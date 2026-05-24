Ausgewählter Artikel:

» (27.05.2026) evangelisch.de

Wir müssen über Suizide von queeren Menschen sprechen!

Das Sprechen über Suizide kann Leben retten. Mit einem verantwortungsvollen Umgang können wir Betroffenen helfen, einen Ausweg zu finden, schreibt evangelisch.de-Blogger und Psychotherapeut Christian Höller

Die neusten Meldungen der Presseschau:

27. Mai 2026

» "Unsere Drag-Queen wurde am Hauptbahnhof lautstark angepöbelt"

Der Ulmer CSD feiert ein Jubiläum und wächst zur Großveranstaltung heran. Höhepunkt ist die Parade am 20. Juni.

» Wir müssen über Suizide von queeren Menschen sprechen!

Das Sprechen über Suizide kann Leben retten. Mit einem verantwortungsvollen Umgang können wir Betroffenen helfen, einen Ausweg zu finden, schreibt evangelisch.de-Blogger und Psychotherapeut Christian Höller

» CSD Gießen: Aktivisten setzen auf kämpferisches Zeichen statt Kommerz

Am Samstag findet zum zweiten Mal der selbstorganisierte Christopher-Street-Day in Gießen statt. Anders als bei großen Pride-Paraden sollen keine Lkw von Konzernen mitfahren.

» Geschwärzte Stellen im Reich der Vampire

Russlands Behörden verbieten immer mehr Bücher. Es trifft vor allem Titel, deren Inhalt mit den neuen repressiven Gesetzen kollidiert.

26. Mai 2026

» LGBTQ-Verfolgung Uganda: "Sie machen uns zum Sündenbock"

Seit 2023 droht in Uganda bei "schwerer Homosexualität" die Todesstrafe. Hans Senfuma lebt offen schwul in Kampala  und kämpft täglich ums Überleben.

» Dotan: Offene Worte über sein Coming-out und seinen Freund

2025 veröffentlichte Dotan seine Single "Last Goodbyes". Darin verarbeitet der Sänger den Tod seiner besten Freundin, die vor 19 Jahren verstarb. Mit GALA hat Dotan jetzt über Abschiede, Neuanfänge und die Liebe seines Lebens gesprochen.

» Queere Debatten: Nicht hetero zu sein, ist noch nicht poltisch

Queersein alleine ist nicht automatisch emanzipatorisch. Denn politisches Potenzial entsteht nur dort, wo es um mehr geht, als private Lebensführung.

» Keine weiteren Regenbogenbänke für Halle: Stadt findet keine Sponsoren

Vor 4 Jahren klang alles nach einer vielversprechenden, bunten Initiative. Auf Antrag der Fraktion "Hauptsache Halle" hat der der hallesche Stadtrat am 27. April 2022 beschlossen, im Stadtgebiet zusätzliche Sitzbänke aufzustellen und diese in den Farben der Regenbogenflagge zu gestalten.

» Ist schwul-lesbisches Stadtfest in Schöneberg in Gefahr?

Baustellen im Schöneberger Regenbogen-Kiez könnten Berlins schwul-lesbisches Stadtfest gefährden. Der Queer-Beauftragte des Senats schlägt Alarm.

25. Mai 2026

» Haider auf Straße verprügelt: "Weil ich schwul war"

So offen hat man TV-Star Alfons Haider wohl selten erlebt. Im Podcast "Mindgames" spricht der Entertainer über die dunkelsten Momente seines Lebens.

» Heute vor 131 Jahren: Oscar Wildes harte Strafe wegen Liebe und Identität

Heute vor 131 Jahren, am 25. Mai 1895, wurde ein gefeierter Schriftsteller zu einem verurteilten Strafgefangenen. Der Prozess gegen Oscar Wilde erschütterte die britische Öffentlichkeit. Ausgelöst durch einen persönlichen Konflikt und getragen von den strengen Moralvorstellungen der Zeit, entwickelte sich der Fall zu einem der bekanntesten Justizskandale des viktorianischen Englands.

» Schwuler im Senegal: "Ich will nur weit weg von hier"

Schwule im Senegal werden neu härter bestraft. Viele fliehen, andere verstecken sich. Begegnung mit einem Betroffenen.

» Nach massiven queerfeindlichen Angriffen: DAS fordert ein Queer-Berater jetzt

Queerfeindliche Gewalt nimmt in Hamburg und Deutschland weiter zu. Ein Queer-Berater wird gegenüber unserer Redaktion deutlich.

24. Mai 2026

» Warum man "Germany's Next Topmodel" auch als Feministin lieben kann

Die Show bietet vor allem Frauen, trans Menschen und Gays eine Chance, der Durchschnittsmann spielt nur eine Nebenrolle. Gut so, sagt unsere Autorin.

» Langjährige Partnerschaft und Polyamorie: Du und ich und das Dazwischen

Seit 38 Jahren ist unsere Autorin in einer Beziehung, obwohl Monogamie ihr nicht entspricht. Mit Mitte 60 stellt sie ihrem Mann ein letztes Mal diese eine große Frage.

» Brutaler Angriff nach fingiertem Date: Queerer Sänger Leopold in Berliner Wohnung überfallen

Über die Dating-Plattform Grindr vereinbart der queere Sänger Leopold ein Treffen in seiner Wohnung, wenig später wird er von drei Männern brutal überfallen. In einem Video berichtet er davon.

» "Tut mir leid, aber das ist wirklich dekadent": So sieht ein Münchner Autor die Stadt jetzt

Der Münchner Schriftsteller Hans Pleschinski über die wilden 80er im Gärtnerplatzviertel, Münchens queere Szene und den Glanz des 18. Jahrhunderts. S.a.: Erinnerungen eines Davongekommenen (23.05.2026)

» Wie wir uns einen Namen machen

Namen sind Ausdruck von Individualität, geben aber auch Hinweis auf sozialen Hintergrund. Zumeist bestimmen Eltern den Vornamen ihrer Kinder, die Nachnamen werden vererbt. Doch manche Menschen bestimmen selbst, wie sie heißen  und "machen sich so einen Namen", wie es vor Kurzem bei einem Vortrag in Wien hieß.

» Gerät die kirchliche Lehre zur Homosexualität ins Wanken?

Ändert die Kirche ihre Morallehre, dann geschieht das oft im Verborgenen. So auch im "Zwischenbericht der Studiengruppe 9" der Weltsynode. Darin wurde das Thema homosexuelle Paare positiv beleuchtet. Seither wird darüber debattiert.

» Model Lucy Hellenbrecht über "härtesten Tag" in ihrem Leben

"Ihr wollte wissen, was der härteste Tag in meinem Leben war? Das kann ich euch gerne sagen": Mit diesen Worten beginnt das jüngste Instagram-Reel von Model und Influencerin Lucy Hellenbrecht (27, "Germany's Next Topmodel").