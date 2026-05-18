Ausgewählter Artikel:

» (20.05.2026) WDR

Christian Behr über das Leben als Regenbogenfamilie

Mit Sohn, Tochter und Hund leben Christian und Bjoern Behr im bayrischen Freising. Auf Social Media, wo sie von ihrem Leben als Regenbogenfamilie berichten, sei eine der meistgestellten Fragen "Wer ist denn nun die Mama?", sagt Christian auf WDR 2. Für viele Menschen sei es immer noch schwer zu verstehen, "dass ein Kind Liebe braucht und nicht unbedingt beide Geschlechter", meint er. Mit Steffi Neu spricht er über den Weg zur Familie, die Bedeutung mentaler Gesundheit und die Bühnenshow mit seinem Mann.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

20. Mai 2026

» Eichwalde: Demos um Regenbogenflagge bleiben friedlich

In Eichwalde versammelten sich 100 Menschen, um gegen die Proteste der AfD gegen die Regenbogenflagge zu demonstrieren. Die AfD sieht die Flagge als Symbol politischer Ideologie. Welche Reaktionen dies auslöste und wie die Kundgebung verlief.

» Bald sollst du deinen Schatz "pacsen" können

Nebst Ehe und Konkubinat soll es bald eine dritte Beziehungsform geben: den "Pacte civil de solidarité"  kurz Pacs. Wir sagen dir, was du wissen musst.

» "Das Foto von Flandern": Jeder dritte junge Flame möchte keine Transperson als Freund oder Freundin  Junge Männer vertreten traditionellere Ansichten

Jeder dritte junge Mensch kann sich nicht vorstellen, mit einer trans Person befreundet zu sein. Dies geht aus der von VRT in Auftrag gegebenen Sozialstudie "Das Foto von Flandern" hervor. Der Widerstand gegen Geschlechtervielfalt ist unter jungen Männern deutlich größer. Sie vertreten auch traditionellere Ansichten zur Gleichstellung von Mann und Frau als ältere Generationen.

» Christian Behr über das Leben als Regenbogenfamilie

Mit Sohn, Tochter und Hund leben Christian und Bjoern Behr im bayrischen Freising. Auf Social Media, wo sie von ihrem Leben als Regenbogenfamilie berichten, sei eine der meistgestellten Fragen "Wer ist denn nun die Mama?", sagt Christian auf WDR 2. Für viele Menschen sei es immer noch schwer zu verstehen, "dass ein Kind Liebe braucht und nicht unbedingt beide Geschlechter", meint er. Mit Steffi Neu spricht er über den Weg zur Familie, die Bedeutung mentaler Gesundheit und die Bühnenshow mit seinem Mann.

» Schwules Paar nach Weinfest in Telgte verprügelt

Es sollte ein entspannter Abend auf dem Weinfest werden, doch für zwei Männer endete dieser mit einem Besuch im Krankenhaus.

» Kandidat Cepeda will in Kolumbien Rechte für queere Menschen ausbauen

Präsidentschaftskandidat des Regierungslagers wirbt um Unterstützung für die Wahl am 31. Mai und beschuldigt die Rechte homophober Diskurse und sozialer Ausgrenzung

» Queerfeldein organisiert Pride für mehr Toleranz in St. Vith

Mit der Initiative "Queerfeldein" setzt sich eine junge Gruppe aus St. Vith für mehr Toleranz, Sichtbarkeit und Akzeptanz gegenüber der LGBTQ+-Community ein. Am 18. Juli organisiert die Vereinigung eine bunte Pride durch die Straßen von St. Vith, um ein Zeichen für Offenheit und Vielfalt zu setzen.

19. Mai 2026

» Daniel Günther ist CSD-Schirmherr: Signal vom mittelalten, weißen Hetero-Mann

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther setzt sich gern von seiner CDU ab. Nun ist er als erster Landesvater Schirmherr aller CSDs im Land. S.a.: Schleswig-Holstein: Ministerpräsident wird Schirmherr aller CSDs im Land (11.05.2026)

» Drag Queen erklärt: "Zu laut und zu schrill"? Das steckt wirklich hinter den Klischees

Drag Queen Felicia Diamond spricht im Video über Vorurteile, Schubladendenken und warum Drag weit mehr ist als Glitzer, Glamour und große Auftritte.

» Kind mit bester Freundin: "Wir können uns immerhin nicht scheiden lassen."

Pat und Nina sind beste Freunde  und erwarten jetzt gemeinsam ein Baby. Warum sie sich bewusst für Co-Parenting entschieden haben.

» Queere Bar in Kaiserslautern: Zwischen Sichtbarkeit und Sorge

In Kaiserslautern gibt es mit dem "IYKYK" eine queere Bar, die bewusst offen für alle sein will. Für viele aus der Community ist sie trotzdem ein besonderer Ort.

» AfD-Fraktionschef ätzt gegen Aktion des FC Bayern: "Ist das peinlich"

Der FC Bayern München hat sich mit einer Aktion klar gegen Homophobie und Ausgrenzung positioniert. Ein AfD-Politiker kann dies nicht verstehen.

» Organisationen aus ganz Japan fordern Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe

Organisationen aus allen 47 Präfekturen Japans haben sich in Tokyo zusammengeschlossen, um vor den erwarteten Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs erneut die Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe zu fordern. Die Initiative "Yes! Marriage for All" erklärte auf einer Pressekonferenz, dass gleichgeschlechtliche Paare in ganz Japan leben und endlich rechtlich als Familien anerkannt werden müssten.

» Video: Das SchwuZ versucht ein Comeback als Partyreihe

Das SchwuZ startet neu: Rund ein halbes Jahr nach der Schließung des Clubs feiert die queere Institution aus Neukölln am Samstag eine Comebackparty im Metropol in Schöneberg. Es ist der Auftakt für eine neue Partyreihe an wechselnden Orten. Ziel bleibt ein eigener queerer Club in Berlin.

» Von Verfolgung bis Vielfalt: die queeren Geschichten Dortmunds entdecken

Dortmund bekommt ein neues Angebot. Passend zum Pride Month, bietet sanfte-touren.de ab Juni die neue Führung "Dortmunds queere Geschichte" an. Die rund zweistündige, historische Stadttour soll die queere Seite Dortmund beleuchten.

» Queer, politisch, persönlich: Sängerin Wilhelmine zeigt Stärke

Nach einem Jahr Pause hat Wilhelmine ein neues Album veröffentlicht. In "Nur Mut" verarbeitet die Musikerin unter anderem den Tod ihrer Mutter, singt aber auch wieder über gesellschaftliche und politische Themen. Am heutigen "Diversity Day" spielt sie in Hamburg.

18. Mai 2026

» Der Moment, in dem sich etwas beißt

Roby Haak, 22, macht Kunst aus Widersprüchen: zwischen Spiel und Ernst, Anziehung und Abstoßung, Persönlichem und Politischem. Ein Besuch im Atelier.

» Michael Pereira: Von Mobbing und Homophobie zum Mister Gay Europe 2025

Diese Woche steht bei GenZüri Michael Pereira im Fokus. Heute arbeitet er als Kinderarzt am Kispi Zürich und wurde 2025 zum Mr. Gay Europe gewählt. Doch sein Weg dahin war alles andere als einfach.

» Unterstützung für gleichgeschlechtliche Ehe auf 54,3 Prozent gestiegen

Die Unterstützung für die gleichgeschlechtliche Ehe in Taiwan ist auf 54,3 Prozent gestiegen. Dies geht aus einer am Freitag veröffentlichten Umfrage der gemeinnützigen Organisation "Taiwan Equality Campaign (TEC)" hervor. Damit hat sich die Unterstützung im Vergleich zu vor sieben Jahren um 12 Prozentpunkte erhöht.

» Tausende Menschen beim CSD in Flensburg auf der Straße

Laut Veranstalter sind in Flensburg etwa 2.000 Demonstrierende zum Christopher Street Day zusammengekommen. Die Polizei spricht von 1.000 Teilnehmenden.