Ausgewählter Artikel:

» (15.05.2026) Hiphop.de

Baran Kok über queeren Deutschrap, Fler, "Fag Life" & Homophobie

Baran Kok gehört zu den spannendsten neuen Stimmen im Deutschrap. Im Hiphop.de Talks spricht er offen über seinen Weg als offen queerer Rapper, seine EP "Fag Life" und warum er trotz allem sagt: "Ich liebe Hiphop".

Die neusten Meldungen der Presseschau:

15. Mai 2026

» Kommentar zum Olivia-Jones-Film von Bild-Reporter Nico Nölken: Die Zeiten haben sich geändert, das Problem nicht

Seine Schminke macht ihn zum Prügelopfer, seine eigene Mutter nennt ihn "Abschaum". Der ZDF-Film "Olivia" über Deutschlands bekannteste Dragqueen begann am Mittwochabend (3,6 Mio. Zuschauer, jetzt in der Mediathek) mit einer Rückblende in die späten 80er-Jahre. Dann wurde klar: Die Zeiten haben sich geändert  das Problem nicht.

» Aids-Erinnerungskultur in Berlin: Gedenken ist politisch

"AIDS Candlelight Memorial" am 17. Mai: Aktivisten in Berlin kämpfen dafür, dass die erste HIV-Generation nicht in Vergessenheit gerät.

» ESC-Starfavorit? Für Jacky-Oh Weinhaus zählt mehr als die Musik

Malta gehört die Krone  aber nicht wegen der Musik. Warum Jacky-Oh Weinhaus beim ESC ein Land aus einem ganz anderen Grund anfeuert.

» Geschlechterrollen-Experiment: Wenn Männer zu Möbeln werden

Was passiert, wenn Männer nur als Möbel anwesend sind? Und Frauen den ganzen Raum haben, sich frei zu bewegen, zu unterhalten, sich zu entfalten? Ein Experiment, bei dem Männer und Frauen neu über Geschlechterrollen und Machtverhältnisse nachdenken.

» Transparent-Produzentin Yona Speidel: Jetzt trägt sie einen neuen Namen und eine neue Religion

Transparent-Autorin Yona Speidel, früher Our Lady J, erklärt: Die Konversion zum Judentum war schwerer als ihr Coming-out als Transfrau im Jahr 2004.

» "Warum hasst mich die halbe Welt dafür, dass ich der Mensch bin, der ich sein will?"

Zahlen der Opferberatung Lobbi belegen einen Anstieg rechter Angriffe auf queere Menschen. Doch viele Taten und alltägliche Diskriminierungen bleiben unsichtbar. Ein Blick ins Land.

» Bundesbeauftragte Koch fordert mehr Rechtsschutz und echte Gleichstellung

Zum Internationalen Tag gegen Queer-Feindlichkeit fordert die Bundesbeauftragte Sophie Koch mehr rechtlichen Schutz und echte Gleichstellung. Ihren umstrittenen Instagram-Post verteidigt sie.

» Baran Kok über queeren Deutschrap, Fler, "Fag Life" & Homophobie

Baran Kok gehört zu den spannendsten neuen Stimmen im Deutschrap. Im Hiphop.de Talks spricht er offen über seinen Weg als offen queerer Rapper, seine EP "Fag Life" und warum er trotz allem sagt: "Ich liebe Hiphop".

» Attacke auf schwulen Mann in Berlin: "Wir verdienen mehr als nur Überleben"

Nach dem Angriff auf einen 32-Jährigen demonstrieren hundert Menschen an einer Berliner Bar. Sie fordern mehr Sicherheit für queere Menschen.

» Rund 80 Prozent der LGBTIQ-Personen erleben Diskriminierung

Der zum achten Mal von der LGBTIQ-Helpline veröffentlichte Bericht "Hate Crime" verzeichnete für das vergangene Jahr 281 Meldungen.

14. Mai 2026

» "Jedes Mal, wenn ich verurteilen will, muss ich eher eine Frage stellen"

Von der Erfolgs-Serie "Schwarze Früchte" in der ARD bis hin zur aktuellen Inszenierung "Die Zwillinge" am Maxim Gorki Theater in Berlin bricht Lamin Leroy Gibba mit eindimensionalen Zuschreibungen. Jenseits von Klischees zeigt der Autor, Regisseur und Schauspieler seine Perspektive auf die deutsche Kulturlandschaft.

» Thüringer Comiczeichnerin positioniert sich gegen J.K. Rowling und Transphobie

Zwischen Weimarer Alltag, Manga-Prägung und "Gottlos pilgern" zeigt Olivia Vieweg wie Comics in Thüringen neue Räume öffnen.

» "Pride: nicht nur ein einzelner Tag"

Anlässlich des Welttages gegen Homo-, Bi- und Transphobie am 17. Mai wurde in Bozen zur Sensibilisierung aufgerufen und die aktuellen LGBTQAI+-Initiativen vorgestellt.

» Keine homosexuellen Sportler? Barkley kritisiert fehlenden Fortschritt

Der Tod des langjährigen NBA-Spielers Jason Collins hat die NBA erschüttert. Verloren geht dem Basketball damit nicht nur ein verdienter Sportler, sondern auch ein Vorreiter im Kampf um die Akzeptanz von Homosexualität im Sport. Unterstützung kommt von TV-Experte Charles Barkley.

» Was die "Lange Bank" in Würzburg über die Gleichberechtigung in der Kirche sagt

Der Umgang der Kirche mit queeren Menschen sorgt erneut für Diskussionen. Papst Leo XIV. betrachtet Sexualität als nebensächlich, doch in Würzburg protestieren queere Katholiken für Gleichberechtigung. Welche Botschaft sendet die "Lange Bank"?

13. Mai 2026

» Vizzion macht Geschlechtsangleichung öffentlich

Rap-Artist Vizzion hat sich vor wenigen Tagen bei Instagram als trans geoutet. In einem Post mit einer längeren Caption teilt sie einige Infos zu ihrer Geschlechtsangleichung und lässt wissen, dass sie bei Social Media künftig unter anderem Namen zu finden sein werde. Ausblicke auf ihre Rap-Karriere liefert sie dabei nicht.

» Streit um Segnungen homosexueller Paare spaltet katholische Kirche

Die katholische Kirche ringt weiter um den Umgang mit Segnungen homosexueller Paare. Während in Deutschland vielerorts eine offenere Praxis entsteht, hält der Vatikan an klaren Grenzen fest. Der Konflikt zeigt zugleich die anhaltenden Spannungen zwischen Reformbestrebungen und kirchlicher Lehre.

» Pride Parade nimmt Auflagen für jüdische Teilnehmer zurück

Eine Gruppe war mitgeteilt worden, ihre Mitglieder dürften weder Davidsterne noch das Wort "jüdisch" auf Bannern oder Symbolen zeigen

» Israel-Boykott beim ESC? Die Künstler und ihr Lifestyle-Antisemitismus

Israels Teilnahme stürzt den ESC in schwere Turbulenzen. Die EU macht es mit ihrem Siedler-Boykott besser. Ein Kommentar von Georg Anastasiadis.

» Alles rosa? Minderheiten, ihre Rechte und die Politik

Gleichgeschlechtlich l(i)ebende Menschen finden sich unter dem Spitzenpersonal aller Parteien. Politik, welche die Freiheit von Minderheiten garantiert, machen sie dennoch nicht alle, meint Wolfgang Schürger.