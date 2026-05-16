Ausgewählter Artikel:

» (18.05.2026) Frankfurter Rundschau

"Nicht Hand in Hand über die Zeil" - Gewalt gegen queere Menschen bleibt großes Thema

Zum Gedenktag Idahobita* warnt die queere Szene in Frankfurt vor einer wachsender Bedrohung. Gleichzeitig gibt es Appelle, mutig zu bleiben. Gesellschaftliche Sichtbarkeit müsse erkämpft werden.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

18. Mai 2026

» Schwul im Schloss: Homosexualität am Hof in Brandenburg  damals und heute

Brandenburg hat viele Schlösser und bei manchen gehörte Homosexualität zum Hof-Leben. Ob in Potsdam-Sanssouci, im Schloss Liebenberg oder an anderen Orten. Ein Quiz durch die Geschichte.

» "Nicht Hand in Hand über die Zeil" - Gewalt gegen queere Menschen bleibt großes Thema

Zum Gedenktag Idahobita* warnt die queere Szene in Frankfurt vor einer wachsender Bedrohung. Gleichzeitig gibt es Appelle, mutig zu bleiben. Gesellschaftliche Sichtbarkeit müsse erkämpft werden.

» Christopher Street Day: Doppelt so viele Teilnehmer an Parade in Euskirchen wie im Vorjahr

Durch rund 800 Teilnehmer sieht sich der Veranstalter, Queer Euskirchen, in seiner Arbeit bestätigt. Auch die Polizei zog ein positives Fazit.

» Drag Queen führt an Tag gegen Queer-Feindlichkeit durch Luzern

80 Prozent der queeren Menschen in der Schweiz müssen sich Beleidigungen anhören, werden belästigt oder sogar körperlich bedroht. Das zeigen Zahlen einer entsprechenden Helpline. Am Sonntag, am Internationalen Tag gegen Homophobie und Transphobie, macht auch die Stadt Luzern auf die Vielfalt aufmerksam.

17. Mai 2026

» Parchim: 100 Polizisten verhindern Aufeinandertreffen von CSD und Neonazi-Demo

Etwa 220 Menschen haben in der Kreisstadt Parchim in Mecklenburg-Vorpommern für Gleichberechtigung und größere Akzeptanz demonstriert. Eine rechtsextreme Gegendemo war ebenfalls angemeldet.

» Angriff auf Transpersonen in Bremen

Aresh und Laila sind aus Afghanistan nach Deutschland geflohen, weil sie ihre Sexualität frei ausleben wollen. Nun wurden sie hier angegriffen.

» Eloy de Jong: "Schwul sein war ein No-Go"

Eloy de Jong spricht in der Bravo-Doku offen über seine Homosexualität und die Ängste als Boyband-Star in den 90er-Jahren. Aktuell auf RTL.

» "Sie haben mir Sachen hinterhergerufen"

Weil er auf Jungs steht, wurde Dominik schon beschimpft und bedroht. Er erzählt von seinen Erfahrungen und wie er mit Homophobie umgeht.

» Warteschlange vor Queer-Gottesdienst beim Katholikentag

Beim Katholikentag hat ein Queer-Gottesdienst zahlreiche Besucher angezogen. Die Veranstalter werten dies als Zeichen für eine größere Sichtbarkeit nicht-heterosexueller Christen in der katholischen Kirche.

» Erste Pride-Parade in Wels

Rund 1.000 Menschen haben laut Veranstaltern am Samstag bei der ersten Pride-Parade in Wels für queere Rechte und Sichtbarkeit demonstriert. Trotz Regenwetters zogen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch die Innenstadt.

» Luzern wirkt tolerant  bis man auffällt

Viele fühlen sich in Luzern sicher, solange sie nicht zu stark auffallen. Menschen aus der Luzerner LGBTQIA-Szene erzählen von Hoffnungen.

» Queere Menschen bleiben im privaten Bereich oft ohne Schutz vor Diskriminierung

Elf Prozent der LGBTIQ+-Personen meiden Arztbesuche aus Angst. Organisationen kritisieren die Untätigkeit der Regierung

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» Bremen: Demo zum Internationalen Tag gegen Queerfeindlichkeit abgesagt

Zum internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit war eine Demonstration durch die Bremer City geplant. Laut Polizei wurde diese aber kurzfristig abgesagt.

» Gleb hat als schwuler Mann keinen Platz in Russland

Vor drei Jahren musste Gleb seine Heimat verlassen. Er war politisch aktiv und die Polizei hatte ihn im Visier. Jetzt lebt er in Bad Wildbad, aber die Angst ist noch immer da.

16. Mai 2026

» CSD Bremen kann stattfinden: Finanzierung vorerst gesichert

Im März sah es für den diesjährigen CSD nicht gut aus  er drohte auszufallen. Steigende Kosten und sinkende Förderungen nannte der Vorstand als Gründe. Jetzt ist die Parade doch gerettet, teilt der Verein mit.

» Sautermeister: Bischöfe bei Segnung Homosexueller auf Linie mit Rom

Der Bonner Moraltheologe Jochen Sautermeister sieht die Handreichung der deutscher Bischöfe und Laien zum Segen für homosexuelle Paare im Einklang mit den Vorgaben des Vatikans. Es gehe um "Qualitätssicherung".

» Pfarrer Peter Weigle erhält offizielle Entschuldigung

Die Landeskirche hatte ihn wegen seiner Erkrankung abgelehnt. Nun wurde Pfarrer Peter Weigle mit bewegenden Worten in den Ruhestand verabschiedet.

» Düsseldorf: "Drag Star NRW 2026"  opulente Show mit politischer Botschaft

Der große Saal im Schauspielhaus war am Donnerstagabend (14.5.) bis auf den letzten Platz gefüllt. Aber nicht, weil das Theaterensemble einen der Klassiker oder ein modernes Stücke aufführte, sondern weil Effi Biest den Drag Star NRW 2026 suchte. Effie Biest, alias Dramaturg und Theaterpädagoge Lasse Scheiba, initiierte vor vier jahren den landesweiten Wettbewerb. Seitdem ist das Düsseldorfer Schauspielhaus die Heimat der darstellenden Kunstform, bei der typische Geschlechterrollen überzeichnet dargestellt werden. Oft humorvoll, parodistisch oder glamourös und die binäre Vorstellungen bewusst aufbrechend.

» Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne im Interview: "Wir zeigen fast alles"

Im Juli 2024 machte Ralf Schumacher seine Beziehung zu Partner Étienne Bousquet-Cassagne öffentlich  und feierte damit zeitgleich sein Coming-out. Nun will sich das Paar das Ja-Wort geben und spricht vorab im Interview über Schumachers Coming-out,

» Viele LGBTQIA+-Personen fühlen sich beim Arzt nicht sicher

Anlässlich des Internationalen Tages gegen Homo-, Trans- und Biphobie am 17. Mai hat die Föderation Prisme einen Bericht veröffentlicht, der auf bestehende Defizite beim Zugang zur Gesundheitsversorgung für LGBTQIA+-Personen hinweist.