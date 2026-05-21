Ausgewählter Artikel:

» (23.05.2026) Legal Tribune Online

Wenn Mis­gen­dern zur unwahren Tat­sa­chen­be­haup­tung wird

Trans Personen mit dem falschen Geschlecht zu bezeichnen, ist meist unzulässig. Es kann sogar eine falsche Tatsachenbehauptung sein, sagte nun das OLG Frankfurt im Fall von Nius.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

23. Mai 2026

» "Regenbogenfahne ist Zeichen von Respekt, nicht Provokation"

Mit Empörung und völligem Unverständnis reagiert die Soziale Mitte der SVP auf die Aussagen von Vizelandeshauptmann Marco Galateo, wonach er die Pressekonferenz verlassen werde, sobald im Landhaus die Regenbogenfahne aufgehängt wird.

» 40 Tage Freiheitsstrafe auf Bewährung nach Drohungen gegen Pride-Veranstaltung in Sonderburg

Das Gericht in Sonderburg hat zwei Männer zu 60 Tagen gemeinnütziger Arbeit verurteilt, weil sie online damit drohten, Teilnehmende der Pride-Parade zu überfahren. LGBTQ+ Sonderburg hofft, dass das Urteil andere dazu bringt, über ihr Verhalten in Kommentarspalten nachzudenken.

» Zürcher Kinder gestalten Bänkli  Unbekannte versprayen es

Drittklässler in Stäfa ZH haben ein "Friedens"-Bänkli gestaltet. Nun wurde es mit schwarzen Sprayereien verunstaltet.

» "Absolut inakzeptabel": Braunschweiger Polizei bestraft Beleidigungen zum Diversity-Tag

Die Polizei zeigt Flagge  und kassiert zu einem entsprechenden Social-Media-Beitrag beleidigende Kommentare. Die Beamten reagieren empört.

» "Pussyking and The Pirates": Was kann der queere Theater-Abend?

Alle an Bord! Am Freitagabend feierte das Theater Magdeburg Premiere der Performance "Pussyking and The Pirates".

» Zwischen Weltstar und Therapie: Fotograf Andreas Hellmann aus Forchheim über Coming-Outs

Forchheim  Zwischen Weltstars wie Pink und persönlichen Krisen: Fotograf Andreas Hellmann aus Forchheim spricht offen über Erfolg, Coming-out, Depressionen und seinen Weg zur Selbstakzeptanz  in der neusten Folge des Podcasts "Mit.Menschen".

» Wenn Mis­gen­dern zur unwahren Tat­sa­chen­be­haup­tung wird

Trans Personen mit dem falschen Geschlecht zu bezeichnen, ist meist unzulässig. Es kann sogar eine falsche Tatsachenbehauptung sein, sagte nun das OLG Frankfurt im Fall von Nius.

» Nirgendwo existieren: Queere und trans Afghanen auf der Flucht

Eine Flucht soll Menschen aus der Gefahr in Sicherheit bringen. Für queere und trans afghanische Menschen tut sie das nicht sondern führt sie vom Gesetz der Taliban, zu familiärer Kontrolle, zu regionalen Abschieberegimen, zu bürokratischer Gleichgültigkeit. Eine Kette ohne Moment der Ankunft.

» Segnungen: Mitverfasser verteidigt Handreichung gegen Angriffe

Der ehemalige Ordenspriester Stefan Diefenbach war am Dokument "Segen gibt der Liebe Kraft" beteiligt. Was er den Kritikern entgegnet.

» Rechtsoffen, homophob? Elli Berlin wehren sich, Polizei ermittelt

Elli Berlin äußern sich ausführlich zu Vorwürfen, sich nicht von rechtsoffenen und homophoben Künstlern abzugrenzen. Die Polizei ermittelt.

» Zeichen für Vielfalt: Esch plant einen Regenbogenweg

Esch will Vielfalt sichtbar machen: Als Zeichen der Solidarität mit Niederanven soll auch in der Minettemetropole ein Regenbogenweg entstehen. Eine entsprechende Resolution gegen Hassrede gegenüber LGBTIQ+-Menschen wurde im Gemeinderat mit breiter Mehrheit angenommen.

» Viele Ängste auf dem CSD: Gewalt und Attacken bei Pride-Paraden

Rund 250 Christopher-Street-Days stehen 2026 an  so viele wie nie zuvor. Doch die Angst vor Angriffen wächst. Warum queere Verbände trotzdem zur Teilnahme aufrufen.

» Nach queerem Bibel-Heft: Bibelwerk beklagt Hass und Hetze

Diskussionen über queere Themen polarisieren weiter innerhalb der Kirche. Nun sieht sich auch das Katholische Bibelwerk wegen seiner neuen Ausgabe zur queeren Bibelauslegung mit Hass und Hetze konfrontiert.

» Erste queere Parade an der Müritz: Veranstalter erleben schon Gegenwind

Erstmals wird ein Christopher Street Day durch Waren ziehen. Im Juni wollen die Organisatoren Sichtbarkeit für queere Menschen schaffen. Anfeindungen sind für sie Alltag.

22. Mai 2026

» Ex-Ministerin über den Fall Liebich: "Selbstbestimmungsgesetz schnellstmöglich abschaffen"

Durch den Fall Marla-Svenja Liebich kocht die Diskussion über das Selbstbestimmungsgesetz wieder hoch. Kristina Schröder (CDU) will es abschaffen.

» Veranstalter äußern sich  "Wollten die Idee des CSD zu uns holen"

Nachdem der Präsident des Schützenvereins in Kapellen Gerüchte über eine geplante Gegendemo ausräumte, sprechen jetzt auch die Veranstalter der Pride-Parade. Was steckt hinter der Aktion am 6. Juni?

» Hickhack um geplante Dragqueen-Lesung für Kinder

Die einen befürworten solche Aktionen als Zeichen der Vielfalt und Toleranz, andere sehen die Entwicklung ihrer Kinder bedroht. Im Tiroler Kufstein sorgt eine Kinderbuchlesung bereits im Vorfeld für Aufregung  zumindest in den Reihen der FPÖ.

21. Mai 2026

» "Verletzend": Anna wird an Frauentag Zutritt in Café verweigert

Ein Basler Café soll einer trans Frau den Eintritt verweigert haben, da mittwochs bei ihnen designierter Frauentag ist. Die Mitarbeitenden des Cafés widersprechen dem Vorwurf.

» Transfeindlichkeit im Amateurfußball: Zum Zuschauen verdammt

Ein Trainer drängt einen trans* Spieler aus der Berlin-Frauenliga. Das Urteil des Verbandsgerichts sorgt für breiten Widerstand am Spielfeld.

» Daniel-Ryan Spaulding: Pro-israelischer Comedian aus Kanada in Deutschland

"Wenn wir Freiheit, Demokratie und säkulare Werte verteidigen wollen, dann sollten wir alle an der Seite Israels stehen", sagt der Künstler, der auch zum Aktivisten wurde