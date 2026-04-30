Ausgewählter Artikel:

» (02.05.2026) feinschwarz

"Gott, wie würden sie reagieren, wenn sie herausfänden, dass ich schwul bin?"

Die Thematik rund um LGBTIQ+ zählt zu den besonders intensiv diskutierten Fragestellungen moderner Gesellschaften. Dies stellt die Frage, inwiefern sich eine religiöse, katholische Identität mit einer sexuellen oder geschlechtlichen Identität als schwul, lesbisch, bisexuell, trans oder queer vereinbaren lässt. Ist eine gleichzeitige Zugehörigkeit zur katholischen Kirche und zur LGBTIQ+-Gemeinschaft möglich? Wie verhalten sich LGBTIQ+ und katholische Identitätß?

Die neusten Meldungen der Presseschau:

02. Mai 2026

» Jusos wollen Ehe abschaffen: "Das ist einfach hirnverbranntes Zeug"

Die Jusos fordern die Ehe als staatliche Institution abzuschaffen. Angeblich sei sie ein Unterdrückungsinstrument. "Eine Partei, die sich anschickt zu regieren, muss die Kraft haben, solchen Unsinn unmittelbar in den Papierkorb zu stecken", sagt DIG-Präsident Volker Beck.

» Gleiche Gene, andere sexuelle Orientierung: Klärt uns die Zwillingsforschung über Homosexualität auf?

Irgendeine biologische Grundlage muss es haben, dass Menschen unterschiedliche sexuelle Vorlieben haben - sogar eineiige Zwillinge. Spielen die Gene also keine Rolle, oder doch?

» Brisantes Urteil stoppt "Blitz-Geschlechtsänderungen"

Geschlechtsänderung: Strengere Regeln laut VwGH-Urteil in Wien. Künftig ist ein Gerichtsgutachten Pflicht, einfache Atteste reichen nicht mehr.

» "Gott, wie würden sie reagieren, wenn sie herausfänden, dass ich schwul bin?"

Die Thematik rund um LGBTIQ+ zählt zu den besonders intensiv diskutierten Fragestellungen moderner Gesellschaften. Dies stellt die Frage, inwiefern sich eine religiöse, katholische Identität mit einer sexuellen oder geschlechtlichen Identität als schwul, lesbisch, bisexuell, trans oder queer vereinbaren lässt. Ist eine gleichzeitige Zugehörigkeit zur katholischen Kirche und zur LGBTIQ+-Gemeinschaft möglich? Wie verhalten sich LGBTIQ+ und katholische Identitätß?

» Leo XIV. und die Segnungen  nicht jede Äußerung ist sofort ein Skandal

Papst Leos Äußerungen zur Segnung homosexueller Paare schlugen hohe Wellen. Echt übertrieben, sagt Journalist Philipp Gessler.

» "Es tut noch immer weh"  Noa-Lynn van Leuven meldet sich nach Ausschluss von der Women's Series zu Wort

Noa-Lynn van Leuven äußert sich erstmals nach ihrem Ausschluss aus der PDC Women's Series  und spricht offen über Folgen, Zukunftspläne und den Abschied von Cosmo Darts.

» Sie eint der Schwulenhass: Junge Neonazis verbünden sich mit migrantischen Jugendlichen

In Brandenburg fingieren Jugendbanden über Datingapps Treffen mit schwulen Männern, um sie auszurauben und zu misshandeln. Experten warnen vor ungewöhnlichen Allianzen.

Bezahltes Probeabo nötig

» Pride-Parade 2026 abgesagt: LGBT-Verband auf Mallorca macht Rathaus Palma schwere Vorwürfe

Der Verein Ben Amics sagt die geplante Feier zum LGTBI+-Pride 2026 ab. Als Grund nennt die Organisation fehlende Planung und mangelnde Unterstützung durch das Rathaus von Palma.

01. Mai 2026

» "Golden Versailles" und dunkle Kapitel: Die Lebensbeichte des Roko Chandelier

Sein Label "Golden Versailles" prangt schon auf einem Wodka und auf einem Monopoly-Spiel. Der Dresdner Modeverkäufer lebt seinen Traum von barocker Opulenz als Gesamtkunstwerk aus  unter dem Namen Roko Chandelier. Wer wirklich hinter dieser Figur steckt, was er erlebt hat und wofür sein Herz schlägt  das verrät er in seiner Autobiografie "Der Wandel im Spiegel". Sie erscheint an seinem Geburtstag  am 19. Mai.

» Queer, Transfrau und gläubig  Das neue Leben als Berfin

Identität, Glaube und Mut, den eigenen Weg zu gehen: Berfin bewegt sich zwischen Religion, Tradition und dem Wunsch, ganz sie selbst zu sein.

» Sorgerechtsentzug bei lesbischen Müttern: Eine Verletzung, die bleibt

Bis in die 80er verloren lesbische Mütter das Sorgerecht an ihren Kindern. Berlin bemüht sich um Aufarbeitung, doch es gibt eine rechtliche Lücke.

» Preis für lesbische* Sichtbarkeit: Das Sternchen wird immer größer gedruckt

Zum fünften Mal wurde der Preis für lesbische* Sichtbarkeit verliehen. Doch gerade in Außenbezirken bleibt der Alltag ein politischer Kraftakt. S.a.: Butch*Walk erhält Berliner Preis für lesbische* Sichtbarkeit (30.04.2026)

» Wer hat heute noch Sex im Darkroom?

Für schwule Männer waren es Zufluchtsorte vor der "bösen Heterowelt". Eine neue Generation braucht die Dunkelheit kaum noch  und Darkrooms verschwinden oder öffnen sich für ein neues Publikum.

Bezahltes Probeabo nötig

» Bonuspunkte  Der Hörspaziergang zum ESC

Warum der Eurovision Song Contest für viele queere Menschen weit mehr ist als eine Show.

» DJ Tatana präsentiert die offizielle Zurich-Pride-Hymne

Am 2. Mai feiert Zürich ein queeres Daydance-Festival am See. Das Event soll der queeren Community einen Ort bieten, um auch ohne das abgesagte Pride Festival das Leben zu feiern. DJ Tatana wird dabei die offizielle Pride-Hymne präsentieren.

30. April 2026

» "Gralswächter der unkorrumpierten Männlichkeit"

Männerbünde und Homosexualität in der neurechten Zeitschrift Sezession.

» Fehlende Räume und sinkende Toleranz: Queere Szene hat noch viele Wünsche

Beim Filmfestifval Queergestreift kommt die queere Gemeinschaft von Konstanz zusammen. Sie lobt die neue Beratungsstelle, aber es werden auch Sorgen laut.

» "Bunte" zählt Kardinal Marx zu den "Aufsteigern der Woche"

Was haben eine Basketball-Legende und ein Hollywood-Star mit Kardinal Reinhard Marx gemeinsam? Alle drei gehören laut "Bunte-Barometer" zu den "Aufsteigern in dieser Woche". Was beim Münchner Erzbischof dazu führte.

» Warum der ESC für die queere Community so wichtig ist

Wie aus dem TV-Spektakel ein globaler Safe Space wurde und welche Bedeutung Nicole und Thomas Forstner für Queerness haben, weiß "Medianet"-Chefredakteur Dinko Feijzuli

» Gefälschte "Bild"-Überschrift: Spahn sprach von Vaterland, nicht "Personenland"

Sowohl der neue Wehrdienst als auch das Gendern sind kontroverse Themen in Deutschland. Ein online kursierendes Sharepic mit einer angeblichen Überschrift der "Bild"-Zeitung bringt beide Themen zusammen. Demnach hätte der CDU-Politiker Jens Spahn im Zusammenhang mit dem neuen Wehrdienst an junge Männer gerichtet gesagt: "Euer Personenland braucht Euch!" Die Überschrift in dem angeblichen Screenshot ist jedoch manipuliert. Tatsächlich zitierte die "Bild" Spahn mit "Vaterland".