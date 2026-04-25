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» (27.04.2026) taz

Queerfeindlichkeit in Polen: Wo bleibt die Ehe für alle?

LGBTIQ-Aktivisten protestieren vor dem polnischen Regierungsitz und fordern Antworten von Premier Donald Tusk. Hat er seine Wahlversprechen gebrochen?

Die neusten Meldungen der Presseschau:

27. April 2026

» Die queer-feministische Künstlerin Peaches: "Es kommen auch wieder andere Zeiten"

Auf "No Lube So Rude" mischt Peaches Electro, Punk, Pop, einige zarte Balladen sowie ihre geballte Sexpositivität zu einem einzigartigen Erlebnis.

» "Streng genommen bin ich der Erfinder der kölschen Rock-Musik"

Er hat Leberkrebs überlebt, sich im TV geoutet und Wolfgang Petry zum Freund. Jetzt verrät Jürgen Zeltinger, was er an seiner Karriere wirklich bereut.

» Künstlerin lässt sich queer-feministische Texte live tätowieren

Mit der performativen Abschlussarbeit "Haut-Manifest" endet am 30. April 2026 die Residenz "Queer-feministische Zeilen" in den schau.Räumen Villach. Künstlerin Simone Dueller lässt sich dabei ausgewählte Texte live tätowieren.

» In Brasilien befindet sich der "schwulste Strand der Welt"

Der Strand von Ipanema im Süden von Rio de Janeiro ist mit dem Projekt "The Tryst Ipanema" wieder ins Zentrum des internationalen LGBTQIA+-Tourismus gerückt. Das Luxushotel soll an der Stelle des ehemaligen Ipanema Plaza an der Ecke Rua Farme de Amoedo und Rua Prudente de Morais entstehen.

» Mehr Gäste als bei der Premiere: Lichtensteig feiert farbenfrohe Pride

Zum zweiten Mal organisierte der Verein Queer Toggenburg die Mini-Pride in Lichtensteig. Rund 1000 Gäste feierten am Samstag mit  und damit deutlich mehr als im Vorjahr. Bei strahlendem Wetter und ausgelassener Stimmung zog die Parade durchs Städtli.

» Queerfeindlichkeit in Polen: Wo bleibt die Ehe für alle?

LGBTIQ-Aktivisten protestieren vor dem polnischen Regierungsitz und fordern Antworten von Premier Donald Tusk. Hat er seine Wahlversprechen gebrochen?

26. April 2026

» Segnung homosexueller Paare: Am Rande des Erlaubten

Der Streit um die Segnung homosexueller Paare spaltet die katholische Kirche. Papst Leo XIV. hält an der vorsichtigen Linie seines Vorgängers fest  und scheint die deutsche Praxis zumindest zu tolerieren. Das ist ein Balanceakt für den Pontifex.

» ESC-Spaziergang in Wien: Wenn die Stadt zur großen Bühne wird

Von Staatsoper bis Rathausplatz zeigt eine Tour, wie ESC und queere Geschichte mit Wien verbunden sind.

» Islamunterricht an staatlichen Schulen: Ein Mittel gegen Islamismus und Extremismus?

Islamischer Religionsunterrichts an staatlichen Schulen kann Schüler resilienter machen gegen Antisemitismus, Frauenfeindlichkeit oder Homophobie. Eine aktuelle Studie stützt diese These, Kritiker zeigen aber auch Probleme auf.

» Erster CSD in Schwedt: "Wir werden nicht unsichtbar"

Schwedt ist bekannt für Öl und Industrie  an diesem Samstag kommt eine andere Energie in die Stadt: Regenbogenfahnen, junge Stimmen  die Mut sichtbar zu sein.

» Neue Hilfsangebote für Betroffene von digitaler Gewalt

Das Herstellen und Verbreiten gefälschter Nacktbilder soll in Zukunft strafbar sein. Wann das neue Gesetz beschlossen werden könnte, ist aber noch unklar. In Berlin entsteht derweil ein neues Hilfsangebot für queere Menschen, die von digitaler Gewalt betroffen sind.

25. April 2026

» Der Hausbesuch: Drag und Travestie sind sein Leben

Timo Neumann hat sich als Kind schon gern verkleidet, heute steht er als Dragqueen auf der Bühne. Er schneidet Kostüme  und Szenearchivar ist er auch noch.

» Experte über Dobrick: "Einzelnes Coming-out ist kein Befreiungsschlag"

St. Paulis U19-Trainer Christian Dobrick hat seine Homosexualität öffentlich gemacht. Das sorgte für viele Schlagzeilen. Doch sorgt es auch für Veränderungen?

» "Lesbisch zu sein, war und ist mehr als eine sexuelle Orientierung"

Die queere Community streitet sich immer wieder darüber, ob sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität wählbar sind. Jess Sigerist hat dazu eine klare Meinung: Lesbisch zu sein, kann durchaus eine aktive Entscheidung sein.

» Russisches Gericht verbietet Erfolgsroman, der Homosexualität thematisiert

"Sommer mit Pionierhalstuch" schildert die erste Liebe zweier Teenager. Die Autorinnen Katerina Silwanowa und Elena Malisowa haben das Land aus Sorge vor Übergriffen verlassen

» Konkurrentin ins Bett gespuckt: "Jessica hat keinen Freifahrtschein, nur weil sie trans ist!"

Die Realitystar Academy (Joyn): Lukas Küchen (25) erklärt TAG24 ausführlich, warum er Transfrau Jessica Zemer (25) für den Exit nominiert hat.

» MKSM im Interview: Pride-Tour 2026 zwischen Protest, Community und Musik

Mit der bislang größten Pride-Tour seiner Karriere geht MKSM 2026 auf die CSD-Bühnen in ganz Deutschland. Zwischen großen Städten und kleineren Orten spricht der Künstler über die Bedeutung von Sichtbarkeit, den Wandel der Szene in Zeiten von wachsendem gesellschaftlichem Druck und darüber, warum CSDs heute mehr denn je Orte von Protest, Zusammenhalt und Empowerment sind. Im Gespräch mit Frontstage Magazine gibt MKSM persönliche Einblicke in seine Entwicklung, seine Musik und die Verantwortung, die mit jeder Pride-Bühne einhergeht.

» Viel Amore auf der Empore  queere Community setzt im Wasenwirt ein Zeichen

Unbeschwert feiern und gleichzeitig Sichtbarkeit und Aufklärung schaffen: Im Wasenwirt kam die queere Community am Donnerstag auf der Empore zusammen  inklusive ernster Botschaft.

» Eine Regenbogenflagge fürs Rathaus: Vorbereitungen für den CSD Soest laufen

Mit einem Termin mit Bürgermeister Marcus Schiffer ist der CSD Soest 2026 offiziell in die Vorbereitungsphase gestartet. Eine Regenbogenflagge soll am Rathaus gehisst werden.

» Wie der Papst die deutschen Bischöfe bremst  ohne sie zu stoppen

Zu Segensfeiern für gleichgeschlechtliche Paare in Deutschland äußerte sich jüngst auch der Papst. Leo XIV. bleibt seiner Linie treu  und der seines Vorgängers. Wie es dennoch für die Kirche in Deutschland weitergeht.