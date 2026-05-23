Ausgewählter Artikel:

» (24.05.2026) Abendzeitung

"Tut mir leid, aber das ist wirklich dekadent": So sieht ein Münchner Autor die Stadt jetzt

Der Münchner Schriftsteller Hans Pleschinski über die wilden 80er im Gärtnerplatzviertel, Münchens queere Szene und den Glanz des 18. Jahrhunderts. S.a.: Erinnerungen eines Davongekommenen (23.05.2026)

Die neusten Meldungen der Presseschau:

24. Mai 2026

» Langjährige Partnerschaft und Polyamorie: Du und ich und das Dazwischen

Seit 38 Jahren ist unsere Autorin in einer Beziehung, obwohl Monogamie ihr nicht entspricht. Mit Mitte 60 stellt sie ihrem Mann ein letztes Mal diese eine große Frage.

» Brutaler Angriff nach fingiertem Date: Queerer Sänger Leopold in Berliner Wohnung überfallen

Über die Dating-Plattform Grindr vereinbart der queere Sänger Leopold ein Treffen in seiner Wohnung, wenig später wird er von drei Männern brutal überfallen. In einem Video berichtet er davon.

» "Tut mir leid, aber das ist wirklich dekadent": So sieht ein Münchner Autor die Stadt jetzt

Der Münchner Schriftsteller Hans Pleschinski über die wilden 80er im Gärtnerplatzviertel, Münchens queere Szene und den Glanz des 18. Jahrhunderts. S.a.: Erinnerungen eines Davongekommenen (23.05.2026)

» Wie wir uns einen Namen machen

Namen sind Ausdruck von Individualität, geben aber auch Hinweis auf sozialen Hintergrund. Zumeist bestimmen Eltern den Vornamen ihrer Kinder, die Nachnamen werden vererbt. Doch manche Menschen bestimmen selbst, wie sie heißen  und "machen sich so einen Namen", wie es vor Kurzem bei einem Vortrag in Wien hieß.

» Gerät die kirchliche Lehre zur Homosexualität ins Wanken?

Ändert die Kirche ihre Morallehre, dann geschieht das oft im Verborgenen. So auch im "Zwischenbericht der Studiengruppe 9" der Weltsynode. Darin wurde das Thema homosexuelle Paare positiv beleuchtet. Seither wird darüber debattiert.

» Model Lucy Hellenbrecht über "härtesten Tag" in ihrem Leben

"Ihr wollte wissen, was der härteste Tag in meinem Leben war? Das kann ich euch gerne sagen": Mit diesen Worten beginnt das jüngste Instagram-Reel von Model und Influencerin Lucy Hellenbrecht (27, "Germany's Next Topmodel").

» Organisator von queerem Jugendtreff und CSD: "Hat mich bestärkt, dass man nicht alleine ist"

Nico Heidl aus Bad Sooden-Allendorf setzt sich dafür ein, queere Menschen sichtbar zu machen. Der 25-Jährige spricht über sein Herzensanliegen.

» Hannover: Tausende feiern CSD

Nach Angaben der Polizei haben rund 10.000 Menschen an der CSD-Demo unter dem Motto "Gleichberechtigt. Selbstbestimmt. Queer." teilgenommen.

23. Mai 2026

» "Regenbogenfahne ist Zeichen von Respekt, nicht Provokation"

Mit Empörung und völligem Unverständnis reagiert die Soziale Mitte der SVP auf die Aussagen von Vizelandeshauptmann Marco Galateo, wonach er die Pressekonferenz verlassen werde, sobald im Landhaus die Regenbogenfahne aufgehängt wird.

» 40 Tage Freiheitsstrafe auf Bewährung nach Drohungen gegen Pride-Veranstaltung in Sonderburg

Das Gericht in Sonderburg hat zwei Männer zu 60 Tagen gemeinnütziger Arbeit verurteilt, weil sie online damit drohten, Teilnehmende der Pride-Parade zu überfahren. LGBTQ+ Sonderburg hofft, dass das Urteil andere dazu bringt, über ihr Verhalten in Kommentarspalten nachzudenken.

» Zürcher Kinder gestalten Bänkli  Unbekannte versprayen es

Drittklässler in Stäfa ZH haben ein "Friedens"-Bänkli gestaltet. Nun wurde es mit schwarzen Sprayereien verunstaltet.

» "Absolut inakzeptabel": Braunschweiger Polizei bestraft Beleidigungen zum Diversity-Tag

Die Polizei zeigt Flagge  und kassiert zu einem entsprechenden Social-Media-Beitrag beleidigende Kommentare. Die Beamten reagieren empört.

» "Pussyking and The Pirates": Was kann der queere Theater-Abend?

Alle an Bord! Am Freitagabend feierte das Theater Magdeburg Premiere der Performance "Pussyking and The Pirates".

» Zwischen Weltstar und Therapie: Fotograf Andreas Hellmann aus Forchheim über Coming-Outs

Forchheim  Zwischen Weltstars wie Pink und persönlichen Krisen: Fotograf Andreas Hellmann aus Forchheim spricht offen über Erfolg, Coming-out, Depressionen und seinen Weg zur Selbstakzeptanz  in der neusten Folge des Podcasts "Mit.Menschen".

» Wenn Mis­gen­dern zur unwahren Tat­sa­chen­be­haup­tung wird

Trans Personen mit dem falschen Geschlecht zu bezeichnen, ist meist unzulässig. Es kann sogar eine falsche Tatsachenbehauptung sein, sagte nun das OLG Frankfurt im Fall von Nius.

» Nirgendwo existieren: Queere und trans Afghanen auf der Flucht

Eine Flucht soll Menschen aus der Gefahr in Sicherheit bringen. Für queere und trans afghanische Menschen tut sie das nicht sondern führt sie vom Gesetz der Taliban, zu familiärer Kontrolle, zu regionalen Abschieberegimen, zu bürokratischer Gleichgültigkeit. Eine Kette ohne Moment der Ankunft.

» Segnungen: Mitverfasser verteidigt Handreichung gegen Angriffe

Der ehemalige Ordenspriester Stefan Diefenbach war am Dokument "Segen gibt der Liebe Kraft" beteiligt. Was er den Kritikern entgegnet.

» Rechtsoffen, homophob? Elli Berlin wehren sich, Polizei ermittelt

Elli Berlin äußern sich ausführlich zu Vorwürfen, sich nicht von rechtsoffenen und homophoben Künstlern abzugrenzen. Die Polizei ermittelt.

» Zeichen für Vielfalt: Esch plant einen Regenbogenweg

Esch will Vielfalt sichtbar machen: Als Zeichen der Solidarität mit Niederanven soll auch in der Minettemetropole ein Regenbogenweg entstehen. Eine entsprechende Resolution gegen Hassrede gegenüber LGBTIQ+-Menschen wurde im Gemeinderat mit breiter Mehrheit angenommen.

» Viele Ängste auf dem CSD: Gewalt und Attacken bei Pride-Paraden

Rund 250 Christopher-Street-Days stehen 2026 an  so viele wie nie zuvor. Doch die Angst vor Angriffen wächst. Warum queere Verbände trotzdem zur Teilnahme aufrufen.