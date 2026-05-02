Ausgewählter Artikel:

» (04.05.2026) Berliner Morgenpost

Nach 30 Jahren: Ihre Majestät dankt ab  ein letzter "Königinnentag" im "Hafen"

Der "Hafen" ist eine Institution in der queeren Szene und der "Königinnentag" ein Symbol für Sichtbarkeit. Nun ist Schluss. Über eine besondere letzte Nacht.

Bezahltes Probeabo nötig

Die neusten Meldungen der Presseschau:

04. Mai 2026

» Polyamorie: "Wir haben keine Skripte, wie man alternative Beziehungen führen kann"

Ist Polyamorie komplizierter als Monogamie? Wichtiger sei es, Widersprüche auszuhalten, sagt Therapeut Agostino Mazziotta. Beziehung zu öffnen, kann auch stabilisieren.

» Jurgen Stein als Freddie Mercury: Queen-Musical im Theaterzelt mit Drehbühne

Der Niederländer Jurgen Stein ist derzeit in der Musical-Produktion "Show must go in  Tribute to Freddie Mercury" in der Rolle des Queen-Frontmanns zu erleben. Auf der Drehbühne spielt, tanzt und singt der 53-Jährige  und entdeckt die Tiefen dieser Persönlichkeit ganz neu.

» "Ich habe mich in der Dartswelt oft ein wenig allein gefühlt"  WDF-Schiedsrichter Lee Rodger über Inklusion, Sichtbarkeit und die Rainbow-Laces-Kampagne

Lee Rodger spricht über seine Erfahrungen als offen homosexueller WDF-Schiedsrichter und erklärt, warum Sichtbarkeit und Rainbow Laces im Dartsport so wichtig sind.

» "War früher homophob": Heute rappt Baran über Sex mit Männern

Der 25-jährige Kurde sorgt mit expliziten Songtexten für Aufsehen. Rapperin Ikkimel feiert Baran Kok.

» Nach 30 Jahren: Ihre Majestät dankt ab  ein letzter "Königinnentag" im "Hafen"

Der "Hafen" ist eine Institution in der queeren Szene und der "Königinnentag" ein Symbol für Sichtbarkeit. Nun ist Schluss. Über eine besondere letzte Nacht.

Bezahltes Probeabo nötig

» "Männlicher Kiefer", "breiter Hals": Wie prominente Frauen verleumdet werden

Rechte Influencer behaupten, bekannte Frauen seien in Wahrheit keine  zunehmend auch auf reichweitenstarken Plattformen. Eine Betroffene, Brigitte Macron, wehrt sich mit aller Kraft dagegen

» Jens Spahn: Kann man wirklich schwul sein, ohne queer zu sein?

"Ich bin schwul, nicht queer", sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende Jens Spahn. Was er gelassen ausspricht, weist auf einen Wendepunkt hin, an dem die queere Bewegung steht.

Bezahltes Probeabo nötig

» "Queer Story Telling": Persönliche Lebensgeschichten schaffen Verständnis und Nähe

Eine neue Veranstaltungsreihe will queeren Menschen Raum geben, miteinander ins Gespräch zu kommen. Willkommen sind alle, unabhängig von Geschlecht und persönlicher Orientierung.

03. Mai 2026

» Comedianne Megan Stalter: "Ich glaube an Jesus und an Gott und ich bin Gay"

"Comedy bringt mich Gott näher": Megan Stalter, Star der Netflix-Serie "Too Much", findet nicht, dass sich Queerness und christlicher Glaube ausschließen.

» Impfstoff gegen Mpox: Planungsfehler kostet Bund Millionen

Was zahlte die Schweiz für den Impfstoff gegen Mpox, ehemals "Affenpocken"? Das Pharmaunternehmen versuchte die Kosten geheim zu halten. Jetzt unterlag es vor Gericht.

» Conchita Wurst: Wer fürchtet sich vor diesem Bart?

Vor zwölf Jahren gewann Conchita Wurst den ESC. Die russische Propaganda nutzt ihr Gesicht bis heute als Feindbild.

Bezahltes Probeabo nötig

» Queer, jung, Nationalrätin: "Ich bin für viele Männer ein wandelnder Trigger"

Interview mit den SP-Nationalrätinnen Tamara Funiciello und Anna Rosenwasser über ihren Podcast "*innenpolitik". Podcast für Linke, Queere und Frauen.

02. Mai 2026

» Jusos wollen Ehe abschaffen: "Das ist einfach hirnverbranntes Zeug"

Die Jusos fordern die Ehe als staatliche Institution abzuschaffen. Angeblich sei sie ein Unterdrückungsinstrument. "Eine Partei, die sich anschickt zu regieren, muss die Kraft haben, solchen Unsinn unmittelbar in den Papierkorb zu stecken", sagt DIG-Präsident Volker Beck.

» Gleiche Gene, andere sexuelle Orientierung: Klärt uns die Zwillingsforschung über Homosexualität auf?

Irgendeine biologische Grundlage muss es haben, dass Menschen unterschiedliche sexuelle Vorlieben haben - sogar eineiige Zwillinge. Spielen die Gene also keine Rolle, oder doch?

» Brisantes Urteil stoppt "Blitz-Geschlechtsänderungen"

Geschlechtsänderung: Strengere Regeln laut VwGH-Urteil in Wien. Künftig ist ein Gerichtsgutachten Pflicht, einfache Atteste reichen nicht mehr.

» "Gott, wie würden sie reagieren, wenn sie herausfänden, dass ich schwul bin?"

Die Thematik rund um LGBTIQ+ zählt zu den besonders intensiv diskutierten Fragestellungen moderner Gesellschaften. Dies stellt die Frage, inwiefern sich eine religiöse, katholische Identität mit einer sexuellen oder geschlechtlichen Identität als schwul, lesbisch, bisexuell, trans oder queer vereinbaren lässt. Ist eine gleichzeitige Zugehörigkeit zur katholischen Kirche und zur LGBTIQ+-Gemeinschaft möglich? Wie verhalten sich LGBTIQ+ und katholische Identitätß?

» Leo XIV. und die Segnungen  nicht jede Äußerung ist sofort ein Skandal

Papst Leos Äußerungen zur Segnung homosexueller Paare schlugen hohe Wellen. Echt übertrieben, sagt Journalist Philipp Gessler.

» "Es tut noch immer weh"  Noa-Lynn van Leuven meldet sich nach Ausschluss von der Women's Series zu Wort

Noa-Lynn van Leuven äußert sich erstmals nach ihrem Ausschluss aus der PDC Women's Series  und spricht offen über Folgen, Zukunftspläne und den Abschied von Cosmo Darts.

» Sie eint der Schwulenhass: Junge Neonazis verbünden sich mit migrantischen Jugendlichen

In Brandenburg fingieren Jugendbanden über Datingapps Treffen mit schwulen Männern, um sie auszurauben und zu misshandeln. Experten warnen vor ungewöhnlichen Allianzen.

Bezahltes Probeabo nötig

» Pride-Parade 2026 abgesagt: LGBT-Verband auf Mallorca macht Rathaus Palma schwere Vorwürfe

Der Verein Ben Amics sagt die geplante Feier zum LGTBI+-Pride 2026 ab. Als Grund nennt die Organisation fehlende Planung und mangelnde Unterstützung durch das Rathaus von Palma.