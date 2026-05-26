Ausgewählter Artikel:

» (28.05.2026) GQ

Pride Month 2026: Schauspieler Jeremy Pope verrät, was er selbst für mehr Sichtbarkeit tut

Der Schauspieler, Sänger und Produzent hat gelernt, nicht auf andere zu warten, sondern selbst in Erscheinung zu treten. Im Interview erklärt er sein Vorgehen

Die neusten Meldungen der Presseschau:

28. Mai 2026

» Pride Month 2026: Schauspieler Jeremy Pope verrät, was er selbst für mehr Sichtbarkeit tut

Der Schauspieler, Sänger und Produzent hat gelernt, nicht auf andere zu warten, sondern selbst in Erscheinung zu treten. Im Interview erklärt er sein Vorgehen

» Ein Jahr Queerbeauftragte Sophie Koch: Das Scharnier klemmt

Queerpolitische Themen werden in der Großen Koalition kleingeschrieben. Das macht den Job der Queerbeauftragten besonders wichtig - und schwierig.

» Rechtsextremistin zeigt PRO-Autorin an  wegen Selbstbestimmungsgesetz

Die Rechtsextremistin Marla Svenja Liebich änderte ihren einst männlichen Geschlechtseintrag mithilfe des Selbstbestimmungsgesetzes. PRO berichtete  und wurde von der Neonazi angezeigt. Ein persönlicher Rückblick auf einen kuriosen Fall.

» Mann oder Frau  jeder, wie er will?

Jan Fleischhauer meint: Das Selbstbestimmungsgesetz ist schlecht gemacht und lädt zu Missbrauch ein. Grünen-Politikerin Nyke Slawik hält dagegen: Es schützt Würde und Freiheit von trans Menschen.

» Magnus Osterkamp und sein Coming-out auf dem Land

Mit 13 Jahren hatte er sein Coming-out. Mitten auf dem Land, in einer erzkatholischen Schule. Heute will er anderen Mut machen.

» Pride in Rom schließt jüdische LGBTQ-Organisationen aus

Die Organisatoren der Rome Pride Parade verbannen jüdische LGBTQ-Gruppen, die sich nicht von einem angeblichen Völkermord in Gaza distanzieren

» Jetzt ist es offiziell: Nadia Brönimann ist wieder ein Mann

Chris Brönimann hat seinen Namen und Geschlecht amtlich ändern lassen. Brönimann galt einst als eine der bekanntesten Trans-Personen der Schweiz.

» Kirchenpredigten in den USA oft politisch

In vielen US-Kirchen wird von der Kanzel über Reizthemen gesprochen: Eine neue Studie zeigt, dass Pastoren häufig zu Abtreibung, Israel, Homosexualität und Einwanderung Stellung beziehen  meist mit klarer Haltung.

» Präsident gegen eingetragene Partnerschaften

In Polen zeichnet sich ein Konflikt um die geplante Einführung eingetragener Partnerschaften ab. Der Chef des Präsidialamtes, Paweł Szefernaker, erklärte, Präsident Karol Nawrocki werde einer Legalisierung solcher Partnerschaften nicht zustimmen.

» Was ich von Olivia Jones über meine queere Tochter gelernt habe

LGBTQ+-Jugendliche brauchen Eltern, die bedingungslos hinter ihnen stehen. Warum das Biopic über die Travestie-Ikone Olivia Jones Müttern und Vätern helfen kann, solche Kinder besser zu verstehen - und selbst daran zu wachsen

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» Queere Kollektive tanzen für die Hoffnung

Die Veranstalter-Teams Tuntopia und Impuls laden ihre Gäste ein zu Techno und Schlager gegen die Ohnmacht der Gegenwart.

27. Mai 2026

» "Unsere Drag-Queen wurde am Hauptbahnhof lautstark angepöbelt"

Der Ulmer CSD feiert ein Jubiläum und wächst zur Großveranstaltung heran. Höhepunkt ist die Parade am 20. Juni.

» Wir müssen über Suizide von queeren Menschen sprechen!

Das Sprechen über Suizide kann Leben retten. Mit einem verantwortungsvollen Umgang können wir Betroffenen helfen, einen Ausweg zu finden, schreibt evangelisch.de-Blogger und Psychotherapeut Christian Höller

» CSD Gießen: Aktivisten setzen auf kämpferisches Zeichen statt Kommerz

Am Samstag findet zum zweiten Mal der selbstorganisierte Christopher-Street-Day in Gießen statt. Anders als bei großen Pride-Paraden sollen keine Lkw von Konzernen mitfahren.

» Geschwärzte Stellen im Reich der Vampire

Russlands Behörden verbieten immer mehr Bücher. Es trifft vor allem Titel, deren Inhalt mit den neuen repressiven Gesetzen kollidiert.

26. Mai 2026

» LGBTQ-Verfolgung Uganda: "Sie machen uns zum Sündenbock"

Seit 2023 droht in Uganda bei "schwerer Homosexualität" die Todesstrafe. Hans Senfuma lebt offen schwul in Kampala  und kämpft täglich ums Überleben.

» Dotan: Offene Worte über sein Coming-out und seinen Freund

2025 veröffentlichte Dotan seine Single "Last Goodbyes". Darin verarbeitet der Sänger den Tod seiner besten Freundin, die vor 19 Jahren verstarb. Mit GALA hat Dotan jetzt über Abschiede, Neuanfänge und die Liebe seines Lebens gesprochen.

» Queere Debatten: Nicht hetero zu sein, ist noch nicht poltisch

Queersein alleine ist nicht automatisch emanzipatorisch. Denn politisches Potenzial entsteht nur dort, wo es um mehr geht, als private Lebensführung.

» Keine weiteren Regenbogenbänke für Halle: Stadt findet keine Sponsoren

Vor 4 Jahren klang alles nach einer vielversprechenden, bunten Initiative. Auf Antrag der Fraktion "Hauptsache Halle" hat der der hallesche Stadtrat am 27. April 2022 beschlossen, im Stadtgebiet zusätzliche Sitzbänke aufzustellen und diese in den Farben der Regenbogenflagge zu gestalten.

» Ist schwul-lesbisches Stadtfest in Schöneberg in Gefahr?

Baustellen im Schöneberger Regenbogen-Kiez könnten Berlins schwul-lesbisches Stadtfest gefährden. Der Queer-Beauftragte des Senats schlägt Alarm.