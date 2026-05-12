Ausgewählter Artikel:

» (14.05.2026) Salto

"Pride: nicht nur ein einzelner Tag"

Anlässlich des Welttages gegen Homo-, Bi- und Transphobie am 17. Mai wurde in Bozen zur Sensibilisierung aufgerufen und die aktuellen LGBTQAI+-Initiativen vorgestellt.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

14. Mai 2026

» "Jedes Mal, wenn ich verurteilen will, muss ich eher eine Frage stellen"

Von der Erfolgs-Serie "Schwarze Früchte" in der ARD bis hin zur aktuellen Inszenierung "Die Zwillinge" am Maxim Gorki Theater in Berlin bricht Lamin Leroy Gibba mit eindimensionalen Zuschreibungen. Jenseits von Klischees zeigt der Autor, Regisseur und Schauspieler seine Perspektive auf die deutsche Kulturlandschaft.

» Thüringer Comiczeichnerin positioniert sich gegen J.K. Rowling und Transphobie

Zwischen Weimarer Alltag, Manga-Prägung und "Gottlos pilgern" zeigt Olivia Vieweg wie Comics in Thüringen neue Räume öffnen.

» "Pride: nicht nur ein einzelner Tag"

Anlässlich des Welttages gegen Homo-, Bi- und Transphobie am 17. Mai wurde in Bozen zur Sensibilisierung aufgerufen und die aktuellen LGBTQAI+-Initiativen vorgestellt.

» Keine homosexuellen Sportler? Barkley kritisiert fehlenden Fortschritt

Der Tod des langjährigen NBA-Spielers Jason Collins hat die NBA erschüttert. Verloren geht dem Basketball damit nicht nur ein verdienter Sportler, sondern auch ein Vorreiter im Kampf um die Akzeptanz von Homosexualität im Sport. Unterstützung kommt von TV-Experte Charles Barkley.

» Was die "Lange Bank" in Würzburg über die Gleichberechtigung in der Kirche sagt

Der Umgang der Kirche mit queeren Menschen sorgt erneut für Diskussionen. Papst Leo XIV. betrachtet Sexualität als nebensächlich, doch in Würzburg protestieren queere Katholiken für Gleichberechtigung. Welche Botschaft sendet die "Lange Bank"?

13. Mai 2026

» Vizzion macht Geschlechtsangleichung öffentlich

Rap-Artist Vizzion hat sich vor wenigen Tagen bei Instagram als trans geoutet. In einem Post mit einer längeren Caption teilt sie einige Infos zu ihrer Geschlechtsangleichung und lässt wissen, dass sie bei Social Media künftig unter anderem Namen zu finden sein werde. Ausblicke auf ihre Rap-Karriere liefert sie dabei nicht.

» Streit um Segnungen homosexueller Paare spaltet katholische Kirche

Die katholische Kirche ringt weiter um den Umgang mit Segnungen homosexueller Paare. Während in Deutschland vielerorts eine offenere Praxis entsteht, hält der Vatikan an klaren Grenzen fest. Der Konflikt zeigt zugleich die anhaltenden Spannungen zwischen Reformbestrebungen und kirchlicher Lehre.

» Pride Parade nimmt Auflagen für jüdische Teilnehmer zurück

Eine Gruppe war mitgeteilt worden, ihre Mitglieder dürften weder Davidsterne noch das Wort "jüdisch" auf Bannern oder Symbolen zeigen

» Israel-Boykott beim ESC? Die Künstler und ihr Lifestyle-Antisemitismus

Israels Teilnahme stürzt den ESC in schwere Turbulenzen. Die EU macht es mit ihrem Siedler-Boykott besser. Ein Kommentar von Georg Anastasiadis.

» Alles rosa? Minderheiten, ihre Rechte und die Politik

Gleichgeschlechtlich l(i)ebende Menschen finden sich unter dem Spitzenpersonal aller Parteien. Politik, welche die Freiheit von Minderheiten garantiert, machen sie dennoch nicht alle, meint Wolfgang Schürger.

» Trotz Segnungsverbot: Bistum Limburg kämpft für queere Katholiken

Uwe Michler ist LSBTIQ-Beauftragter im Bistum Limburg. Er fordert liturgische Segnungen für queere Paare  gegen römischen Widerstand.

» Porträt einer Dragqueen aus Waadtländer Wein-Werbekampagne entfernt

Vor den "Caves ouvertes" im Kanton Waadt wurde eine Dragqueen aus der Werbekampagne der beliebten Weinkeller-Tage gestrichen. Das sorgt für Kritik.

12. Mai 2026

» Rechtsruck in der Kultur: Schmerzhafte Kulturkampfwunden

Die Rechte versucht zunehmend, die Kultur unter ihre Kontrolle zu bringen - mit Erfolg. Doch wir müssen das nicht einfach hinnehmen.

» Eine Familie, zwei Männerbilder: Die ungleichen Brüder

Elias Zarrad meldet den CSD in Wittenberg an, sein Bruder Jonas die Gegendemonstration der Neonazis. Ein Familienbesuch.

» Bischof zu queeren Menschen in Münster: Bleibt ungeduldig hoffend!

Weihbischof Ludger Schepers, Queer-Beauftragter der Bischöfe, predigte im Gottesdienst der Queergemeinde Münster  und rief zu Ungeduld und Hoffnung auf.

» LGBTIQ+ in China: Wie queer darf man sein?

Wie lebt es sich als queerer Mensch in China? Homosexualität ist dort seit 1997 zwar nicht mehr strafbar  gesellschaftliche Ausgrenzung, staatliche Kontrolle und Zensur prägen den Alltag vieler LGBTIQ+-Menschen jedoch weiterhin. In dieser Folge von "Welt.Macht.China" spricht Host Joyce Lee mit Eva Lamby-Schmitt aus dem ARD-Studio Shanghai darüber, welche Freiheiten queere Menschen heute haben, wo die Grenzen des Staates verlaufen  und warum Sichtbarkeit oft riskant bleibt.

» Tecovirimat nicht mehr bei Mpox zugelassen

Tecovirimat ist nicht mehr bei Mpox zugelassen. Damit gibt es aktuell keinen Wirkstoff, der in dieser Indikation zugelassen ist.

» Bekenntnis zum CSD in Darmstadt

Die Darmstädter Stadtverordneten wollen den Verein Vielbunt, der den Christopher Street Day veranstaltet, unterstützen. Der Verein hat auch einen Spendenaufruf gestartet.

» Offener Brief an Oberbürgermeister Peter Boch: Teil des Jugendgemeinderats fordert Regenbogenflagge am Rathaus

Teile des Jugendgemeinderats (JGR) richten sich anlässlich des Christopher Street Days in einem offenen Brief an Oberbürgermeister Peter Boch. Vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen bitte man Boch, seine Entscheidung, keine Regenbogenflagge vor dem Rathaus zu hissen, noch einmal zu überdenken, heißt es in dem Schreiben. Obwohl der JGR jüngst selbst gegen die Beflaggung gestimmt hat.

» Düsseldorfer Pfarrer soll zwei Männer missbraucht haben  Untersuchungsergebnisse da

Ein verstorbener Pfarrer wird beschuldigt, Männer missbraucht zu haben. Die evangelische Kirche hat die Vorgänge untersucht.