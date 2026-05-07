Ausgewählter Artikel:

» (09.05.2026) Frankfurter Rundschau

Der ESC war schon immer eine Bühne für Proteste und Skandale

Eine Wiener Ausstellung zeigt die politische Geschichte des ESC. Von Bühnenprotesten bis zu Boykotten reichen die Anekdoten.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

09. Mai 2026

» Der ESC war schon immer eine Bühne für Proteste und Skandale

Eine Wiener Ausstellung zeigt die politische Geschichte des ESC. Von Bühnenprotesten bis zu Boykotten reichen die Anekdoten.

» Türkischer Sänger Mabel Matiz freigesprochen

Eigentlich hatte der beliebte türkische Sänger Mabel Matiz mit seinem Song "Perperişan" nur eine Liebesgeschichte "inspiriert von Volkstraditionen" erzählen wollen. Doch der Refrain zog eine Klage des türkischen Innenministeriums wegen "Obszönität" gegen den offen schwulen Künstler nach sich.

» Schwere Raubtaten gegen Schwule: Verurteilte legen Revision ein

Das Urteil des Landgerichts Frankfurt (Oder) gegen fünf Jugendliche wegen besonders schwerer Raubstraftaten gegen homosexuelle Männer wird vorerst nicht rechtskräftig. Nach Angaben des Gerichts haben zwei Jugendliche Revision eingelegt. S.a.: Schwule zusammengeschlagen: Junge Täter bekommen Haft- und Bewährungsstrafen (28.04.2026)

» Genfer Pionierpaar: "Unser Kuss war ein Schrei des Herzens"

Vor 25 Jahren gab sich in Genf das erste homosexuelle Paar das Ja-Wort  ein Meilenstein für die Gleichberechtigung.

» Queere Katholik:innen als "Verhandlungsmasse"

Foto: William Fonteneau (Unsplash). Der Streit über Segensfeiern für gleichgeschlechtliche Paare offenbart, was in der katholischen Kirche schief läuft. Kommt auch deshalb vor dem Katholikentag in Würzburg keine Feierstimmung auf?

» Queer, politisch, persönlich: Die Sängerin Wilhelmine im Porträt

Schon ihre erste Single "Meine Liebe", auf dem Wilhelmine offen über ihr Queersein singt, war ein Erfolg, das folgende Album "Wind" erreichte Platz 10 der deutschen Albumcharts. Die Sängerin, die einen großen Teil ihrer Kindheit und Jugend im Wendland gelebt hat, hat sich mit ihren persönlichen Texten und eingängigen Popsongs schnell eine Fangemeinde aufgebaut. Jetzt erscheint am 15. Mai ihr neues Album "Nur Mut".

08. Mai 2026

» Vatikan sucht bei Segnungen Verständigung mit deutschen Bischöfen

Der innerkirchliche Meinungsstreit um die feierliche Segnung gleichgeschlechtlicher Paare geht weiter. Nach dem Papst und dem Glaubenspräfekten hat sich nun auch die Nummer zwei im Vatikan dazu geäußert.

» "Viel zu gay": GNTM-Gewinner Jermaine Kokoú Kothé rechnet mit deutschen Model-Agenturen ab

Von GNTM ins internationale Rampenlicht. Jermaine Kokoú Kothé hat den Sprung ins Model-Business geschafft. Doch hinter den Kulissen der Modelwelt erlebt er eine andere Realität: direkte, harte und teils verletzende Kommentare aus Agenturen. Seine Einblicke zeigen, wie gnadenlos die Branche noch immer sein kann.

» Drei starke Bücher für mehr queere Perspektiven

Drei Bücher, drei Perspektiven, unzählige queere Geschichten: Die BRIGITTE-Redaktion verrät, welche Titel im Mai besonders berühren, inspirieren und den Blick erweitern.

» Buch-Trend: Jeanette Bauroth verlegt queere Bücher

Jeanette Bauroth verlegt Bücher, die sonst niemand mehr verlegen will und gibt Geschichten damit eine zweite Chance. Sie setzt vor allem queere Geschichten  und trifft damit offenbar einen Nerv.

» Regenbogen unter Wasser: Tamara Mascara lädt zur besonderen Tier-Tour

Zwischen Seepferdchen-Papas und Geschlechterwechsel: So vielfältig ist die Tierwelt wirklich. Eine ganz besondere Tour lockt im Pride-Month.

» Mpox-Alarm in Thailand: Krankheitsfälle nach Songkran steigen an

Nach dem Songkran-Fest droht Thailand ein Mpox-Ausbruch! Die Fallzahlen steigen auf 48 Infizierte, während die gefährliche Clade-Ib-Variante Behörden alarmiert. Jetzt tickt die Zeitbombe der Inkubationszeit für Reisende.

» Kann ein geänderter Geschlechtseintrag Steuern senken?

Ausgangspunkt der Diskussion ist ein Beitrag eines Immobilienbewertungsunternehmens bei LinkedIn.

» Samuel Marino: "Sie sagten, es gäbe keine Karriere als männlicher Sopran"

Er tritt in spektakulären Kleidern und High Heels auf, ist offen schwul  und singt Sopran. Samuel Mariño stellt die Opernwelt auf den Kopf. Sein größter Wunsch: ein neues Publikum für die Oper und Barockmusik zu gewinnen.

07. Mai 2026

» Queerfeindliche Ministerin Karin Prien: Zur fanatischen Kulturkämpferin mutiert

Aktionsplan gegen Queerfeindlichkeit ausgehebelt, Queerreferat umbenannt, Queerprojekte eingedampft. Bildungsministerin Karin Prien führt einen homphoben Kulturkampf.

» Mord an Transperson vor 43 Jahren: Offenbar Pannen bei der Polizei

Im Cold-Case-Prozess um den Mord an einer Transperson vor 43 Jahren ist am Mittwoch vor dem Hamburger Landgericht deutlich geworden: Die Polizei hätte schon direkt nach dem Mord 1983 auf den jetzt Angeklagten stoßen können. Er war damals am Tag nach dem Mord mit einer Pistole festgenommen worden.

» "Vielfalt leben": Worms setzt Zeichen gegen Diskriminierung

In Worms macht in einer vielseitigen Veranstaltungsreihe queere Themen sichtbar: Eine Vernissage, Workshops und Diskussionsformate informieren über Geschichte und Gegenwart.

» Rosalía und Cara Delevingne: Queere Beziehungstipps auf der Bühne

Auf ihrer LUX-Tournee in London lud Rosalía Cara Delevingne in ihren Bühnen-Beichtstuhl. Die Schauspielerin sprach über queere Beziehungsmuster  Rosalía antwortete mit klaren Tipps.

» Eine Regenbogen-Fahne alleine reicht nicht

Wer sich mit einem LGBTIQ+-Symbol schmückt, sollte es ernst meinen

» Weltsynoden-Gruppe fordert Paradigmenwechsel bei kontroversen Themen

Wie können Gläubige mit Konfliktthemen umgehen? Eine Arbeitsgruppe der Weltsynode hat dazu nun einen Vorschlag gemacht. Es gehe nicht in erster Linie darum, andere zu korrigieren.