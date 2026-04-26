Ausgewählter Artikel:

» (28.04.2026) kreiszeitung.de

"Ein Raum, der bisher fehlte": Im Sie(h)da entsteht eine neue Austauschgruppe für queere Mädchen und Frauen

Im Treffpunkt Sie(h)da startet eine neue Austauschgruppe für queere Mädchen, Frauen und weiblich gelesene Personen ab 16 Jahren.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

28. April 2026

» "Ein Raum, der bisher fehlte": Im Sie(h)da entsteht eine neue Austauschgruppe für queere Mädchen und Frauen

Im Treffpunkt Sie(h)da startet eine neue Austauschgruppe für queere Mädchen, Frauen und weiblich gelesene Personen ab 16 Jahren.

» Queer Blindness statt materieller Gleichheit: Nachholbedarf im Humanitären Völkerrecht

Queere Menschen sind im bewaffneten Konflikt eine besonders vulnerable Gruppe, deren Schutz auch aus der Perspektive des Humanitären Völkerrechts diskutiert werden muss. Die Genfer Konventionen und das Völkergewohnheitsrecht schreiben eine Gleichbehandlung aller Menschen bei der Anwendung Humanitären Völkerrechts vor. Die im letzten Jahr erschienene aktualisierte Kommentierung der IV. Genfer Konvention erwähnt erstmals explizit sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität als potenzielle Diskriminierungsfaktoren. Solange es allerdings bei der Forderung nach formeller Gleichheit bleibt, werden die Diskriminierungsverbote wirkungslos bleiben. Stattdessen bedarf es positiver Garantien, die auf die besonderen Bedürfnisse queerer Menschen im bewaffneten Konflikt eingehen.

» Demokratieförderung: AfD pflegt Feindbild NGO

Partei skandalisiert Urteile gegen Medienfirma Correctiv und "Porno-Skandal" an Schule. Offenkundiges Ziel: Kappung von Fördergeldern für Initiativen

» Berliner Öffis: Wie sicher fühlen sich Frauen und queere Menschen?

Sexualdelikte und Nötigungen nehmen in Berliner Öffis weiter zu. Wir haben nachts mit jungen Menschen gesprochen. Wie sicher fühlen sie sich?

» Homosexualität: Geschichte wird gemacht

Thomas Sparrs Buch "Come out!" über den Aufstand in der Christopher Street und seine Nachwirkungen. S.a.: Warum das neue Buch "Come out!" eine vertane Chance ist (20.03.2026)

» Sind Sie schon divers ...

... oder spülen Sie noch? Beatrix Czipetits, Sparringpartnerin für CEOs, über Diversity Management als Erfolgsfaktor jenseits von Symbolpolitik.

» Remote Bondage: "Punkig, politisch und direkt"

Queer, laut und kompromisslos: Remote Bondage mischen mit ihrem Debüt "Good Girls" die Szene auf. Die Berliner Band spricht offen über Rollenbilder, Druck und Tabus. Am 9. Mai bringen sie ihre energiegeladene Show ins Wiener Chelsea. Im Zoom-Talk erzählen Hanna und Sima, warum sie lieber anecken als sich anpassen.

» "Wann kann ich endlich ich sein?"  Late-Night-Gottesdienst der Queeren Kirche Köln bei der c/o-pop

Als die "wunderbare Ludi"  wie Pfarrer Tim Lahr sie nennt  zu singen beginnt, füllt sich der Saal vor der Bühne im Bürgerzentrum Ehrenfeld. Sie ist in rotes Licht getaucht. Ludi trägt ein schulterfreies Glitzerkleid und einen gestutzten Bart. Mit dem queeren Chor im Rücken singt sie die kämpferische Hymne "Survivor", bekannt geworden durch das Cover der Band Destiny's Child. Die Besucherinnen und Besucher wippen oder singen sofort mit. Viele kennen den Text: "I'm a survivor, I'm gonna make it..."  übersetzt: "Ich bin eine Überlebende, ich werde es schaffen." Sie sind bei dem Late-Night-Format der Queeren Kirche Köln mit dem Titel "It's Queer Church" zu Gast, das am späten Abend im Rahmen der c/o-pop stattfindet.

» Madonna nutzt schwule Dating-App Grindr als Werbe-Plattform

Zwischen Sixpack-Fotos taucht plötzlich Madonna auf: Die Pop-Ikone bewirbt auf der schwulen Dating-App Grindr ihr Album. Viele Fans sind begeistert.

27. April 2026

» Die queer-feministische Künstlerin Peaches: "Es kommen auch wieder andere Zeiten"

Auf "No Lube So Rude" mischt Peaches Electro, Punk, Pop, einige zarte Balladen sowie ihre geballte Sexpositivität zu einem einzigartigen Erlebnis.

» "Streng genommen bin ich der Erfinder der kölschen Rock-Musik"

Er hat Leberkrebs überlebt, sich im TV geoutet und Wolfgang Petry zum Freund. Jetzt verrät Jürgen Zeltinger, was er an seiner Karriere wirklich bereut.

» Künstlerin lässt sich queer-feministische Texte live tätowieren

Mit der performativen Abschlussarbeit "Haut-Manifest" endet am 30. April 2026 die Residenz "Queer-feministische Zeilen" in den schau.Räumen Villach. Künstlerin Simone Dueller lässt sich dabei ausgewählte Texte live tätowieren.

» In Brasilien befindet sich der "schwulste Strand der Welt"

Der Strand von Ipanema im Süden von Rio de Janeiro ist mit dem Projekt "The Tryst Ipanema" wieder ins Zentrum des internationalen LGBTQIA+-Tourismus gerückt. Das Luxushotel soll an der Stelle des ehemaligen Ipanema Plaza an der Ecke Rua Farme de Amoedo und Rua Prudente de Morais entstehen.

» Mehr Gäste als bei der Premiere: Lichtensteig feiert farbenfrohe Pride

Zum zweiten Mal organisierte der Verein Queer Toggenburg die Mini-Pride in Lichtensteig. Rund 1000 Gäste feierten am Samstag mit  und damit deutlich mehr als im Vorjahr. Bei strahlendem Wetter und ausgelassener Stimmung zog die Parade durchs Städtli.

» Queerfeindlichkeit in Polen: Wo bleibt die Ehe für alle?

LGBTIQ-Aktivisten protestieren vor dem polnischen Regierungsitz und fordern Antworten von Premier Donald Tusk. Hat er seine Wahlversprechen gebrochen?

26. April 2026

» Segnung homosexueller Paare: Am Rande des Erlaubten

Der Streit um die Segnung homosexueller Paare spaltet die katholische Kirche. Papst Leo XIV. hält an der vorsichtigen Linie seines Vorgängers fest  und scheint die deutsche Praxis zumindest zu tolerieren. Das ist ein Balanceakt für den Pontifex.

» ESC-Spaziergang in Wien: Wenn die Stadt zur großen Bühne wird

Von Staatsoper bis Rathausplatz zeigt eine Tour, wie ESC und queere Geschichte mit Wien verbunden sind.

» Islamunterricht an staatlichen Schulen: Ein Mittel gegen Islamismus und Extremismus?

Islamischer Religionsunterrichts an staatlichen Schulen kann Schüler resilienter machen gegen Antisemitismus, Frauenfeindlichkeit oder Homophobie. Eine aktuelle Studie stützt diese These, Kritiker zeigen aber auch Probleme auf.

» Erster CSD in Schwedt: "Wir werden nicht unsichtbar"

Schwedt ist bekannt für Öl und Industrie  an diesem Samstag kommt eine andere Energie in die Stadt: Regenbogenfahnen, junge Stimmen  die Mut sichtbar zu sein.

» Neue Hilfsangebote für Betroffene von digitaler Gewalt

Das Herstellen und Verbreiten gefälschter Nacktbilder soll in Zukunft strafbar sein. Wann das neue Gesetz beschlossen werden könnte, ist aber noch unklar. In Berlin entsteht derweil ein neues Hilfsangebot für queere Menschen, die von digitaler Gewalt betroffen sind.