik und die Verantwortung, die mit jeder Pride-Bühne einhergeht.

» Viel Amore auf der Empore  queere Community setzt im Wasenwirt ein Zeichen

Unbeschwert feiern und gleichzeitig Sichtbarkeit und Aufklärung schaffen: Im Wasenwirt kam die queere Community am Donnerstag auf der Empore zusammen  inklusive ernster Botschaft.

» Eine Regenbogenflagge fürs Rathaus: Vorbereitungen für den CSD Soest laufen

Mit einem Termin mit Bürgermeister Marcus Schiffer ist der CSD Soest 2026 offiziell in die Vorbereitungsphase gestartet. Eine Regenbogenflagge soll am Rathaus gehisst werden.

» Wie der Papst die deutschen Bischöfe bremst  ohne sie zu stoppen

Zu Segensfeiern für gleichgeschlechtliche Paare in Deutschland äußerte sich jüngst auch der Papst. Leo XIV. bleibt seiner Linie treu  und der seines Vorgängers. Wie es dennoch für die Kirche in Deutschland weitergeht.

» "Wir segnen Autos, Tiere, aber wollen es homosexuellen Paaren verwehren?": Wirbel um Haltung des Papstes

Der Münchner Erzbischof verteidigt die Segnung homosexueller Paare. Auch Staatskanzleichef Herrmann unterstützt die umstrittene Entscheidung.

» Kommentar: Wichtig, dass Kardinal und Staatsminister klare Kante für homosexuelle Katholiken zeigen

Christentum heißt Mitmenschlichkeit. Daher ist es gut, dass Kardinal Marx seine Haltung zur Trauung homosexueller Paare vor dem Papst verteidigt, findet FT-Leiter Manuel Eser.

» Freikirche in Leipzig: Unbezahlter Dienst an Gott

Die Zeal Church inszeniert sich als Kirche für Junge. Doch hinter der modernen Fassade erleben Mitglieder teils Ausbeutung und Queerfeindlichkeit.

24. April 2026

» CSD im Kreis Heinsberg: Kreisstadt wird erstmals Gastgeberin des CSD

Zum fünften CSD im Kreis Heinsberg gibt es eine Premiere: Erstmals zieht ein Demonstrationszug durch die Innenstadt. Rund 300 Teilnehmende haben sich bereits angemeldet.

» Transgender-Influencerin spricht offen über Hass und Drohungen

Jolina Mennen spricht offen über Hasskommentare und eine konkrete Bedrohung gegen sie. Die Bremer Content Creatorin fordert mehr Schutz im Netz  und bekommt viel Zuspruch.

» Dragqueen aus Erfurt mit Wurzeln in Klieve: "Nastja Areshky" im Podcast "Dicke Lippe"

Glitzer, Glamour, Geschlechteridentität  diese drei Themen eint Tim Friesen aus Klieve mit seiner Dragpersona Nastja Areshky. Er steht mittlerweile seit vier Jahren als Dragqueen Nastja auf den Bühnen Deutschlands und performt sogar in seiner eigenen Dragshow.