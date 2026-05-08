Ausgewählter Artikel:

» (10.05.2026) Märkische Allgemeine

Christopher Street Day in Potsdam: Die schönsten Bilder vom bunten Protest

Es geht um Protest  und um die Party. Am Samstag fand der Christopher Street Day in Potsdam statt, am Sonntag folgt der traditionelle Queensday. Hier sind die Fotos von der Demonstration am Sonnabend.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

10. Mai 2026

» Christopher Street Day in Potsdam: Die schönsten Bilder vom bunten Protest

Es geht um Protest  und um die Party. Am Samstag fand der Christopher Street Day in Potsdam statt, am Sonntag folgt der traditionelle Queensday. Hier sind die Fotos von der Demonstration am Sonnabend.

» "Bauer sucht Frau"-Kandidatin liebt Frau  und entgegnet Netz-Vorwürfen

Katja Lüdemann, bekannt aus "Bauer sucht Frau", ist nach ihrer Teilnahme mit einer Frau liiert. Im Netz reagiert sie auf Kritik an ihrer neuen Liebe.

» Queere Menschen lieben Eurovision, aber warum?

Für die LGBTQ-Community ist das Event ein Ort der Sichtbarkeit und Zugehörigkeit. Doch wie kam es dazu und welche Rolle spielte Luxemburg dabei?

» Alle Farben des Regenbogens beim ESC

In diesem Jahr darf die Regenbogenfahne, dieses Symbol der LGBTQ-Community für Akzeptanz, Vielfalt und Solidarität, wieder wehen  im Publikum und auf der Bühne, wo sie 2025 verboten war.

» "Stop Homophobie" erstattet Anzeige gegen Elon Musk

Musk hatte auf X die gegen ihn ermittelnden französischen Staatsanwälte beleidigt, unter anderem mit homophoben Äusserungen.

» Ein See  viele Farben

Nach dem Erfolg des Summer Pride Boat 2025 geht die Schweizerische Bodensee Schifffahrt mit Queer Thurgau in die nächste Runde. Am 26. Juni ist die zweite Auflage des Pride Boats geplant. Doch bis jetzt sind die Anmeldungen eher zurückhaltend.

09. Mai 2026

» Prien ne va plus!

Die Bundesbildungsministerin will Demokratiefreunden das Geld streichen. Unsere Kolumnistin fragt: Was ist in Sie gefahren, Karin Prien?

» Der ESC war schon immer eine Bühne für Proteste und Skandale

Eine Wiener Ausstellung zeigt die politische Geschichte des ESC. Von Bühnenprotesten bis zu Boykotten reichen die Anekdoten.

» Türkischer Sänger Mabel Matiz freigesprochen

Eigentlich hatte der beliebte türkische Sänger Mabel Matiz mit seinem Song "Perperişan" nur eine Liebesgeschichte "inspiriert von Volkstraditionen" erzählen wollen. Doch der Refrain zog eine Klage des türkischen Innenministeriums wegen "Obszönität" gegen den offen schwulen Künstler nach sich.

» Schwere Raubtaten gegen Schwule: Verurteilte legen Revision ein

Das Urteil des Landgerichts Frankfurt (Oder) gegen fünf Jugendliche wegen besonders schwerer Raubstraftaten gegen homosexuelle Männer wird vorerst nicht rechtskräftig. Nach Angaben des Gerichts haben zwei Jugendliche Revision eingelegt. S.a.: Schwule zusammengeschlagen: Junge Täter bekommen Haft- und Bewährungsstrafen (28.04.2026)

» Genfer Pionierpaar: "Unser Kuss war ein Schrei des Herzens"

Vor 25 Jahren gab sich in Genf das erste homosexuelle Paar das Ja-Wort  ein Meilenstein für die Gleichberechtigung.

» Queere Katholik:innen als "Verhandlungsmasse"

Foto: William Fonteneau (Unsplash). Der Streit über Segensfeiern für gleichgeschlechtliche Paare offenbart, was in der katholischen Kirche schief läuft. Kommt auch deshalb vor dem Katholikentag in Würzburg keine Feierstimmung auf?

» Queer, politisch, persönlich: Die Sängerin Wilhelmine im Porträt

Schon ihre erste Single "Meine Liebe", auf dem Wilhelmine offen über ihr Queersein singt, war ein Erfolg, das folgende Album "Wind" erreichte Platz 10 der deutschen Albumcharts. Die Sängerin, die einen großen Teil ihrer Kindheit und Jugend im Wendland gelebt hat, hat sich mit ihren persönlichen Texten und eingängigen Popsongs schnell eine Fangemeinde aufgebaut. Jetzt erscheint am 15. Mai ihr neues Album "Nur Mut".

08. Mai 2026

» Vatikan sucht bei Segnungen Verständigung mit deutschen Bischöfen

Der innerkirchliche Meinungsstreit um die feierliche Segnung gleichgeschlechtlicher Paare geht weiter. Nach dem Papst und dem Glaubenspräfekten hat sich nun auch die Nummer zwei im Vatikan dazu geäußert.

» "Viel zu gay": GNTM-Gewinner Jermaine Kokoú Kothé rechnet mit deutschen Model-Agenturen ab

Von GNTM ins internationale Rampenlicht. Jermaine Kokoú Kothé hat den Sprung ins Model-Business geschafft. Doch hinter den Kulissen der Modelwelt erlebt er eine andere Realität: direkte, harte und teils verletzende Kommentare aus Agenturen. Seine Einblicke zeigen, wie gnadenlos die Branche noch immer sein kann.

» Drei starke Bücher für mehr queere Perspektiven

Drei Bücher, drei Perspektiven, unzählige queere Geschichten: Die BRIGITTE-Redaktion verrät, welche Titel im Mai besonders berühren, inspirieren und den Blick erweitern.

» Buch-Trend: Jeanette Bauroth verlegt queere Bücher

Jeanette Bauroth verlegt Bücher, die sonst niemand mehr verlegen will und gibt Geschichten damit eine zweite Chance. Sie setzt vor allem queere Geschichten  und trifft damit offenbar einen Nerv.

» Regenbogen unter Wasser: Tamara Mascara lädt zur besonderen Tier-Tour

Zwischen Seepferdchen-Papas und Geschlechterwechsel: So vielfältig ist die Tierwelt wirklich. Eine ganz besondere Tour lockt im Pride-Month.

» Mpox-Alarm in Thailand: Krankheitsfälle nach Songkran steigen an

Nach dem Songkran-Fest droht Thailand ein Mpox-Ausbruch! Die Fallzahlen steigen auf 48 Infizierte, während die gefährliche Clade-Ib-Variante Behörden alarmiert. Jetzt tickt die Zeitbombe der Inkubationszeit für Reisende.

» Kann ein geänderter Geschlechtseintrag Steuern senken?

Ausgangspunkt der Diskussion ist ein Beitrag eines Immobilienbewertungsunternehmens bei LinkedIn.