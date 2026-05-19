Ausgewählter Artikel:

» (22.05.2026) TAG24

Ex-Ministerin über den Fall Liebich: "Selbstbestimmungsgesetz schnellstmöglich abschaffen"

Durch den Fall Marla-Svenja Liebich kocht die Diskussion über das Selbstbestimmungsgesetz wieder hoch. Kristina Schröder (CDU) will es abschaffen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

22. Mai 2026

» Ex-Ministerin über den Fall Liebich: "Selbstbestimmungsgesetz schnellstmöglich abschaffen"

Durch den Fall Marla-Svenja Liebich kocht die Diskussion über das Selbstbestimmungsgesetz wieder hoch. Kristina Schröder (CDU) will es abschaffen.

» Veranstalter äußern sich  "Wollten die Idee des CSD zu uns holen"

Nachdem der Präsident des Schützenvereins in Kapellen Gerüchte über eine geplante Gegendemo ausräumte, sprechen jetzt auch die Veranstalter der Pride-Parade. Was steckt hinter der Aktion am 6. Juni?

» Hickhack um geplante Dragqueen-Lesung für Kinder

Die einen befürworten solche Aktionen als Zeichen der Vielfalt und Toleranz, andere sehen die Entwicklung ihrer Kinder bedroht. Im Tiroler Kufstein sorgt eine Kinderbuchlesung bereits im Vorfeld für Aufregung  zumindest in den Reihen der FPÖ.

21. Mai 2026

» "Verletzend": Anna wird an Frauentag Zutritt in Café verweigert

Ein Basler Café soll einer trans Frau den Eintritt verweigert haben, da mittwochs bei ihnen designierter Frauentag ist. Die Mitarbeitenden des Cafés widersprechen dem Vorwurf.

» Transfeindlichkeit im Amateurfußball: Zum Zuschauen verdammt

Ein Trainer drängt einen trans* Spieler aus der Berlin-Frauenliga. Das Urteil des Verbandsgerichts sorgt für breiten Widerstand am Spielfeld.

» Daniel-Ryan Spaulding: Pro-israelischer Comedian aus Kanada in Deutschland

"Wenn wir Freiheit, Demokratie und säkulare Werte verteidigen wollen, dann sollten wir alle an der Seite Israels stehen", sagt der Künstler, der auch zum Aktivisten wurde

» Darum hält Jorge González seine Liebe aus der Öffentlichkeit raus

Jorge González steht bei "Let's Dance" seit Jahren für Glamour, Witz und auffällige Auftritte. Über sein Liebesleben spricht der TV-Star nur selten.

» Queer in der Freikirche  Bleiben oder gehen?

In konservativen Freikirchen gelten queere Identitäten häufig als unmoralisch. Menschen, die sich outen, erleben innerhalb der Glaubensgemeinschaft oft Ablehnung. Gibt es Hoffnung auf Veränderung?Reporter Simon Reinker, der selbst 25 Jahre lang Teil freikirchlicher Gemeinschaften war, thematisiert ein Tabuthema: queere Christen in der Freikirche. Dabei geht es um Diskriminierung und Ausgrenzung, aber auch um Hoffnung und Selbstfindung.Lange setzte sich Eve als bibeltreue Hardlinerin gegen queere Menschen ein - bis sie erkannte, dass sie lesbisch ist. Conny entdeckte mit 42 Jahren ihre Bisexualität. Doch kann sie sich in ihrer konservativen Freikirche outen, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen?Die Reportage beleuchtet persönliche Schicksale, theologische Spannungen und den Umgang evangelikaler Freikirchen mit queeren Gläubigen.

» Queersensible Seelsorge in Coburg: Ein Raum ohne Rechtfertigung

Queere Menschen erleben Kirche oft zugleich als Hoffnung und Verletzung. Vikar Ferdinand Brenner möchte das ändern: mit einer queersensiblen Seelsorge in Coburg, die auf Zuhören statt Rechtfertigung setzt.

» Pride-Monat: Das Patriarchat macht vor der queeren Community nicht halt

Der nahende Pride-Monat Juni macht queeres Leben sichtbar  doch Räume nur für Lesben und queere Frauen fehlen

» Shade, Tea, Clocken: Die queere Geschichte hinter unserem Internetslang

Woher kommen Shade, Tea und Clocken wirklich? Die Antwort liegt in der Schwarzen, queeren Ballroom-Kultur  und kaum jemand weiß es.

20. Mai 2026

» Offener Brief an Alice Schwarzer

Liebe Alice Schwarzer, ich glaube nicht, dass viele Menschen verstehen, wie sich trans* Leben anfühlt. Wie es ist, morgens aufzuwachen und noch bevor man überhaupt Kaffee getrunken hat, zu überlegen, ob man heute stark genug ist, um das Haus zu verlassen, ob man den Blicken standhält, dem Gelächter, den vielen dummen Kommentaren, und der Möglichkeit, dass irgendein fremder Mensch wieder plötzlich entscheidet, dass man keine Person, sondern ein Problem ist.

» Eichwalde: Demos um Regenbogenflagge bleiben friedlich

In Eichwalde versammelten sich 100 Menschen, um gegen die Proteste der AfD gegen die Regenbogenflagge zu demonstrieren. Die AfD sieht die Flagge als Symbol politischer Ideologie. Welche Reaktionen dies auslöste und wie die Kundgebung verlief.

» Bald sollst du deinen Schatz "pacsen" können

Nebst Ehe und Konkubinat soll es bald eine dritte Beziehungsform geben: den "Pacte civil de solidarité"  kurz Pacs. Wir sagen dir, was du wissen musst.

» "Das Foto von Flandern": Jeder dritte junge Flame möchte keine Transperson als Freund oder Freundin  Junge Männer vertreten traditionellere Ansichten

Jeder dritte junge Mensch kann sich nicht vorstellen, mit einer trans Person befreundet zu sein. Dies geht aus der von VRT in Auftrag gegebenen Sozialstudie "Das Foto von Flandern" hervor. Der Widerstand gegen Geschlechtervielfalt ist unter jungen Männern deutlich größer. Sie vertreten auch traditionellere Ansichten zur Gleichstellung von Mann und Frau als ältere Generationen.

» Christian Behr über das Leben als Regenbogenfamilie

Mit Sohn, Tochter und Hund leben Christian und Bjoern Behr im bayrischen Freising. Auf Social Media, wo sie von ihrem Leben als Regenbogenfamilie berichten, sei eine der meistgestellten Fragen "Wer ist denn nun die Mama?", sagt Christian auf WDR 2. Für viele Menschen sei es immer noch schwer zu verstehen, "dass ein Kind Liebe braucht und nicht unbedingt beide Geschlechter", meint er. Mit Steffi Neu spricht er über den Weg zur Familie, die Bedeutung mentaler Gesundheit und die Bühnenshow mit seinem Mann.

» Schwules Paar nach Weinfest in Telgte verprügelt

Es sollte ein entspannter Abend auf dem Weinfest werden, doch für zwei Männer endete dieser mit einem Besuch im Krankenhaus.

» Kandidat Cepeda will in Kolumbien Rechte für queere Menschen ausbauen

Präsidentschaftskandidat des Regierungslagers wirbt um Unterstützung für die Wahl am 31. Mai und beschuldigt die Rechte homophober Diskurse und sozialer Ausgrenzung

» Queerfeldein organisiert Pride für mehr Toleranz in St. Vith

Mit der Initiative "Queerfeldein" setzt sich eine junge Gruppe aus St. Vith für mehr Toleranz, Sichtbarkeit und Akzeptanz gegenüber der LGBTQ+-Community ein. Am 18. Juli organisiert die Vereinigung eine bunte Pride durch die Straßen von St. Vith, um ein Zeichen für Offenheit und Vielfalt zu setzen.

19. Mai 2026

» Daniel Günther ist CSD-Schirmherr: Signal vom mittelalten, weißen Hetero-Mann

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther setzt sich gern von seiner CDU ab. Nun ist er als erster Landesvater Schirmherr aller CSDs im Land. S.a.: Schleswig-Holstein: Ministerpräsident wird Schirmherr aller CSDs im Land (11.05.2026)