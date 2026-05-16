Ausgewählter Artikel:

» (17.05.2026) buten un binnen

Angriff auf Transpersonen in Bremen

Aresh und Laila sind aus Afghanistan nach Deutschland geflohen, weil sie ihre Sexualität frei ausleben wollen. Nun wurden sie hier angegriffen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

17. Mai 2026

» Parchim: 100 Polizisten verhindern Aufeinandertreffen von CSD und Neonazi-Demo

Etwa 220 Menschen haben in der Kreisstadt Parchim in Mecklenburg-Vorpommern für Gleichberechtigung und größere Akzeptanz demonstriert. Eine rechtsextreme Gegendemo war ebenfalls angemeldet.

» Angriff auf Transpersonen in Bremen

Aresh und Laila sind aus Afghanistan nach Deutschland geflohen, weil sie ihre Sexualität frei ausleben wollen. Nun wurden sie hier angegriffen.

» Eloy de Jong: "Schwul sein war ein No-Go"

Eloy de Jong spricht in der Bravo-Doku offen über seine Homosexualität und die Ängste als Boyband-Star in den 90er-Jahren. Aktuell auf RTL.

» "Sie haben mir Sachen hinterhergerufen"

Weil er auf Jungs steht, wurde Dominik schon beschimpft und bedroht. Er erzählt von seinen Erfahrungen und wie er mit Homophobie umgeht.

» Warteschlange vor Queer-Gottesdienst beim Katholikentag

Beim Katholikentag hat ein Queer-Gottesdienst zahlreiche Besucher angezogen. Die Veranstalter werten dies als Zeichen für eine größere Sichtbarkeit nicht-heterosexueller Christen in der katholischen Kirche.

» Erste Pride-Parade in Wels

Rund 1.000 Menschen haben laut Veranstaltern am Samstag bei der ersten Pride-Parade in Wels für queere Rechte und Sichtbarkeit demonstriert. Trotz Regenwetters zogen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch die Innenstadt.

» Luzern wirkt tolerant  bis man auffällt

Viele fühlen sich in Luzern sicher, solange sie nicht zu stark auffallen. Menschen aus der Luzerner LGBTQIA-Szene erzählen von Hoffnungen.

» Queere Menschen bleiben im privaten Bereich oft ohne Schutz vor Diskriminierung

Elf Prozent der LGBTIQ+-Personen meiden Arztbesuche aus Angst. Organisationen kritisieren die Untätigkeit der Regierung

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» Bremen: Demo zum Internationalen Tag gegen Queerfeindlichkeit abgesagt

Zum internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit war eine Demonstration durch die Bremer City geplant. Laut Polizei wurde diese aber kurzfristig abgesagt.

» Gleb hat als schwuler Mann keinen Platz in Russland

Vor drei Jahren musste Gleb seine Heimat verlassen. Er war politisch aktiv und die Polizei hatte ihn im Visier. Jetzt lebt er in Bad Wildbad, aber die Angst ist noch immer da.

16. Mai 2026

» CSD Bremen kann stattfinden: Finanzierung vorerst gesichert

Im März sah es für den diesjährigen CSD nicht gut aus  er drohte auszufallen. Steigende Kosten und sinkende Förderungen nannte der Vorstand als Gründe. Jetzt ist die Parade doch gerettet, teilt der Verein mit.

» Sautermeister: Bischöfe bei Segnung Homosexueller auf Linie mit Rom

Der Bonner Moraltheologe Jochen Sautermeister sieht die Handreichung der deutscher Bischöfe und Laien zum Segen für homosexuelle Paare im Einklang mit den Vorgaben des Vatikans. Es gehe um "Qualitätssicherung".

» Pfarrer Peter Weigle erhält offizielle Entschuldigung

Die Landeskirche hatte ihn wegen seiner Erkrankung abgelehnt. Nun wurde Pfarrer Peter Weigle mit bewegenden Worten in den Ruhestand verabschiedet.

» Düsseldorf: "Drag Star NRW 2026"  opulente Show mit politischer Botschaft

Der große Saal im Schauspielhaus war am Donnerstagabend (14.5.) bis auf den letzten Platz gefüllt. Aber nicht, weil das Theaterensemble einen der Klassiker oder ein modernes Stücke aufführte, sondern weil Effi Biest den Drag Star NRW 2026 suchte. Effie Biest, alias Dramaturg und Theaterpädagoge Lasse Scheiba, initiierte vor vier jahren den landesweiten Wettbewerb. Seitdem ist das Düsseldorfer Schauspielhaus die Heimat der darstellenden Kunstform, bei der typische Geschlechterrollen überzeichnet dargestellt werden. Oft humorvoll, parodistisch oder glamourös und die binäre Vorstellungen bewusst aufbrechend.

» Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne im Interview: "Wir zeigen fast alles"

Im Juli 2024 machte Ralf Schumacher seine Beziehung zu Partner Étienne Bousquet-Cassagne öffentlich  und feierte damit zeitgleich sein Coming-out. Nun will sich das Paar das Ja-Wort geben und spricht vorab im Interview über Schumachers Coming-out,

» Viele LGBTQIA+-Personen fühlen sich beim Arzt nicht sicher

Anlässlich des Internationalen Tages gegen Homo-, Trans- und Biphobie am 17. Mai hat die Föderation Prisme einen Bericht veröffentlicht, der auf bestehende Defizite beim Zugang zur Gesundheitsversorgung für LGBTQIA+-Personen hinweist.

» Florian Ihsen: Der IDAHOBIT

Mitten in München, ein Samstagabend. "Scheiß Schwule". ruft jemand von oben aus einem Fenster. Wir, ein paar Freunde stehen vor einer Kneipe für schwule Männer und ihre Freund:innen.

» Eurovision Song Contest  Ein Abend, der alles darf: die wohl chaotischste Familienfeier Europas

Zwischen Lästern, Mitfiebern und Staunen bringt der ESC noch immer Menschen zusammen  und schafft Momente, die bleiben. Vielleicht ist es genau das, warum ich ihn seit über dreissig Jahren feiere. Und wohl auch noch lange tun werde.

» Japanisches Gericht sieht Benachteiligung von nichtbinären Menschen im Familienregister

Ein japanisches Obergericht hat entschieden, dass die derzeitige Beschränkung im japanischen Familienregister auf ausschließlich männliche oder weibliche Geschlechtsbezeichnungen dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der Gleichheit widerspricht.

» Die Stadt finanziert das Queer-Projekt für weitere zwölf Monate

Das Queer-Projekt von pro familia wird fortgesetzt. Die Stadt stellt 35.000 Euro bereit. Erschreckende Zahlen zur mentalen Gesundheit junger Queerer.