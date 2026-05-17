Ausgewählter Artikel:

» (18.05.2026) Kölner Stadt-Anzeiger

14. Deutscher Diversity-Tag: Rhein-Energie-Stadion leuchtet in Regenbogenfarben

Zahlreiche Kölner Unternehmen und Institutionen beteiligen sich am 19. Mai am Deutschen Diversity-Tag und setzen damit ein Zeichen für Vielfalt am Arbeitsplatz.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

18. Mai 2026

» Der Moment, in dem sich etwas beißt

Roby Haak, 22, macht Kunst aus Widersprüchen: zwischen Spiel und Ernst, Anziehung und Abstoßung, Persönlichem und Politischem. Ein Besuch im Atelier.

» Michael Pereira: Von Mobbing und Homophobie zum Mister Gay Europe 2025

Diese Woche steht bei GenZüri Michael Pereira im Fokus. Heute arbeitet er als Kinderarzt am Kispi Zürich und wurde 2025 zum Mr. Gay Europe gewählt. Doch sein Weg dahin war alles andere als einfach.

» Unterstützung für gleichgeschlechtliche Ehe auf 54,3 Prozent gestiegen

Die Unterstützung für die gleichgeschlechtliche Ehe in Taiwan ist auf 54,3 Prozent gestiegen. Dies geht aus einer am Freitag veröffentlichten Umfrage der gemeinnützigen Organisation "Taiwan Equality Campaign (TEC)" hervor. Damit hat sich die Unterstützung im Vergleich zu vor sieben Jahren um 12 Prozentpunkte erhöht.

» Tausende Menschen beim CSD in Flensburg auf der Straße

Laut Veranstalter sind in Flensburg etwa 2.000 Demonstrierende zum Christopher Street Day zusammengekommen. Die Polizei spricht von 1.000 Teilnehmenden.

» 14. Deutscher Diversity-Tag: Rhein-Energie-Stadion leuchtet in Regenbogenfarben

Zahlreiche Kölner Unternehmen und Institutionen beteiligen sich am 19. Mai am Deutschen Diversity-Tag und setzen damit ein Zeichen für Vielfalt am Arbeitsplatz.

» Zehntausende Teilnehmer bei der Brussels Pride

Am Samstag haben wieder zehntausende Menschen an der jährlichen Parade der Schwulen, Lesben und non-binären Menschen in den Straßen Brüssels teilgenommen. Nach dieser bunten und fröhlichen Parade gab es eine ganze Reihe Anschlussveranstaltungen und Konzerte. Es kam aber auch zu Festnahmen und zu Angriffen auf Teilnehmer durch homophobe Gruppierungen.

» Schwul im Schloss: Homosexualität am Hof in Brandenburg  damals und heute

Brandenburg hat viele Schlösser und bei manchen gehörte Homosexualität zum Hof-Leben. Ob in Potsdam-Sanssouci, im Schloss Liebenberg oder an anderen Orten. Ein Quiz durch die Geschichte.

» "Nicht Hand in Hand über die Zeil" - Gewalt gegen queere Menschen bleibt großes Thema

Zum Gedenktag Idahobita* warnt die queere Szene in Frankfurt vor einer wachsender Bedrohung. Gleichzeitig gibt es Appelle, mutig zu bleiben. Gesellschaftliche Sichtbarkeit müsse erkämpft werden.

» Christopher Street Day: Doppelt so viele Teilnehmer an Parade in Euskirchen wie im Vorjahr

Durch rund 800 Teilnehmer sieht sich der Veranstalter, Queer Euskirchen, in seiner Arbeit bestätigt. Auch die Polizei zog ein positives Fazit.

» Drag Queen führt an Tag gegen Queer-Feindlichkeit durch Luzern

80 Prozent der queeren Menschen in der Schweiz müssen sich Beleidigungen anhören, werden belästigt oder sogar körperlich bedroht. Das zeigen Zahlen einer entsprechenden Helpline. Am Sonntag, am Internationalen Tag gegen Homophobie und Transphobie, macht auch die Stadt Luzern auf die Vielfalt aufmerksam.

17. Mai 2026

» Parchim: 100 Polizisten verhindern Aufeinandertreffen von CSD und Neonazi-Demo

Etwa 220 Menschen haben in der Kreisstadt Parchim in Mecklenburg-Vorpommern für Gleichberechtigung und größere Akzeptanz demonstriert. Eine rechtsextreme Gegendemo war ebenfalls angemeldet.

» Angriff auf Transpersonen in Bremen

Aresh und Laila sind aus Afghanistan nach Deutschland geflohen, weil sie ihre Sexualität frei ausleben wollen. Nun wurden sie hier angegriffen.

» Eloy de Jong: "Schwul sein war ein No-Go"

Eloy de Jong spricht in der Bravo-Doku offen über seine Homosexualität und die Ängste als Boyband-Star in den 90er-Jahren. Aktuell auf RTL.

» "Sie haben mir Sachen hinterhergerufen"

Weil er auf Jungs steht, wurde Dominik schon beschimpft und bedroht. Er erzählt von seinen Erfahrungen und wie er mit Homophobie umgeht.

» Warteschlange vor Queer-Gottesdienst beim Katholikentag

Beim Katholikentag hat ein Queer-Gottesdienst zahlreiche Besucher angezogen. Die Veranstalter werten dies als Zeichen für eine größere Sichtbarkeit nicht-heterosexueller Christen in der katholischen Kirche.

» Erste Pride-Parade in Wels

Rund 1.000 Menschen haben laut Veranstaltern am Samstag bei der ersten Pride-Parade in Wels für queere Rechte und Sichtbarkeit demonstriert. Trotz Regenwetters zogen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch die Innenstadt.

» Luzern wirkt tolerant  bis man auffällt

Viele fühlen sich in Luzern sicher, solange sie nicht zu stark auffallen. Menschen aus der Luzerner LGBTQIA-Szene erzählen von Hoffnungen.

» Queere Menschen bleiben im privaten Bereich oft ohne Schutz vor Diskriminierung

Elf Prozent der LGBTIQ+-Personen meiden Arztbesuche aus Angst. Organisationen kritisieren die Untätigkeit der Regierung

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» Bremen: Demo zum Internationalen Tag gegen Queerfeindlichkeit abgesagt

Zum internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit war eine Demonstration durch die Bremer City geplant. Laut Polizei wurde diese aber kurzfristig abgesagt.

» Gleb hat als schwuler Mann keinen Platz in Russland

Vor drei Jahren musste Gleb seine Heimat verlassen. Er war politisch aktiv und die Polizei hatte ihn im Visier. Jetzt lebt er in Bad Wildbad, aber die Angst ist noch immer da.