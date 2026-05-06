Ausgewählter Artikel:

» (08.05.2026) Brigitte

Drei starke Bücher für mehr queere Perspektiven

Drei Bücher, drei Perspektiven, unzählige queere Geschichten: Die BRIGITTE-Redaktion verrät, welche Titel im Mai besonders berühren, inspirieren und den Blick erweitern.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

08. Mai 2026

» Vatikan sucht bei Segnungen Verständigung mit deutschen Bischöfen

Der innerkirchliche Meinungsstreit um die feierliche Segnung gleichgeschlechtlicher Paare geht weiter. Nach dem Papst und dem Glaubenspräfekten hat sich nun auch die Nummer zwei im Vatikan dazu geäußert.

» "Viel zu gay": GNTM-Gewinner Jermaine Kokoú Kothé rechnet mit deutschen Model-Agenturen ab

Von GNTM ins internationale Rampenlicht. Jermaine Kokoú Kothé hat den Sprung ins Model-Business geschafft. Doch hinter den Kulissen der Modelwelt erlebt er eine andere Realität: direkte, harte und teils verletzende Kommentare aus Agenturen. Seine Einblicke zeigen, wie gnadenlos die Branche noch immer sein kann.

» Drei starke Bücher für mehr queere Perspektiven

Drei Bücher, drei Perspektiven, unzählige queere Geschichten: Die BRIGITTE-Redaktion verrät, welche Titel im Mai besonders berühren, inspirieren und den Blick erweitern.

» Buch-Trend: Jeanette Bauroth verlegt queere Bücher

Jeanette Bauroth verlegt Bücher, die sonst niemand mehr verlegen will und gibt Geschichten damit eine zweite Chance. Sie setzt vor allem queere Geschichten  und trifft damit offenbar einen Nerv.

» Regenbogen unter Wasser: Tamara Mascara lädt zur besonderen Tier-Tour

Zwischen Seepferdchen-Papas und Geschlechterwechsel: So vielfältig ist die Tierwelt wirklich. Eine ganz besondere Tour lockt im Pride-Month.

» Mpox-Alarm in Thailand: Krankheitsfälle nach Songkran steigen an

Nach dem Songkran-Fest droht Thailand ein Mpox-Ausbruch! Die Fallzahlen steigen auf 48 Infizierte, während die gefährliche Clade-Ib-Variante Behörden alarmiert. Jetzt tickt die Zeitbombe der Inkubationszeit für Reisende.

» Kann ein geänderter Geschlechtseintrag Steuern senken?

Ausgangspunkt der Diskussion ist ein Beitrag eines Immobilienbewertungsunternehmens bei LinkedIn.

» Samuel Marino: "Sie sagten, es gäbe keine Karriere als männlicher Sopran"

Er tritt in spektakulären Kleidern und High Heels auf, ist offen schwul  und singt Sopran. Samuel Mariño stellt die Opernwelt auf den Kopf. Sein größter Wunsch: ein neues Publikum für die Oper und Barockmusik zu gewinnen.

07. Mai 2026

» Queerfeindliche Ministerin Karin Prien: Zur fanatischen Kulturkämpferin mutiert

Aktionsplan gegen Queerfeindlichkeit ausgehebelt, Queerreferat umbenannt, Queerprojekte eingedampft. Bildungsministerin Karin Prien führt einen homphoben Kulturkampf.

» Mord an Transperson vor 43 Jahren: Offenbar Pannen bei der Polizei

Im Cold-Case-Prozess um den Mord an einer Transperson vor 43 Jahren ist am Mittwoch vor dem Hamburger Landgericht deutlich geworden: Die Polizei hätte schon direkt nach dem Mord 1983 auf den jetzt Angeklagten stoßen können. Er war damals am Tag nach dem Mord mit einer Pistole festgenommen worden.

» "Vielfalt leben": Worms setzt Zeichen gegen Diskriminierung

In Worms macht in einer vielseitigen Veranstaltungsreihe queere Themen sichtbar: Eine Vernissage, Workshops und Diskussionsformate informieren über Geschichte und Gegenwart.

» Rosalía und Cara Delevingne: Queere Beziehungstipps auf der Bühne

Auf ihrer LUX-Tournee in London lud Rosalía Cara Delevingne in ihren Bühnen-Beichtstuhl. Die Schauspielerin sprach über queere Beziehungsmuster  Rosalía antwortete mit klaren Tipps.

» Eine Regenbogen-Fahne alleine reicht nicht

Wer sich mit einem LGBTIQ+-Symbol schmückt, sollte es ernst meinen

» Weltsynoden-Gruppe fordert Paradigmenwechsel bei kontroversen Themen

Wie können Gläubige mit Konfliktthemen umgehen? Eine Arbeitsgruppe der Weltsynode hat dazu nun einen Vorschlag gemacht. Es gehe nicht in erster Linie darum, andere zu korrigieren.

» Wissenschaftlerin über DDR-Literatur: "Niemand wusste besser, zwischen den Zeilen zu schreiben"

Trotz oder gerade wegen des staatlichen Sozialismus hat die Literatur der DDR queeres Potenzial, sagt die Literaturwissenschaftlerin Franziska Haug.

» Wie diese 2 queeren Afghaninnen eine Gewalt-Attacke in Bremen erlebten

Vor den Taliban geflohen, in Bremen angegriffen: Zwei afghanische Transfrauen berichten von Schlägen und latenter Angst -- und dem Gefühl, nirgendwo sicher zu sein.

» Er setzt sich für queere Menschen ein: Ivo Bieri (SP) ist neu der "höchste" Stadtzürcher

Das Zürcher Stadtparlament hat einen neuen Präsidenten: Ivo Bieri (SP) ist am Mittwoch mit 104 von 115 Stimmen gewählt worden.

» Christopher Street Day: Oberhausen erstmals mit eigener Parade dabei

Oberhausen feiert 2026 erstmals den Christopher Street Day mit Parade und Familienfest. Der Demonstrationszug führt durch die Innenstadt.

» Unbubble: Zu viel Queerness? Zwei Männer debattieren

Sind queere Themen zu präsent? Robin Solf und Florian Greller debattieren über LGBTQ+ Sichtbarkeit und Politik.

06. Mai 2026

» Mpox-Infektionen auf dem Höchststand  erste Frau infiziert

Elf neue Fälle in der 17. Meldewoche  so viele wie zuletzt während des Ausbruchs 2022. Erstmals ist auch eine Frau betroffen.