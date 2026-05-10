Ausgewählter Artikel:

» (12.05.2026) Kirche+Leben

Bischof zu queeren Menschen in Münster: Bleibt ungeduldig hoffend!

Weihbischof Ludger Schepers, Queer-Beauftragter der Bischöfe, predigte im Gottesdienst der Queergemeinde Münster  und rief zu Ungeduld und Hoffnung auf.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

12. Mai 2026

» Eine Familie, zwei Männerbilder: Die ungleichen Brüder

Elias Zarrad meldet den CSD in Wittenberg an, sein Bruder Jonas die Gegendemonstration der Neonazis. Ein Familienbesuch.

» Bischof zu queeren Menschen in Münster: Bleibt ungeduldig hoffend!

Weihbischof Ludger Schepers, Queer-Beauftragter der Bischöfe, predigte im Gottesdienst der Queergemeinde Münster  und rief zu Ungeduld und Hoffnung auf.

» LGBTIQ+ in China: Wie queer darf man sein?

Wie lebt es sich als queerer Mensch in China? Homosexualität ist dort seit 1997 zwar nicht mehr strafbar  gesellschaftliche Ausgrenzung, staatliche Kontrolle und Zensur prägen den Alltag vieler LGBTIQ+-Menschen jedoch weiterhin. In dieser Folge von "Welt.Macht.China" spricht Host Joyce Lee mit Eva Lamby-Schmitt aus dem ARD-Studio Shanghai darüber, welche Freiheiten queere Menschen heute haben, wo die Grenzen des Staates verlaufen  und warum Sichtbarkeit oft riskant bleibt.

» Tecovirimat nicht mehr bei Mpox zugelassen

Tecovirimat ist nicht mehr bei Mpox zugelassen. Damit gibt es aktuell keinen Wirkstoff, der in dieser Indikation zugelassen ist.

» Bekenntnis zum CSD in Darmstadt

Die Darmstädter Stadtverordneten wollen den Verein Vielbunt, der den Christopher Street Day veranstaltet, unterstützen. Der Verein hat auch einen Spendenaufruf gestartet.

» Offener Brief an Oberbürgermeister Peter Boch: Teil des Jugendgemeinderats fordert Regenbogenflagge am Rathaus

Teile des Jugendgemeinderats (JGR) richten sich anlässlich des Christopher Street Days in einem offenen Brief an Oberbürgermeister Peter Boch. Vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen bitte man Boch, seine Entscheidung, keine Regenbogenflagge vor dem Rathaus zu hissen, noch einmal zu überdenken, heißt es in dem Schreiben. Obwohl der JGR jüngst selbst gegen die Beflaggung gestimmt hat.

» Düsseldorfer Pfarrer soll zwei Männer missbraucht haben  Untersuchungsergebnisse da

Ein verstorbener Pfarrer wird beschuldigt, Männer missbraucht zu haben. Die evangelische Kirche hat die Vorgänge untersucht.

» ESC-Premiere! Erster Queer Safer Space im Volksgarten

ESC 2026: Queer Safer Space im Volksgarten Wien mit Public Viewing, Clubbings und Afterpartys für LGBTIQ+ Community und ESC-Fans.

» Bunt, laut, feministisch  Düsseldorf feiert queere Kunst

Vier Tage lang wird das Düsseldorfer Schauspielhaus zur queeren Bühne, mit Musicals, Premieren und vielen Events. Das Programm enthält viele Highlights  darunter die Kürung des Drag Star NRW 2026. Was Interessierte wissen müssen.

11. Mai 2026

» Der grösste Cruising-Club Europas? Polizei stoppt Casa-Antonio-Bau

Die Stadtverwaltung San Bartolomé de Tirajana hat am 10. Mai 2026 die Casa Antonio in San Fernando offiziell versiegelt. Die als "gay adventure" vermarktete Anlage wird wegen wiederholter Lizenz- und Lärmbeschwerden geschlossen. Die Familie kündigt rechtliche Schritte an.

» Tobias Haberl und Ole Liebl haben Bücher über fragile Männlichkeit geschrieben  hier diskutieren sie darüber

Tobias Haberl und Ole Liebl haben beide Bücher über fragile Männlichkeit geschrieben  mit unterschiedlichen Thesen. Ein Gespräch.

» Nachtleben in der Berliner Musikszene: Gerümpel im Flügel

Queeres Kino im E-Werk, ornithologische Rundgänge mit 30-Jährigen in Brandenburg und Nordengland-Folklore im Gretchen sorgen für positives Altern.

» Queeres Zentrum Düsseldorf: Treffpunkt für LGBTQI-Community eröffnet

Ein sicherer Ort für die queere Community: Warum der Weg bis zur Eröffnung lang war und wieso es diesen "Safe Space" braucht.

» "Copenhagen Gay Choir": Wie eine dänische Kirche zum Schutzraum für dutzende schwule Männer wurde

Der Chor probt wöchentlich vor dem Altar und will zum einen musikalisch erfolgreich, zum anderen aber auch ein sicherer Ort für Homosexuelle sein

» Stadt Luzern setzt Zeichen gegen Queerfeindlichkeit

Die Stadt Luzern hat zum Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit eine Plakatkampagne und eine queere Stadtführung angekündigt.

» Coming-out braucht Mut  Diskussion zu queerer Szene im Thurgau in Frauenfeld

Es geht um Akzeptanz und Zugehörigkeit. Auf dem Podium im Frauenfelder Kaff sprechen sechs Gäste über ihre Erfahrungen als schwule und lesbische Menschen in der Öffentlichkeit.

10. Mai 2026

» Dieser Pfarrer holt Dragqueens in die Kirche

Mit Partys und Insta-Clips will Tim Lahr eine progressive Kirche gestalten. Dafür holt er auch Dragqueens ins Gotteshaus. Online erfährt er dafür Hass, mancher droht ihm in sozialen Medien mit dem Tod.

» Christopher Street Day in Potsdam: Die schönsten Bilder vom bunten Protest

Es geht um Protest  und um die Party. Am Samstag fand der Christopher Street Day in Potsdam statt, am Sonntag folgt der traditionelle Queensday. Hier sind die Fotos von der Demonstration am Sonnabend.

» "Bauer sucht Frau"-Kandidatin liebt Frau  und entgegnet Netz-Vorwürfen

Katja Lüdemann, bekannt aus "Bauer sucht Frau", ist nach ihrer Teilnahme mit einer Frau liiert. Im Netz reagiert sie auf Kritik an ihrer neuen Liebe.

» Queere Menschen lieben Eurovision, aber warum?

Für die LGBTQ-Community ist das Event ein Ort der Sichtbarkeit und Zugehörigkeit. Doch wie kam es dazu und welche Rolle spielte Luxemburg dabei?