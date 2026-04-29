Ausgewählter Artikel:

» (01.05.2026) Wiener Zeitung

Bonuspunkte  Der Hörspaziergang zum ESC

Warum der Eurovision Song Contest für viele queere Menschen weit mehr ist als eine Show.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

01. Mai 2026

» Queer, Transfrau und gläubig  Das neue Leben als Berfin

Identität, Glaube und Mut, den eigenen Weg zu gehen: Berfin bewegt sich zwischen Religion, Tradition und dem Wunsch, ganz sie selbst zu sein.

» Sorgerechtsentzug bei lesbischen Müttern: Eine Verletzung, die bleibt

Bis in die 80er verloren lesbische Mütter das Sorgerecht an ihren Kindern. Berlin bemüht sich um Aufarbeitung, doch es gibt eine rechtliche Lücke.

» Preis für lesbische* Sichtbarkeit: Das Sternchen wird immer größer gedruckt

Zum fünften Mal wurde der Preis für lesbische* Sichtbarkeit verliehen. Doch gerade in Außenbezirken bleibt der Alltag ein politischer Kraftakt. S.a.: Butch*Walk erhält Berliner Preis für lesbische* Sichtbarkeit (30.04.2026)

» Wer hat heute noch Sex im Darkroom?

Für schwule Männer waren es Zufluchtsorte vor der "bösen Heterowelt". Eine neue Generation braucht die Dunkelheit kaum noch  und Darkrooms verschwinden oder öffnen sich für ein neues Publikum.

Bezahltes Probeabo nötig

» Bonuspunkte  Der Hörspaziergang zum ESC

Warum der Eurovision Song Contest für viele queere Menschen weit mehr ist als eine Show.

» DJ Tatana präsentiert die offizielle Zurich-Pride-Hymne

Am 2. Mai feiert Zürich ein queeres Daydance-Festival am See. Das Event soll der queeren Community einen Ort bieten, um auch ohne das abgesagte Pride Festival das Leben zu feiern. DJ Tatana wird dabei die offizielle Pride-Hymne präsentieren.

30. April 2026

» "Gralswächter der unkorrumpierten Männlichkeit"

Männerbünde und Homosexualität in der neurechten Zeitschrift Sezession.

» Fehlende Räume und sinkende Toleranz: Queere Szene hat noch viele Wünsche

Beim Filmfestifval Queergestreift kommt die queere Gemeinschaft von Konstanz zusammen. Sie lobt die neue Beratungsstelle, aber es werden auch Sorgen laut.

» "Bunte" zählt Kardinal Marx zu den "Aufsteigern der Woche"

Was haben eine Basketball-Legende und ein Hollywood-Star mit Kardinal Reinhard Marx gemeinsam? Alle drei gehören laut "Bunte-Barometer" zu den "Aufsteigern in dieser Woche". Was beim Münchner Erzbischof dazu führte.

» Warum der ESC für die queere Community so wichtig ist

Wie aus dem TV-Spektakel ein globaler Safe Space wurde und welche Bedeutung Nicole und Thomas Forstner für Queerness haben, weiß "Medianet"-Chefredakteur Dinko Feijzuli

» Gefälschte "Bild"-Überschrift: Spahn sprach von Vaterland, nicht "Personenland"

Sowohl der neue Wehrdienst als auch das Gendern sind kontroverse Themen in Deutschland. Ein online kursierendes Sharepic mit einer angeblichen Überschrift der "Bild"-Zeitung bringt beide Themen zusammen. Demnach hätte der CDU-Politiker Jens Spahn im Zusammenhang mit dem neuen Wehrdienst an junge Männer gerichtet gesagt: "Euer Personenland braucht Euch!" Die Überschrift in dem angeblichen Screenshot ist jedoch manipuliert. Tatsächlich zitierte die "Bild" Spahn mit "Vaterland".

» Influencerin Raffa Zollo: "Bei uns in der Schweiz bist du nur sicher, wenn du Geld hast"

Nach einer Anzeige wegen Hassrede soll Raffaela Zollo 800 Franken für den Beginn der Ermittlungen zahlen. Die Influencerin stellt das Schweizer System infrage.

» "Keine Linken, keine Schwulen"  Koch wegen Jobanzeige verurteilt

Der italienische Starchef Paolo Cappuccio stellte extreme Anforderungen an seine Bewerber. Ein Gericht sah nun darin Diskriminierung und verhängte eine Strafe.

» Wie queere Menschen im Gesundheitssystem durchs Raster fallen

Trans*, intergeschlechtliche und nicht-binäre Menschen geraten im deutschen Gesundheitssystem immer wieder an Hürden. Ein Forschungsteam an der Universität zu Lübeck arbeitet an Lösungsvorschlägen.

» Tatverdächtige nach Attacke auf homosexuelles Paar in Wien ausgeforscht

Das Paar wurde vor einem Jahr von Jugendlichen homophob beleidigt und umzingelt. Ein 16-Jähriger soll einen der Männer durch einen Tritt gegen den Kopf schwer verletzt haben

» Das Lesben-Kollektiv will die eingeschlafene Szene wieder beleben

Das neue Lesben-Kollektiv Gießen traf sich erstmals öffentlich. Viele Angebote waren in der Pandemie eingeschlafen und nicht zurückgekehrt.

» Queer-Fest im Jugendzentrum setzt starkes Zeichen für Vielfalt und Miteinander

Bunte Aktionen, Informationen und Begegnungen: Das fünfte Queer-Fest zieht viele Besucher an und schafft Raum für Austausch, Akzeptanz und gelebte Vielfalt.

29. April 2026

» Alex Mariah Peter: 40-Kilo-Ziel  so stark hat sie sich verändert

Alex Mariah Peter hat 26 Kilo abgenommen und verfolgt ihr 40-Kilo-Ziel weiter. Die GNTM-Siegerin zeigt ihre Veränderung auf Instagram.

» Transfrau Svenya mit Pfefferspray bewaffnet: "Wurde tagsüber auf offener Straße attackiert"

Armes Deutschland (RTLZWEI): Svenya träumt davon, bald endlich in Lohn und Brot zu stehen, sich mehr leisten zu können und endlich vom Jobcenter wegzukommen.

» Heute vor 54 Jahren: So anders sah Pride, CSD und Co. damals aus

Die erste Demo von Schwulen und Lesben am 29.4.1972 war ein wichtiger Anfang, der gesellschaftliche Veränderungen anstieß.