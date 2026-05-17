Ausgewählter Artikel:

» (19.05.2026) Echte Mamas

Kind mit bester Freundin: "Wir können uns immerhin nicht scheiden lassen."

Pat und Nina sind beste Freunde  und erwarten jetzt gemeinsam ein Baby. Warum sie sich bewusst für Co-Parenting entschieden haben.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

19. Mai 2026

» Daniel Günther ist CSD-Schirmherr: Signal vom mittelalten, weißen Hetero-Mann

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther setzt sich gern von seiner CDU ab. Nun ist er als erster Landesvater Schirmherr aller CSDs im Land. S.a.: Schleswig-Holstein: Ministerpräsident wird Schirmherr aller CSDs im Land (11.05.2026)

» Drag Queen erklärt: "Zu laut und zu schrill"? Das steckt wirklich hinter den Klischees

Drag Queen Felicia Diamond spricht im Video über Vorurteile, Schubladendenken und warum Drag weit mehr ist als Glitzer, Glamour und große Auftritte.

» Kind mit bester Freundin: "Wir können uns immerhin nicht scheiden lassen."

Pat und Nina sind beste Freunde  und erwarten jetzt gemeinsam ein Baby. Warum sie sich bewusst für Co-Parenting entschieden haben.

» Queere Bar in Kaiserslautern: Zwischen Sichtbarkeit und Sorge

In Kaiserslautern gibt es mit dem "IYKYK" eine queere Bar, die bewusst offen für alle sein will. Für viele aus der Community ist sie trotzdem ein besonderer Ort.

» AfD-Fraktionschef ätzt gegen Aktion des FC Bayern: "Ist das peinlich"

Der FC Bayern München hat sich mit einer Aktion klar gegen Homophobie und Ausgrenzung positioniert. Ein AfD-Politiker kann dies nicht verstehen.

» Organisationen aus ganz Japan fordern Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe

Organisationen aus allen 47 Präfekturen Japans haben sich in Tokyo zusammengeschlossen, um vor den erwarteten Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs erneut die Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe zu fordern. Die Initiative "Yes! Marriage for All" erklärte auf einer Pressekonferenz, dass gleichgeschlechtliche Paare in ganz Japan leben und endlich rechtlich als Familien anerkannt werden müssten.

» Video: Das SchwuZ versucht ein Comeback als Partyreihe

Das SchwuZ startet neu: Rund ein halbes Jahr nach der Schließung des Clubs feiert die queere Institution aus Neukölln am Samstag eine Comebackparty im Metropol in Schöneberg. Es ist der Auftakt für eine neue Partyreihe an wechselnden Orten. Ziel bleibt ein eigener queerer Club in Berlin.

» Von Verfolgung bis Vielfalt: die queeren Geschichten Dortmunds entdecken

Dortmund bekommt ein neues Angebot. Passend zum Pride Month, bietet sanfte-touren.de ab Juni die neue Führung "Dortmunds queere Geschichte" an. Die rund zweistündige, historische Stadttour soll die queere Seite Dortmund beleuchten.

» Queer, politisch, persönlich: Sängerin Wilhelmine zeigt Stärke

Nach einem Jahr Pause hat Wilhelmine ein neues Album veröffentlicht. In "Nur Mut" verarbeitet die Musikerin unter anderem den Tod ihrer Mutter, singt aber auch wieder über gesellschaftliche und politische Themen. Am heutigen "Diversity Day" spielt sie in Hamburg.

18. Mai 2026

» Der Moment, in dem sich etwas beißt

Roby Haak, 22, macht Kunst aus Widersprüchen: zwischen Spiel und Ernst, Anziehung und Abstoßung, Persönlichem und Politischem. Ein Besuch im Atelier.

» Michael Pereira: Von Mobbing und Homophobie zum Mister Gay Europe 2025

Diese Woche steht bei GenZüri Michael Pereira im Fokus. Heute arbeitet er als Kinderarzt am Kispi Zürich und wurde 2025 zum Mr. Gay Europe gewählt. Doch sein Weg dahin war alles andere als einfach.

» Unterstützung für gleichgeschlechtliche Ehe auf 54,3 Prozent gestiegen

Die Unterstützung für die gleichgeschlechtliche Ehe in Taiwan ist auf 54,3 Prozent gestiegen. Dies geht aus einer am Freitag veröffentlichten Umfrage der gemeinnützigen Organisation "Taiwan Equality Campaign (TEC)" hervor. Damit hat sich die Unterstützung im Vergleich zu vor sieben Jahren um 12 Prozentpunkte erhöht.

» Tausende Menschen beim CSD in Flensburg auf der Straße

Laut Veranstalter sind in Flensburg etwa 2.000 Demonstrierende zum Christopher Street Day zusammengekommen. Die Polizei spricht von 1.000 Teilnehmenden.

» 14. Deutscher Diversity-Tag: Rhein-Energie-Stadion leuchtet in Regenbogenfarben

Zahlreiche Kölner Unternehmen und Institutionen beteiligen sich am 19. Mai am Deutschen Diversity-Tag und setzen damit ein Zeichen für Vielfalt am Arbeitsplatz.

» Zehntausende Teilnehmer bei der Brussels Pride

Am Samstag haben wieder zehntausende Menschen an der jährlichen Parade der Schwulen, Lesben und non-binären Menschen in den Straßen Brüssels teilgenommen. Nach dieser bunten und fröhlichen Parade gab es eine ganze Reihe Anschlussveranstaltungen und Konzerte. Es kam aber auch zu Festnahmen und zu Angriffen auf Teilnehmer durch homophobe Gruppierungen.

» Schwul im Schloss: Homosexualität am Hof in Brandenburg  damals und heute

Brandenburg hat viele Schlösser und bei manchen gehörte Homosexualität zum Hof-Leben. Ob in Potsdam-Sanssouci, im Schloss Liebenberg oder an anderen Orten. Ein Quiz durch die Geschichte.

» "Nicht Hand in Hand über die Zeil" - Gewalt gegen queere Menschen bleibt großes Thema

Zum Gedenktag Idahobita* warnt die queere Szene in Frankfurt vor einer wachsender Bedrohung. Gleichzeitig gibt es Appelle, mutig zu bleiben. Gesellschaftliche Sichtbarkeit müsse erkämpft werden.

» Christopher Street Day: Doppelt so viele Teilnehmer an Parade in Euskirchen wie im Vorjahr

Durch rund 800 Teilnehmer sieht sich der Veranstalter, Queer Euskirchen, in seiner Arbeit bestätigt. Auch die Polizei zog ein positives Fazit.

» Drag Queen führt an Tag gegen Queer-Feindlichkeit durch Luzern

80 Prozent der queeren Menschen in der Schweiz müssen sich Beleidigungen anhören, werden belästigt oder sogar körperlich bedroht. Das zeigen Zahlen einer entsprechenden Helpline. Am Sonntag, am Internationalen Tag gegen Homophobie und Transphobie, macht auch die Stadt Luzern auf die Vielfalt aufmerksam.

17. Mai 2026

» Parchim: 100 Polizisten verhindern Aufeinandertreffen von CSD und Neonazi-Demo

Etwa 220 Menschen haben in der Kreisstadt Parchim in Mecklenburg-Vorpommern für Gleichberechtigung und größere Akzeptanz demonstriert. Eine rechtsextreme Gegendemo war ebenfalls angemeldet.