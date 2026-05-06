Ausgewählter Artikel:

» (07.05.2026) buten un binnen

Wie diese 2 queeren Afghaninnen eine Gewalt-Attacke in Bremen erlebten

Vor den Taliban geflohen, in Bremen angegriffen: Zwei afghanische Transfrauen berichten von Schlägen und latenter Angst -- und dem Gefühl, nirgendwo sicher zu sein.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

07. Mai 2026

» Queerfeindliche Ministerin Karin Prien: Zur fanatischen Kulturkämpferin mutiert

Aktionsplan gegen Queerfeindlichkeit ausgehebelt, Queerreferat umbenannt, Queerprojekte eingedampft. Bildungsministerin Karin Prien führt einen homphoben Kulturkampf.

» Mord an Transperson vor 43 Jahren: Offenbar Pannen bei der Polizei

Im Cold-Case-Prozess um den Mord an einer Transperson vor 43 Jahren ist am Mittwoch vor dem Hamburger Landgericht deutlich geworden: Die Polizei hätte schon direkt nach dem Mord 1983 auf den jetzt Angeklagten stoßen können. Er war damals am Tag nach dem Mord mit einer Pistole festgenommen worden.

» "Vielfalt leben": Worms setzt Zeichen gegen Diskriminierung

In Worms macht in einer vielseitigen Veranstaltungsreihe queere Themen sichtbar: Eine Vernissage, Workshops und Diskussionsformate informieren über Geschichte und Gegenwart.

» Rosalía und Cara Delevingne: Queere Beziehungstipps auf der Bühne

Auf ihrer LUX-Tournee in London lud Rosalía Cara Delevingne in ihren Bühnen-Beichtstuhl. Die Schauspielerin sprach über queere Beziehungsmuster  Rosalía antwortete mit klaren Tipps.

» Eine Regenbogen-Fahne alleine reicht nicht

Wer sich mit einem LGBTIQ+-Symbol schmückt, sollte es ernst meinen

» Weltsynoden-Gruppe fordert Paradigmenwechsel bei kontroversen Themen

Wie können Gläubige mit Konfliktthemen umgehen? Eine Arbeitsgruppe der Weltsynode hat dazu nun einen Vorschlag gemacht. Es gehe nicht in erster Linie darum, andere zu korrigieren.

» Wissenschaftlerin über DDR-Literatur: "Niemand wusste besser, zwischen den Zeilen zu schreiben"

Trotz oder gerade wegen des staatlichen Sozialismus hat die Literatur der DDR queeres Potenzial, sagt die Literaturwissenschaftlerin Franziska Haug.

» Wie diese 2 queeren Afghaninnen eine Gewalt-Attacke in Bremen erlebten

Vor den Taliban geflohen, in Bremen angegriffen: Zwei afghanische Transfrauen berichten von Schlägen und latenter Angst -- und dem Gefühl, nirgendwo sicher zu sein.

» Er setzt sich für queere Menschen ein: Ivo Bieri (SP) ist neu der "höchste" Stadtzürcher

Das Zürcher Stadtparlament hat einen neuen Präsidenten: Ivo Bieri (SP) ist am Mittwoch mit 104 von 115 Stimmen gewählt worden.

» Christopher Street Day: Oberhausen erstmals mit eigener Parade dabei

Oberhausen feiert 2026 erstmals den Christopher Street Day mit Parade und Familienfest. Der Demonstrationszug führt durch die Innenstadt.

» Unbubble: Zu viel Queerness? Zwei Männer debattieren

Sind queere Themen zu präsent? Robin Solf und Florian Greller debattieren über LGBTQ+ Sichtbarkeit und Politik.

06. Mai 2026

» Mpox-Infektionen auf dem Höchststand  erste Frau infiziert

Elf neue Fälle in der 17. Meldewoche  so viele wie zuletzt während des Ausbruchs 2022. Erstmals ist auch eine Frau betroffen.

» Rechte von Transpersonen: Peru änderte umstrittene Regelung nach Protesten

Fragen zur rechtlichen und medizinischen Einordnung von Geschlechtsidentität werden international unterschiedlich gehandhabt. Aktuell verbreitet sich in sozialen Netzwerken die Behauptung, dass in Peru "Transgender-Personen nun als psychisch krank" eingestuft werden würden.

» Tag des Lokaljournalismus: Redaktion reagiert auf Transfeindlichkeit

Die "Eimsbütteler Nachrichten" bekamen jüngst für ihren TikTok-Auftritt eine Flut an Hasskommentaren. Der Grund: Die Journalistin ist eine Transfrau. Die Hamburger Redaktion hat darauf eine Antwort.

» Noch nie so viele queere Parlamentarier in Bern

Queere Menschen sind in Bundesbern anteilsmässig untervertreten. Nun sind zwei Politikerinnen aufs Mal ins Parlament nachgerutscht, die offen queer leben. «Sichtbarkeit darf keine individuelle Mutfrage sein», sagt SP-Nationalrätin Tamara Funiciello.

» Queerer Film: Rein in die Kinos, raus aus der Trance

Politische Einflussnahme, mangelnde Vielfalt: "Cinema of Disobedience" sieht die Filmindustrie am Kipppunkt  und will das Publikum aus der Trance holen. S.a.: Warum braucht queeres Kino mehr Ungehorsamkeit? (13.02.2026)

» "Man ist nie nur Mutter, Frau, lesbisch oder Autorin"

In "Love Me Tender" porträtiert Anna Cazenave Cambet eine Frau, die ihr Begehren gegenüber Frauen lebt und dafür von ihrem Ex-Partner bestraft wird. S.a.: Ein belastender Sorgerechtsstreit  nach dem Coming-out als lesbisch (03.04.2026)

» Jesuit James Martin: US-Katholiken begeistert von Papst Leo XIV.

Deutliches Lob aus den USA: Jesuit James Martin feiert Leos erstes Jahr als Papst. Sein Kurs der Offenheit schließe auch queere Menschen ein. Welche Rolle Deutschland dabei spielt.

» Alfons Haider spricht im ORF über homophobe Attacke

Alfons Haider: Im ORF und in seinem Buch erinnert er an seine Mutter, die ihn gegen homophobe Attacken mutig verteidigte.

» Die Zahl der queerfeindlichen Straftaten in Hessen steigt

Die Polizei hat im vergangenen Jahr 141 queerfeindliche Straftaten in Hessen registriert. Seit 2022 hat sich die Zahl mehr als vervierfacht.