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» (16.05.2026) stern

Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne im Interview: "Wir zeigen fast alles"

Im Juli 2024 machte Ralf Schumacher seine Beziehung zu Partner Étienne Bousquet-Cassagne öffentlich  und feierte damit zeitgleich sein Coming-out. Nun will sich das Paar das Ja-Wort geben und spricht vorab im Interview über Schumachers Coming-out,

Die neusten Meldungen der Presseschau:

16. Mai 2026

» CSD Bremen kann stattfinden: Finanzierung vorerst gesichert

Im März sah es für den diesjährigen CSD nicht gut aus  er drohte auszufallen. Steigende Kosten und sinkende Förderungen nannte der Vorstand als Gründe. Jetzt ist die Parade doch gerettet, teilt der Verein mit.

» Sautermeister: Bischöfe bei Segnung Homosexueller auf Linie mit Rom

Der Bonner Moraltheologe Jochen Sautermeister sieht die Handreichung der deutscher Bischöfe und Laien zum Segen für homosexuelle Paare im Einklang mit den Vorgaben des Vatikans. Es gehe um "Qualitätssicherung".

» Pfarrer Peter Weigle erhält offizielle Entschuldigung

Die Landeskirche hatte ihn wegen seiner Erkrankung abgelehnt. Nun wurde Pfarrer Peter Weigle mit bewegenden Worten in den Ruhestand verabschiedet.

» Düsseldorf: "Drag Star NRW 2026"  opulente Show mit politischer Botschaft

Der große Saal im Schauspielhaus war am Donnerstagabend (14.5.) bis auf den letzten Platz gefüllt. Aber nicht, weil das Theaterensemble einen der Klassiker oder ein modernes Stücke aufführte, sondern weil Effi Biest den Drag Star NRW 2026 suchte. Effie Biest, alias Dramaturg und Theaterpädagoge Lasse Scheiba, initiierte vor vier jahren den landesweiten Wettbewerb. Seitdem ist das Düsseldorfer Schauspielhaus die Heimat der darstellenden Kunstform, bei der typische Geschlechterrollen überzeichnet dargestellt werden. Oft humorvoll, parodistisch oder glamourös und die binäre Vorstellungen bewusst aufbrechend.

» Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne im Interview: "Wir zeigen fast alles"

Im Juli 2024 machte Ralf Schumacher seine Beziehung zu Partner Étienne Bousquet-Cassagne öffentlich  und feierte damit zeitgleich sein Coming-out. Nun will sich das Paar das Ja-Wort geben und spricht vorab im Interview über Schumachers Coming-out,

» Viele LGBTQIA+-Personen fühlen sich beim Arzt nicht sicher

Anlässlich des Internationalen Tages gegen Homo-, Trans- und Biphobie am 17. Mai hat die Föderation Prisme einen Bericht veröffentlicht, der auf bestehende Defizite beim Zugang zur Gesundheitsversorgung für LGBTQIA+-Personen hinweist.

» Florian Ihsen: Der IDAHOBIT

Mitten in München, ein Samstagabend. "Scheiß Schwule". ruft jemand von oben aus einem Fenster. Wir, ein paar Freunde stehen vor einer Kneipe für schwule Männer und ihre Freund:innen.

» Eurovision Song Contest  Ein Abend, der alles darf: die wohl chaotischste Familienfeier Europas

Zwischen Lästern, Mitfiebern und Staunen bringt der ESC noch immer Menschen zusammen  und schafft Momente, die bleiben. Vielleicht ist es genau das, warum ich ihn seit über dreissig Jahren feiere. Und wohl auch noch lange tun werde.

» Japanisches Gericht sieht Benachteiligung von nichtbinären Menschen im Familienregister

Ein japanisches Obergericht hat entschieden, dass die derzeitige Beschränkung im japanischen Familienregister auf ausschließlich männliche oder weibliche Geschlechtsbezeichnungen dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der Gleichheit widerspricht.

» Die Stadt finanziert das Queer-Projekt für weitere zwölf Monate

Das Queer-Projekt von pro familia wird fortgesetzt. Die Stadt stellt 35.000 Euro bereit. Erschreckende Zahlen zur mentalen Gesundheit junger Queerer.

15. Mai 2026

» "Obama hat uns in einem Brief zur Hochzeit gratuliert"

Xavier Bettel und sein Ehemann Gauthier Destenay feiern an diesem Freitag ihren elften Hochzeitstag. Der Vizepremierminister hat mit L'essentiel darüber gesprochen.

» Kommentar zum Olivia-Jones-Film von Bild-Reporter Nico Nölken: Die Zeiten haben sich geändert, das Problem nicht

Seine Schminke macht ihn zum Prügelopfer, seine eigene Mutter nennt ihn "Abschaum". Der ZDF-Film "Olivia" über Deutschlands bekannteste Dragqueen begann am Mittwochabend (3,6 Mio. Zuschauer, jetzt in der Mediathek) mit einer Rückblende in die späten 80er-Jahre. Dann wurde klar: Die Zeiten haben sich geändert  das Problem nicht.

» Aids-Erinnerungskultur in Berlin: Gedenken ist politisch

"AIDS Candlelight Memorial" am 17. Mai: Aktivisten in Berlin kämpfen dafür, dass die erste HIV-Generation nicht in Vergessenheit gerät.

» ESC-Starfavorit? Für Jacky-Oh Weinhaus zählt mehr als die Musik

Malta gehört die Krone  aber nicht wegen der Musik. Warum Jacky-Oh Weinhaus beim ESC ein Land aus einem ganz anderen Grund anfeuert.

» Geschlechterrollen-Experiment: Wenn Männer zu Möbeln werden

Was passiert, wenn Männer nur als Möbel anwesend sind? Und Frauen den ganzen Raum haben, sich frei zu bewegen, zu unterhalten, sich zu entfalten? Ein Experiment, bei dem Männer und Frauen neu über Geschlechterrollen und Machtverhältnisse nachdenken.

» Transparent-Produzentin Yona Speidel: Jetzt trägt sie einen neuen Namen und eine neue Religion

Transparent-Autorin Yona Speidel, früher Our Lady J, erklärt: Die Konversion zum Judentum war schwerer als ihr Coming-out als Transfrau im Jahr 2004.

» "Warum hasst mich die halbe Welt dafür, dass ich der Mensch bin, der ich sein will?"

Zahlen der Opferberatung Lobbi belegen einen Anstieg rechter Angriffe auf queere Menschen. Doch viele Taten und alltägliche Diskriminierungen bleiben unsichtbar. Ein Blick ins Land.

» Bundesbeauftragte Koch fordert mehr Rechtsschutz und echte Gleichstellung

Zum Internationalen Tag gegen Queer-Feindlichkeit fordert die Bundesbeauftragte Sophie Koch mehr rechtlichen Schutz und echte Gleichstellung. Ihren umstrittenen Instagram-Post verteidigt sie.

» Baran Kok über queeren Deutschrap, Fler, "Fag Life" & Homophobie

Baran Kok gehört zu den spannendsten neuen Stimmen im Deutschrap. Im Hiphop.de Talks spricht er offen über seinen Weg als offen queerer Rapper, seine EP "Fag Life" und warum er trotz allem sagt: "Ich liebe Hiphop".

» Attacke auf schwulen Mann in Berlin: "Wir verdienen mehr als nur Überleben"

Nach dem Angriff auf einen 32-Jährigen demonstrieren hundert Menschen an einer Berliner Bar. Sie fordern mehr Sicherheit für queere Menschen.