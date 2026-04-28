Ausgewählter Artikel:

» (30.04.2026) derStandard.at

Tatverdächtige nach Attacke auf homosexuelles Paar in Wien ausgeforscht

Das Paar wurde vor einem Jahr von Jugendlichen homophob beleidigt und umzingelt. Ein 16-Jähriger soll einen der Männer durch einen Tritt gegen den Kopf schwer verletzt haben

Die neusten Meldungen der Presseschau:

30. April 2026

» Warum der ESC für die queere Community so wichtig ist

Wie aus dem TV-Spektakel ein globaler Safe Space wurde und welche Bedeutung Nicole und Thomas Forstner für Queerness haben, weiß "Medianet"-Chefredakteur Dinko Feijzuli

» Gefälschte "Bild"-Überschrift: Spahn sprach von Vaterland, nicht "Personenland"

Sowohl der neue Wehrdienst als auch das Gendern sind kontroverse Themen in Deutschland. Ein online kursierendes Sharepic mit einer angeblichen Überschrift der "Bild"-Zeitung bringt beide Themen zusammen. Demnach hätte der CDU-Politiker Jens Spahn im Zusammenhang mit dem neuen Wehrdienst an junge Männer gerichtet gesagt: "Euer Personenland braucht Euch!" Die Überschrift in dem angeblichen Screenshot ist jedoch manipuliert. Tatsächlich zitierte die "Bild" Spahn mit "Vaterland".

» Influencerin Raffa Zollo: "Bei uns in der Schweiz bist du nur sicher, wenn du Geld hast"

Nach einer Anzeige wegen Hassrede soll Raffaela Zollo 800 Franken für den Beginn der Ermittlungen zahlen. Die Influencerin stellt das Schweizer System infrage.

» "Keine Linken, keine Schwulen"  Koch wegen Jobanzeige verurteilt

Der italienische Starchef Paolo Cappuccio stellte extreme Anforderungen an seine Bewerber. Ein Gericht sah nun darin Diskriminierung und verhängte eine Strafe.

» Wie queere Menschen im Gesundheitssystem durchs Raster fallen

Trans*, intergeschlechtliche und nicht-binäre Menschen geraten im deutschen Gesundheitssystem immer wieder an Hürden. Ein Forschungsteam an der Universität zu Lübeck arbeitet an Lösungsvorschlägen.

» Tatverdächtige nach Attacke auf homosexuelles Paar in Wien ausgeforscht

Das Paar wurde vor einem Jahr von Jugendlichen homophob beleidigt und umzingelt. Ein 16-Jähriger soll einen der Männer durch einen Tritt gegen den Kopf schwer verletzt haben

» Das Lesben-Kollektiv will die eingeschlafene Szene wieder beleben

Das neue Lesben-Kollektiv Gießen traf sich erstmals öffentlich. Viele Angebote waren in der Pandemie eingeschlafen und nicht zurückgekehrt.

» Queer-Fest im Jugendzentrum setzt starkes Zeichen für Vielfalt und Miteinander

Bunte Aktionen, Informationen und Begegnungen: Das fünfte Queer-Fest zieht viele Besucher an und schafft Raum für Austausch, Akzeptanz und gelebte Vielfalt.

29. April 2026

» Alex Mariah Peter: 40-Kilo-Ziel  so stark hat sie sich verändert

Alex Mariah Peter hat 26 Kilo abgenommen und verfolgt ihr 40-Kilo-Ziel weiter. Die GNTM-Siegerin zeigt ihre Veränderung auf Instagram.

» Transfrau Svenya mit Pfefferspray bewaffnet: "Wurde tagsüber auf offener Straße attackiert"

Armes Deutschland (RTLZWEI): Svenya träumt davon, bald endlich in Lohn und Brot zu stehen, sich mehr leisten zu können und endlich vom Jobcenter wegzukommen.

» Heute vor 54 Jahren: So anders sah Pride, CSD und Co. damals aus

Die erste Demo von Schwulen und Lesben am 29.4.1972 war ein wichtiger Anfang, der gesellschaftliche Veränderungen anstieß.

» Die Eulenburg-Affäre: Kaiser Wilhelms II. queere Freunde

Ein Kaiser, den man "Liebchen" nannte, ein General, der in einem rosa Tutu einen Herzinfarkt erlitt: Der homoerotische Freundeskreis um den Diplomaten Eulenburg erschütterte das Deutsche Reich bis ins Mark.

» Queering kirchliche Zeitgeschichte

Queere Perspektiven in kirchliche Zeitgeschichte einzutragen, ist kein "nice to have", sondern ein unabdingbarer Bestandteil einer queer- und diversitäts-sensiblen Geschichtsforschung.

» Nicht die Tatverdächtige  Beiträge zu Schulmassaker in Kanada zeigen unbeteiligte Person

Im Februar hat eine 18-Jährige im kanadischen Tumbler Ridge acht Menschen erschossen, unter anderem an einer Schule. Die Gewalttat erhielt auch deswegen Aufmerksamkeit, weil die Tatverdächtige laut Behörden eine Transfrau war. Das Portal "Nius" widmete sich der Tat in zwei Artikeln (hier und hier). Gezeigt wurden Fotos, die laut "Nius" die Tatverdächtige zeigen. Social-Media-Nutzer haben die Fotos zusammen mit den Artikelüberschriften aufgegriffen und weiterverbreitet (hier und hier). Aber es handelt sich um eine Falschinformation. Mittlerweile hat "Nius" die Bilder entfernt.

» Whose streets? Our streets! Wie wir uns die Nacht zurückholen

Was wäre, wenn sich die Straßen einen Abend lang für FLINTA* sicher anfühlen würden? Unsere Autorin Mona hat auf einer Demo genau diese Erfahrung gemacht.

28. April 2026

» "Ein Raum, der bisher fehlte": Im Sie(h)da entsteht eine neue Austauschgruppe für queere Mädchen und Frauen

Im Treffpunkt Sie(h)da startet eine neue Austauschgruppe für queere Mädchen, Frauen und weiblich gelesene Personen ab 16 Jahren.

» Queer Blindness statt materieller Gleichheit: Nachholbedarf im Humanitären Völkerrecht

Queere Menschen sind im bewaffneten Konflikt eine besonders vulnerable Gruppe, deren Schutz auch aus der Perspektive des Humanitären Völkerrechts diskutiert werden muss. Die Genfer Konventionen und das Völkergewohnheitsrecht schreiben eine Gleichbehandlung aller Menschen bei der Anwendung Humanitären Völkerrechts vor. Die im letzten Jahr erschienene aktualisierte Kommentierung der IV. Genfer Konvention erwähnt erstmals explizit sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität als potenzielle Diskriminierungsfaktoren. Solange es allerdings bei der Forderung nach formeller Gleichheit bleibt, werden die Diskriminierungsverbote wirkungslos bleiben. Stattdessen bedarf es positiver Garantien, die auf die besonderen Bedürfnisse queerer Menschen im bewaffneten Konflikt eingehen.

» Demokratieförderung: AfD pflegt Feindbild NGO

Partei skandalisiert Urteile gegen Medienfirma Correctiv und "Porno-Skandal" an Schule. Offenkundiges Ziel: Kappung von Fördergeldern für Initiativen

» Berliner Öffis: Wie sicher fühlen sich Frauen und queere Menschen?

Sexualdelikte und Nötigungen nehmen in Berliner Öffis weiter zu. Wir haben nachts mit jungen Menschen gesprochen. Wie sicher fühlen sie sich?

» Homosexualität: Geschichte wird gemacht

Thomas Sparrs Buch "Come out!" über den Aufstand in der Christopher Street und seine Nachwirkungen. S.a.: Warum das neue Buch "Come out!" eine vertane Chance ist (20.03.2026)