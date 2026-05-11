Ausgewählter Artikel:

» (13.05.2026) Jüdische Allgemeine

Pride Parade nimmt Auflagen für jüdische Teilnehmer zurück

Eine Gruppe war mitgeteilt worden, ihre Mitglieder dürften weder Davidsterne noch das Wort "jüdisch" auf Bannern oder Symbolen zeigen

Die neusten Meldungen der Presseschau:

13. Mai 2026

» Streit um Segnungen homosexueller Paare spaltet katholische Kirche

Die katholische Kirche ringt weiter um den Umgang mit Segnungen homosexueller Paare. Während in Deutschland vielerorts eine offenere Praxis entsteht, hält der Vatikan an klaren Grenzen fest. Der Konflikt zeigt zugleich die anhaltenden Spannungen zwischen Reformbestrebungen und kirchlicher Lehre.

» Pride Parade nimmt Auflagen für jüdische Teilnehmer zurück

Eine Gruppe war mitgeteilt worden, ihre Mitglieder dürften weder Davidsterne noch das Wort "jüdisch" auf Bannern oder Symbolen zeigen

» Israel-Boykott beim ESC? Die Künstler und ihr Lifestyle-Antisemitismus

Israels Teilnahme stürzt den ESC in schwere Turbulenzen. Die EU macht es mit ihrem Siedler-Boykott besser. Ein Kommentar von Georg Anastasiadis.

» Alles rosa? Minderheiten, ihre Rechte und die Politik

Gleichgeschlechtlich l(i)ebende Menschen finden sich unter dem Spitzenpersonal aller Parteien. Politik, welche die Freiheit von Minderheiten garantiert, machen sie dennoch nicht alle, meint Wolfgang Schürger.

» Trotz Segnungsverbot: Bistum Limburg kämpft für queere Katholiken

Uwe Michler ist LSBTIQ-Beauftragter im Bistum Limburg. Er fordert liturgische Segnungen für queere Paare  gegen römischen Widerstand.

» Porträt einer Dragqueen aus Waadtländer Wein-Werbekampagne entfernt

Vor den "Caves ouvertes" im Kanton Waadt wurde eine Dragqueen aus der Werbekampagne der beliebten Weinkeller-Tage gestrichen. Das sorgt für Kritik.

12. Mai 2026

» Rechtsruck in der Kultur: Schmerzhafte Kulturkampfwunden

Die Rechte versucht zunehmend, die Kultur unter ihre Kontrolle zu bringen - mit Erfolg. Doch wir müssen das nicht einfach hinnehmen.

» Eine Familie, zwei Männerbilder: Die ungleichen Brüder

Elias Zarrad meldet den CSD in Wittenberg an, sein Bruder Jonas die Gegendemonstration der Neonazis. Ein Familienbesuch.

» Bischof zu queeren Menschen in Münster: Bleibt ungeduldig hoffend!

Weihbischof Ludger Schepers, Queer-Beauftragter der Bischöfe, predigte im Gottesdienst der Queergemeinde Münster  und rief zu Ungeduld und Hoffnung auf.

» LGBTIQ+ in China: Wie queer darf man sein?

Wie lebt es sich als queerer Mensch in China? Homosexualität ist dort seit 1997 zwar nicht mehr strafbar  gesellschaftliche Ausgrenzung, staatliche Kontrolle und Zensur prägen den Alltag vieler LGBTIQ+-Menschen jedoch weiterhin. In dieser Folge von "Welt.Macht.China" spricht Host Joyce Lee mit Eva Lamby-Schmitt aus dem ARD-Studio Shanghai darüber, welche Freiheiten queere Menschen heute haben, wo die Grenzen des Staates verlaufen  und warum Sichtbarkeit oft riskant bleibt.

» Tecovirimat nicht mehr bei Mpox zugelassen

Tecovirimat ist nicht mehr bei Mpox zugelassen. Damit gibt es aktuell keinen Wirkstoff, der in dieser Indikation zugelassen ist.

» Bekenntnis zum CSD in Darmstadt

Die Darmstädter Stadtverordneten wollen den Verein Vielbunt, der den Christopher Street Day veranstaltet, unterstützen. Der Verein hat auch einen Spendenaufruf gestartet.

» Offener Brief an Oberbürgermeister Peter Boch: Teil des Jugendgemeinderats fordert Regenbogenflagge am Rathaus

Teile des Jugendgemeinderats (JGR) richten sich anlässlich des Christopher Street Days in einem offenen Brief an Oberbürgermeister Peter Boch. Vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen bitte man Boch, seine Entscheidung, keine Regenbogenflagge vor dem Rathaus zu hissen, noch einmal zu überdenken, heißt es in dem Schreiben. Obwohl der JGR jüngst selbst gegen die Beflaggung gestimmt hat.

» Düsseldorfer Pfarrer soll zwei Männer missbraucht haben  Untersuchungsergebnisse da

Ein verstorbener Pfarrer wird beschuldigt, Männer missbraucht zu haben. Die evangelische Kirche hat die Vorgänge untersucht.

» ESC-Premiere! Erster Queer Safer Space im Volksgarten

ESC 2026: Queer Safer Space im Volksgarten Wien mit Public Viewing, Clubbings und Afterpartys für LGBTIQ+ Community und ESC-Fans.

» Bunt, laut, feministisch  Düsseldorf feiert queere Kunst

Vier Tage lang wird das Düsseldorfer Schauspielhaus zur queeren Bühne, mit Musicals, Premieren und vielen Events. Das Programm enthält viele Highlights  darunter die Kürung des Drag Star NRW 2026. Was Interessierte wissen müssen.

11. Mai 2026

» Der grösste Cruising-Club Europas? Polizei stoppt Casa-Antonio-Bau

Die Stadtverwaltung San Bartolomé de Tirajana hat am 10. Mai 2026 die Casa Antonio in San Fernando offiziell versiegelt. Die als "gay adventure" vermarktete Anlage wird wegen wiederholter Lizenz- und Lärmbeschwerden geschlossen. Die Familie kündigt rechtliche Schritte an.

» Tobias Haberl und Ole Liebl haben Bücher über fragile Männlichkeit geschrieben  hier diskutieren sie darüber

Tobias Haberl und Ole Liebl haben beide Bücher über fragile Männlichkeit geschrieben  mit unterschiedlichen Thesen. Ein Gespräch.

» Nachtleben in der Berliner Musikszene: Gerümpel im Flügel

Queeres Kino im E-Werk, ornithologische Rundgänge mit 30-Jährigen in Brandenburg und Nordengland-Folklore im Gretchen sorgen für positives Altern.

» Queeres Zentrum Düsseldorf: Treffpunkt für LGBTQI-Community eröffnet

Ein sicherer Ort für die queere Community: Warum der Weg bis zur Eröffnung lang war und wieso es diesen "Safe Space" braucht.