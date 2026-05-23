Ausgewählter Artikel:

» (25.05.2026) TAG24

Heute vor 131 Jahren: Oscar Wildes harte Strafe wegen Liebe und Identität

Heute vor 131 Jahren, am 25. Mai 1895, wurde ein gefeierter Schriftsteller zu einem verurteilten Strafgefangenen. Der Prozess gegen Oscar Wilde erschütterte die britische Öffentlichkeit. Ausgelöst durch einen persönlichen Konflikt und getragen von den strengen Moralvorstellungen der Zeit, entwickelte sich der Fall zu einem der bekanntesten Justizskandale des viktorianischen Englands.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

25. Mai 2026

» Haider auf Straße verprügelt: "Weil ich schwul war"

So offen hat man TV-Star Alfons Haider wohl selten erlebt. Im Podcast "Mindgames" spricht der Entertainer über die dunkelsten Momente seines Lebens.

» Heute vor 131 Jahren: Oscar Wildes harte Strafe wegen Liebe und Identität

Heute vor 131 Jahren, am 25. Mai 1895, wurde ein gefeierter Schriftsteller zu einem verurteilten Strafgefangenen. Der Prozess gegen Oscar Wilde erschütterte die britische Öffentlichkeit. Ausgelöst durch einen persönlichen Konflikt und getragen von den strengen Moralvorstellungen der Zeit, entwickelte sich der Fall zu einem der bekanntesten Justizskandale des viktorianischen Englands.

» Schwuler im Senegal: "Ich will nur weit weg von hier"

Schwule im Senegal werden neu härter bestraft. Viele fliehen, andere verstecken sich. Begegnung mit einem Betroffenen.

» Nach massiven queerfeindlichen Angriffen: DAS fordert ein Queer-Berater jetzt

Queerfeindliche Gewalt nimmt in Hamburg und Deutschland weiter zu. Ein Queer-Berater wird gegenüber unserer Redaktion deutlich.

24. Mai 2026

» Warum man "Germany's Next Topmodel" auch als Feministin lieben kann

Die Show bietet vor allem Frauen, trans Menschen und Gays eine Chance, der Durchschnittsmann spielt nur eine Nebenrolle. Gut so, sagt unsere Autorin.

» Langjährige Partnerschaft und Polyamorie: Du und ich und das Dazwischen

Seit 38 Jahren ist unsere Autorin in einer Beziehung, obwohl Monogamie ihr nicht entspricht. Mit Mitte 60 stellt sie ihrem Mann ein letztes Mal diese eine große Frage.

» Brutaler Angriff nach fingiertem Date: Queerer Sänger Leopold in Berliner Wohnung überfallen

Über die Dating-Plattform Grindr vereinbart der queere Sänger Leopold ein Treffen in seiner Wohnung, wenig später wird er von drei Männern brutal überfallen. In einem Video berichtet er davon.

» "Tut mir leid, aber das ist wirklich dekadent": So sieht ein Münchner Autor die Stadt jetzt

Der Münchner Schriftsteller Hans Pleschinski über die wilden 80er im Gärtnerplatzviertel, Münchens queere Szene und den Glanz des 18. Jahrhunderts. S.a.: Erinnerungen eines Davongekommenen (23.05.2026)

» Wie wir uns einen Namen machen

Namen sind Ausdruck von Individualität, geben aber auch Hinweis auf sozialen Hintergrund. Zumeist bestimmen Eltern den Vornamen ihrer Kinder, die Nachnamen werden vererbt. Doch manche Menschen bestimmen selbst, wie sie heißen  und "machen sich so einen Namen", wie es vor Kurzem bei einem Vortrag in Wien hieß.

» Gerät die kirchliche Lehre zur Homosexualität ins Wanken?

Ändert die Kirche ihre Morallehre, dann geschieht das oft im Verborgenen. So auch im "Zwischenbericht der Studiengruppe 9" der Weltsynode. Darin wurde das Thema homosexuelle Paare positiv beleuchtet. Seither wird darüber debattiert.

» Model Lucy Hellenbrecht über "härtesten Tag" in ihrem Leben

"Ihr wollte wissen, was der härteste Tag in meinem Leben war? Das kann ich euch gerne sagen": Mit diesen Worten beginnt das jüngste Instagram-Reel von Model und Influencerin Lucy Hellenbrecht (27, "Germany's Next Topmodel").

» Organisator von queerem Jugendtreff und CSD: "Hat mich bestärkt, dass man nicht alleine ist"

Nico Heidl aus Bad Sooden-Allendorf setzt sich dafür ein, queere Menschen sichtbar zu machen. Der 25-Jährige spricht über sein Herzensanliegen.

» Hannover: Tausende feiern CSD

Nach Angaben der Polizei haben rund 10.000 Menschen an der CSD-Demo unter dem Motto "Gleichberechtigt. Selbstbestimmt. Queer." teilgenommen.

23. Mai 2026

» "Regenbogenfahne ist Zeichen von Respekt, nicht Provokation"

Mit Empörung und völligem Unverständnis reagiert die Soziale Mitte der SVP auf die Aussagen von Vizelandeshauptmann Marco Galateo, wonach er die Pressekonferenz verlassen werde, sobald im Landhaus die Regenbogenfahne aufgehängt wird.

» 40 Tage Freiheitsstrafe auf Bewährung nach Drohungen gegen Pride-Veranstaltung in Sonderburg

Das Gericht in Sonderburg hat zwei Männer zu 60 Tagen gemeinnütziger Arbeit verurteilt, weil sie online damit drohten, Teilnehmende der Pride-Parade zu überfahren. LGBTQ+ Sonderburg hofft, dass das Urteil andere dazu bringt, über ihr Verhalten in Kommentarspalten nachzudenken.

» Zürcher Kinder gestalten Bänkli  Unbekannte versprayen es

Drittklässler in Stäfa ZH haben ein "Friedens"-Bänkli gestaltet. Nun wurde es mit schwarzen Sprayereien verunstaltet.

» "Absolut inakzeptabel": Braunschweiger Polizei bestraft Beleidigungen zum Diversity-Tag

Die Polizei zeigt Flagge  und kassiert zu einem entsprechenden Social-Media-Beitrag beleidigende Kommentare. Die Beamten reagieren empört.

» "Pussyking and The Pirates": Was kann der queere Theater-Abend?

Alle an Bord! Am Freitagabend feierte das Theater Magdeburg Premiere der Performance "Pussyking and The Pirates".

» Zwischen Weltstar und Therapie: Fotograf Andreas Hellmann aus Forchheim über Coming-Outs

Forchheim  Zwischen Weltstars wie Pink und persönlichen Krisen: Fotograf Andreas Hellmann aus Forchheim spricht offen über Erfolg, Coming-out, Depressionen und seinen Weg zur Selbstakzeptanz  in der neusten Folge des Podcasts "Mit.Menschen".

» Wenn Mis­gen­dern zur unwahren Tat­sa­chen­be­haup­tung wird

Trans Personen mit dem falschen Geschlecht zu bezeichnen, ist meist unzulässig. Es kann sogar eine falsche Tatsachenbehauptung sein, sagte nun das OLG Frankfurt im Fall von Nius.