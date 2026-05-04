Ausgewählter Artikel:

» (06.05.2026) dpa-factchecking

Rechte von Transpersonen: Peru änderte umstrittene Regelung nach Protesten

Fragen zur rechtlichen und medizinischen Einordnung von Geschlechtsidentität werden international unterschiedlich gehandhabt. Aktuell verbreitet sich in sozialen Netzwerken die Behauptung, dass in Peru "Transgender-Personen nun als psychisch krank" eingestuft werden würden.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

06. Mai 2026

» Mpox-Infektionen auf dem Höchststand  erste Frau infiziert

Elf neue Fälle in der 17. Meldewoche  so viele wie zuletzt während des Ausbruchs 2022. Erstmals ist auch eine Frau betroffen.

» Rechte von Transpersonen: Peru änderte umstrittene Regelung nach Protesten

Fragen zur rechtlichen und medizinischen Einordnung von Geschlechtsidentität werden international unterschiedlich gehandhabt. Aktuell verbreitet sich in sozialen Netzwerken die Behauptung, dass in Peru "Transgender-Personen nun als psychisch krank" eingestuft werden würden.

» Tag des Lokaljournalismus: Redaktion reagiert auf Transfeindlichkeit

Die "Eimsbütteler Nachrichten" bekamen jüngst für ihren TikTok-Auftritt eine Flut an Hasskommentaren. Der Grund: Die Journalistin ist eine Transfrau. Die Hamburger Redaktion hat darauf eine Antwort.

» Noch nie so viele queere Parlamentarier in Bern

Queere Menschen sind in Bundesbern anteilsmässig untervertreten. Nun sind zwei Politikerinnen aufs Mal ins Parlament nachgerutscht, die offen queer leben. «Sichtbarkeit darf keine individuelle Mutfrage sein», sagt SP-Nationalrätin Tamara Funiciello.

» Queerer Film: Rein in die Kinos, raus aus der Trance

Politische Einflussnahme, mangelnde Vielfalt: "Cinema of Disobedience" sieht die Filmindustrie am Kipppunkt  und will das Publikum aus der Trance holen. S.a.: Warum braucht queeres Kino mehr Ungehorsamkeit? (13.02.2026)

» "Man ist nie nur Mutter, Frau, lesbisch oder Autorin"

In "Love Me Tender" porträtiert Anna Cazenave Cambet eine Frau, die ihr Begehren gegenüber Frauen lebt und dafür von ihrem Ex-Partner bestraft wird. S.a.: Ein belastender Sorgerechtsstreit  nach dem Coming-out als lesbisch (03.04.2026)

» Jesuit James Martin: US-Katholiken begeistert von Papst Leo XIV.

Deutliches Lob aus den USA: Jesuit James Martin feiert Leos erstes Jahr als Papst. Sein Kurs der Offenheit schließe auch queere Menschen ein. Welche Rolle Deutschland dabei spielt.

» Alfons Haider spricht im ORF über homophobe Attacke

Alfons Haider: Im ORF und in seinem Buch erinnert er an seine Mutter, die ihn gegen homophobe Attacken mutig verteidigte.

» Die Zahl der queerfeindlichen Straftaten in Hessen steigt

Die Polizei hat im vergangenen Jahr 141 queerfeindliche Straftaten in Hessen registriert. Seit 2022 hat sich die Zahl mehr als vervierfacht.

» Hamburger:innen des Monats: Tanja Rieckmann-Mekhchoun und Jörn Wiemann-Huschi

Tanja Rieckmann-Mekhchoun und Jörn Wiemann-Huschi sind Hamburger:innen des Monats. Sie sind Vorsitzende bei St. Pauli Pride. Die Gruppe aus 25 queeren wie nicht-queeren Personen engagiert sich beim FC St. Pauli für mehr Diversität im Sport. Ein Gespräch über Solidarität und warum sie wichtiger ist denn je

» Katholisch geprägt und lesbisch aktiv

Henny Engels ist seit Jahrzehnten aus der queeren Szene nicht mehr wegzudenken. Bald wird die Berlinerin eins ihrer zahlreichen Ehrenämter aufgeben und aus dem Vorstand des LSVD+ ausscheiden. Ein guter Anlass, um ihre Biographie aufzuschreiben.

» Düsseldorfer macht Mut: "Aufgeben ist für mich keine Option"

Peter Hölscher hat als Kind seine Eltern verloren. Er outete sich, als Homosexualität noch ein Tabu war. Seit einem schweren Unfall sitzt er im Rollstuhl. Trotz aller Schicksalsschläge ist seine Lebenslust ungebrochen. Er kämpft gegen Barrieren und Vorurteile.

» Ein leidenschaftliches Plädoyer für queere Theologien

Dieser Beitrag bildet den Auftakt zu einer einführenden Reihe in das, was queere Theologien eigentlich tun. Diese Reihe möchte einen wenig bewanderten Pfad durch das Dickicht sichtbar machen und es Interessierten (und denen, die es werden wollen) ermöglichen, sich selbst in der reichhaltigen Welt queerer Theologien umzuschauen und weiterzugehen.

» Marla-Svenja Liebich: Offiziell eine Frau. Eine Behörde will das ändern

Vieles spricht dafür, dass Neonazi Marla-Svenja Liebich das Selbstbestimmungsgesetz missbraucht. Ein Landkreis geht jetzt dagegen vor. Es ist der erste derartige Fall.

Bezahltes Probeabo nötig

05. Mai 2026

» Dating-Gruppe im Visier: Russland nimmt 16 "Extremisten" fest

Russland nimmt 16 queere Menschen fest. Behörden werfen ihnen Beteiligung an "extremistischen" Strukturen vor.

» Schwuler Aktivist: "Wir sehen mal wieder die homophobe Fratze in Polen"

Polens "LGBT-freie Zonen" prangerte der bekannte Aktivist Bart Staszewski an. Er beklagt: Auch unter Tusk gehe es queeren Menschen schlecht.

» Die theologische Kraft von Verkörperung. Das Beispiel eines queeren Kreuzwegs

Was geschieht, wenn Körper Erfahrungen ausdrücken? Welche theologische Kraft liegt in dieser Form von Verkörperung? Diesen Fragen geht Projektbegleiter Anson Samuel im Gespräch mit den Luftakrobat*innen Stefanie Rausch, Alina Scharbl, Arson Bauer sowie dem Choreografen Ariel Uziga nach.

04. Mai 2026

» Polyamorie: "Wir haben keine Skripte, wie man alternative Beziehungen führen kann"

Ist Polyamorie komplizierter als Monogamie? Wichtiger sei es, Widersprüche auszuhalten, sagt Therapeut Agostino Mazziotta. Beziehung zu öffnen, kann auch stabilisieren.

» Jurgen Stein als Freddie Mercury: Queen-Musical im Theaterzelt mit Drehbühne

Der Niederländer Jurgen Stein ist derzeit in der Musical-Produktion "Show must go in  Tribute to Freddie Mercury" in der Rolle des Queen-Frontmanns zu erleben. Auf der Drehbühne spielt, tanzt und singt der 53-Jährige  und entdeckt die Tiefen dieser Persönlichkeit ganz neu.

» "Ich habe mich in der Dartswelt oft ein wenig allein gefühlt"  WDF-Schiedsrichter Lee Rodger über Inklusion, Sichtbarkeit und die Rainbow-Laces-Kampagne

Lee Rodger spricht über seine Erfahrungen als offen homosexueller WDF-Schiedsrichter und erklärt, warum Sichtbarkeit und Rainbow Laces im Dartsport so wichtig sind.